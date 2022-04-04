РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4877 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаЗа рубежомВойна в Украине Санкции против России
17 141 83
Австрия (734) Газ (10089) санкции (10626)

Австрия не поддержит санкции ЕС в отношении российского газа

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

австрия

Австрия не будет поддерживать эмбарго Евросоюза на поставку российского газа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. По его мнению, у ЕС есть другие варианты усиления карательных мер против правительства Путина.

Таким образом, австрийский чиновник подтвердил предыдущую позицию руководства этой страны относительно призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.

Как отмечает Bloomberg, хотя Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, на газ приходится примерно четверть потребностей энергии. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию.

Читайте также: Италия поддержит санкции ЕС против российского газа
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+59
Яка несподіванка: фашистські посібники у 2 світовій війні такими ж залишилися і у 3-й.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:54
+44
Ну це давно зрозуміло. В майбутньому це "країна-мінус" для України.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:53
+43
❗️Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину:

«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
показать весь комментарий
04.04.2022 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну це давно зрозуміло. В майбутньому це "країна-мінус" для України.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:53 Ответить
австрия всегда любила расейские бабки. это туризм, отельный и ресторанный бизнес. один мой знакомый устроил курсы обучения банковского персонала. это пьянки, бассейн, жратва до отвала. платит банк. а чувак получает половину. ну это чтоб вы знали кто такие австрияки.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:29 Ответить
гітлер виліз з австріі
всі німці-фашисти недарма х/ф Звуки музики ще і досі австріяки не переварюють
показать весь комментарий
04.04.2022 21:05 Ответить
Яка несподіванка: фашистські посібники у 2 світовій війні такими ж залишилися і у 3-й.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:54 Ответить
Та вони зараз оплот фсб, деякий час із ними розвідданими не ділилися інші країни нато.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:00 Ответить
Австрия не в НАТО. Они не только оплот фсб но и мойка грязных денег кацапии. Чего только Raiffeisen international стоит
показать весь комментарий
04.04.2022 19:05 Ответить
Хм, я не знав що вони не в нато. Але фсб там, як у себе вдома.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:13 Ответить
Какая разница какой флаг - однажды говорили австрияки, и просто сменили флажок ) они вроде внеблоковые, может ********* по ним? ну так для профилактики
показать весь комментарий
04.04.2022 18:54 Ответить
уся суть продажних європейских сцикунів, шо тодів були посібниками русофашиків, шо зараз
показать весь комментарий
04.04.2022 18:54 Ответить
Хто б сумнівався. Це ж ті самі німці. І про цих будемо пам'ятати.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:55 Ответить
Австріяки разом з мадярами, напевно, мріють про Австро-Угорську губернію у складі кацапстану...)))
показать весь комментарий
04.04.2022 18:55 Ответить
В поло небрати,бути гуманими
показать весь комментарий
04.04.2022 19:03 Ответить
❗️Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину:

«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
показать весь комментарий
04.04.2022 18:55 Ответить
Макрон продуманный! Он потом мемуары будет писать как он вел переговоры с самым опасным диктаторм 21 столетия. 💥👍🙂
показать весь комментарий
04.04.2022 19:05 Ответить
Интересно было бы услышать ответ Макрона.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:07 Ответить
ааа.. биииии гууу же не манж пас сіс жур...
показать весь комментарий
04.04.2022 21:06 Ответить
Пол Пот, кстати, у французов и учился. Там же, вступил во французкую компартию и там же, в марксистском кружке поднабирался "прогрессивных гуманистических идей коммунизма". Так що, усе цілком закономірно з тією Францією. Більш ніж.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:48 Ответить
⚡️Литва предписывает послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде.

Глава МИД Литвы также заявил, что его страна отзывает своего посла из России.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:56 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 18:56 Ответить
Австрія-чергове лайно...
показать весь комментарий
04.04.2022 18:56 Ответить
Перестаньте рекламувати Свій канал..
показать весь комментарий
04.04.2022 19:01 Ответить
Троїстий союз; Німеччина, Австрія, Угорщина.
Скільки вовка не корми, все одно до лісу поглядає.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:57 Ответить
Нацистські утворення:- вище перелічені+Сербія+Німеччина
показать весь комментарий
04.04.2022 19:02 Ответить
Шелленберг- потомок наверное, нациста шелленберга- начальника внешней разведки 3-го рейха..!?
показать весь комментарий
04.04.2022 18:58 Ответить
канешна не будет... он даже Кнайсель - министра иностранных дел Австрии ... замуж выдавал ))))

показать весь комментарий
04.04.2022 18:58 Ответить
Підтримає. Куди дінеться
показать весь комментарий
04.04.2022 18:58 Ответить
Хто б сумнівався?
показать весь комментарий
04.04.2022 18:59 Ответить
Цим монголо-татарським підстилкам потрібно допомгти - газ з Ямала в Європу іде по довгих трубах, в листопаді місяці вони можуть вибухнути на протязі довгих-довгих кілометрів....
показать весь комментарий
04.04.2022 19:00 Ответить
да внезапно такое может произойти, так бывает, когда кое-кто умирает десятками тысяч воюет, а кто-то плачет если ввести эмбарго на газ, то не будет хватать денег на уик-енд в куршавеле...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:03 Ответить
Газовіруби й справа,й зліва втомлюються.втома металу,й невитримуть на великих відстанях...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:08 Ответить
ENDING GAS IMPORTS FROM RUSSIA WILL HURT EU MORE THAN IT WOULD HURT RUSSIA - LINDNER

ну ви зрозуміли, та?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:00 Ответить
Ну по газу и так понятно было что введут только после резни в условном Линце, но нефтяное и торговлю то можно запретить?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:00 Ответить
Починають змучуватись бюргери від війни в Україні..гроші важливіше..Вони розраховували шо )(уйло захопить Україну за три дні і знову можна торгувати
показать весь комментарий
04.04.2022 19:00 Ответить
"Воистину, куришь американские сигареты - скажут, что продал родину. Гиммлер этого не забыл."
показать весь комментарий
04.04.2022 19:01 Ответить
"Австрія - справжній авіаносець російської

агентури", - Financial Times про

шпигунів Джерело:

https://censor.net/ua/n3329104
показать весь комментарий
04.04.2022 19:01 Ответить
Австрійський КТМ (мотоцикли) з рашки не вийшов...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:01 Ответить
Австрія здалася Гітлєру без бою. Просто підняла руки. Цьому було дві причини - слабкість духу самої Австрії, яка не розбудовував власну армію після поразки у Першій світовій війні і очевидно сприйняття Гітлєра, австрійця за народженням, як свого. Щось подібне бачимо і тепер. До речі, Відень свого часу від турків врятував великий Ян Собеський, у жилах якого текла і українська кров. У його війську були й українські (галицькі) хоругви і деяка кількість козацької піхоти - найкращої у світі на цей час. Як Австрія подякувала Жечі Посполитій з Князівством Руським у складі? Розділила її територію з кацапами. Це все, що треба знати про австрійців.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:02 Ответить
В речі посполитій ніколи в складі не було князівства руського. Не вигадуйте
показать весь комментарий
04.04.2022 19:42 Ответить
Дивно! 🤔 Навіть Вікіпедія пише, що до складу Жечі Посполитої входили Королівство Польське і Князівство Литовське і Руське. Напишіть у Вікі, що вони брешуть.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:54 Ответить
Князівство литовське, руське і жемайтіцське було. Але там від руського одна назва залишилась. При Виговському був проект входження до речі посполитої разом з королівством польським і князівством литовським окремого князівства руського. Шляхта не підтримала. Після цього пів століття на українських землях точилася війна. А річ посполиту роздерли
показать весь комментарий
04.04.2022 21:17 Ответить
Не зовсім правда. 😊 Одним з перших Великих князів Литовських (литвинських) був один з Романовичів - Шварно Данилович (та-так, син Данила Галицького і брат короля Лева Даниловича). Він до речі ввів державною руську (староукраїнську) мову і привів на державні посади руських бояр. І навіть у Жечі Посполитій, після союзу з Королівством Польським Великими Князями Литовськими були українці. 😊
показать весь комментарий
04.04.2022 21:56 Ответить
Австрийская бабушка танцует с кацапским половым органом дедушки.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:03 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Фашисты должны держаться вместе: Австрия, Венгрия, Германия, оркостан. Никого не забыл?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:03 Ответить
не надо преуменьшать и роль белораши..
показать весь комментарий
04.04.2022 20:47 Ответить
Хто б сумнівався!
Хтось із знаючих людей з європейськоі політикиназвав Австрію авіаносцем російської розвідки в Європі!
показать весь комментарий
04.04.2022 19:04 Ответить
Шикльгруббер схвалює
показать весь комментарий
04.04.2022 19:04 Ответить
А може ваша стара ************ ще раз станцює з ****** на черговому весіллі?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:04 Ответить
Агентура России как плесень расползлась в Австрии и Германии.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:05 Ответить
Фірташ працює...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:06 Ответить
Австрия, Германия, Венгрия... Они что, решили, если не сами занимаютсяся геноцидом, как в 40х, а только торгуют с фашистами - все ОК? Совсем тупые? Опять хотят поучаствовать в репарациях, как пособники нацистов?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:06 Ответить
всегда руССко-немецкая австро-угорщина была врагом человечества.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:06 Ответить
Ну от австрии другого и не стоило ожидать. Вообще страны говорящие на фашистском языке всегда поддерживали кацапию хоть изредка и воевали с ней ( нельзя не забывать что 300 лет после правления моголов там правила немчура)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 19:08 Ответить
І катерина ІІ також німкенею була. Споріднені нації.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:24 Ответить
Продажные ССУЧКИ тоже на карандаше
показать весь комментарий
04.04.2022 19:09 Ответить
Та бахните уже нашу ГТС, гулять, так гулять ))) На репарациях отстроим.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:09 Ответить
То нехай німці із сховищ качнуть австріякам ті 25%.
Тільки не кажіть, що там немає сховищ. Не повірю.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:10 Ответить
можно не прекращать покупку
но хотя бы переводить на те самые заблоченные счета

я не очень пойму
фон дер ляйне говорила что они переводят деньги на замороженные счета
и оплата в рублях это способ обхода санкций, на который они не пойдут

так они переводят на замороженные счета или на действующие (обычные)?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:10 Ответить
Рахунки самого Газпрома не заморожені. Просто, коли європейська компанія створює платіж в євро в системі SWIFT, якийсь умовний Дойчебанк виступає банком - кореспондентом. Він приймає платіж і перекидає цю суму на рахунок ЦБ Росії, відкритий в цьому Дойчебанку.

І ту починається саме цікавіше. Якщо рахунки ЦБ Росії заморожені, то така операція в принципі неможлива. Гроші не впадуть на валютний рахунок Газпрома і не конвертуються в рублі як валютна виручка.

Але це моя версія, а як там все організовано зараз я не знаю
показать весь комментарий
04.04.2022 19:27 Ответить
а австрія теж є у списку гарантів віслюка?бо це зе-логічно
показать весь комментарий
04.04.2022 19:11 Ответить
Австрія це зміїне кубло російської агентури.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:11 Ответить
Нічого дивного! - Австрія є послідовною батьківщиною та шанувальничею ідей фашизму... Подарувала людству адольфа гітлера, офіційно вшановувала та приймала дарунки від фюрера покидьщиної орди...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:11 Ответить
я якраз сьогодні дивилася відео з експертом. розказував, що з газом не так просто все. кацапстан знову вистрілив собі в ногу і тепер продає європейцям газ за довготерміновими контрактами за принципом "уловка 22" - собівартість 1200, відпускна ціна 400. так що там все прекрасно, чим більше куплять, тим більші збитки.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:12 Ответить
Підтримають, нікуди вони не дінуться з підводного човна, або стануть токсичною країною-ізгоєм.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:16 Ответить


Австрийские власти поддерживают новые санкции против России после разоблачения военных зверств в Буче, но отвергают немедленное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом пишет ORF,

Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Австрия на 100 процентов на стороне Германии в этом вопросе. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек также вновь высказался против немедленного энергетического эмбарго.

По словам Бруннера, санкции имеют смысл только в том случае, если они не влияют на вас больше, чем на того, против кого они направлены.

Бруннер сказал, что Австрия, как и Германия, сильно зависит от российского газа и среднесрочная цель - стать более независимой. "Но было бы нереально сказать, что мы могли бы переключиться в одночасье", - сказал министр. Вместо этого он предложил расширить список подсанкционных лиц и организаций.

Ввиду зверств войны федеральное правительство призвало к разъяснениям и дальнейшим санкциям против России.

Министр иностранных дел Александр Шалленберг также выступил против эмбарго на российский газ. Он заявил, что был "шокирован сообщениями из Бучи" и призвал к международному расследованию.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:16 Ответить
Там, кстати, после всем известной свадьбы выяснили, что австрийские спецслужбы полностью руководились с Лубянки.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:17 Ответить
Ну шо сказать - 3/14дорасы....
показать весь комментарий
04.04.2022 19:17 Ответить
Дойчланд юбер аллес?
показать весь комментарий
04.04.2022 19:18 Ответить
Потомки Гитлера они такие...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:19 Ответить
не дарма Австрія батьківщіна А Гітлера
то й новий Фуйло-Хітлер їй подобається
показать весь комментарий
04.04.2022 19:19 Ответить
Что ещё ожидать от родины Гитлера...
показать весь комментарий
04.04.2022 19:22 Ответить
шо там Австрiя напевно теж хоче стати гарантом безпеки
показать весь комментарий
04.04.2022 19:30 Ответить
Австрияки всегда вели себя как проститутки. Ничего удивительного. А вот моя родина - Литва первой отказалась уже от русского газа и уже отозвала посла из москвы. Молодцы литовцы
показать весь комментарий
04.04.2022 19:45 Ответить
Недотравили вас в газовых камерах...покушаете вы газку рузького гандоны.
показать весь комментарий
04.04.2022 19:57 Ответить
Все це сумно. Навіть для самих австрійців. Багато, хто з моїх сусідів вже переобладнують свої будинки та замовляють нове опалення, відмовляючись від російського газу.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:18 Ответить
nowego naród którego szefowa MSZ bawiła sie Putinem na swoim weselu który wydał mordercę Hitler nie powinien mieć w ogóle głosu. to tacy sami zbrodniarze jak Kacapy. Handluja z Putlerem zabijają ukraińskie kobiety dzieci starców. Ale oni gen mordowni mają we krwii jak Niemcy, dlatgo nie zgodzą się na sankcje.
показать весь комментарий
04.04.2022 20:26 Ответить
Зря в 16 веке Запорожцы с поляками отстояли вену и разбили турок , а еще козак кулинский научил их пить кафе которое захватили в турецком обозе лучше их бы турки оккупировали паскуды !!! как и модьяры !!!
показать весь комментарий
04.04.2022 20:40 Ответить
"Батько провокаторів не може бути чесною людиною" - чого ще чекати від батьківщини Гітлера?
показать весь комментарий
04.04.2022 20:46 Ответить
Адольф Алоїзович теж родом з Австрії.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:31 Ответить
А у вас , ребята , в конфорках чей газ , который как бы реверсный ? А то кулявлоб так радовался , что не покупаем роисси газ , тока не пояснил откуда он в Словакии взялся . Сразу скажу , Норвеги ни при чём .
показать весь комментарий
04.04.2022 22:21 Ответить
Ну так введите санкции на товары Австрии...
Тамож пошлины... Акцизы...
Такие уроды понимают только когда их бьеш в морду или по карману...
показать весь комментарий
05.04.2022 00:03 Ответить
Но труба ведущая в австрию вдруг пострадает от военных действий - не судьба
показать весь комментарий
05.04.2022 01:32 Ответить
 
 