Австрия не поддержит санкции ЕС в отношении российского газа
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Австрия не будет поддерживать эмбарго Евросоюза на поставку российского газа.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. По его мнению, у ЕС есть другие варианты усиления карательных мер против правительства Путина.
Таким образом, австрийский чиновник подтвердил предыдущую позицию руководства этой страны относительно призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.
Как отмечает Bloomberg, хотя Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, на газ приходится примерно четверть потребностей энергии. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию.
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всі німці-фашисти недарма х/ф Звуки музики ще і досі австріяки не переварюють
«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
Глава МИД Литвы также заявил, что его страна отзывает своего посла из России.
Скільки вовка не корми, все одно до лісу поглядає.
ну ви зрозуміли, та?
агентури", - Financial Times про
шпигунів Джерело:
https://censor.net/ua/n3329104
Хтось із знаючих людей з європейськоі політикиназвав Австрію авіаносцем російської розвідки в Європі!
Тільки не кажіть, що там немає сховищ. Не повірю.
но хотя бы переводить на те самые заблоченные счета
я не очень пойму
фон дер ляйне говорила что они переводят деньги на замороженные счета
и оплата в рублях это способ обхода санкций, на который они не пойдут
так они переводят на замороженные счета или на действующие (обычные)?
І ту починається саме цікавіше. Якщо рахунки ЦБ Росії заморожені, то така операція в принципі неможлива. Гроші не впадуть на валютний рахунок Газпрома і не конвертуються в рублі як валютна виручка.
Але це моя версія, а як там все організовано зараз я не знаю
Австрийские власти поддерживают новые санкции против России после разоблачения военных зверств в Буче, но отвергают немедленное эмбарго на российские энергоносители.
Об этом пишет ORF,
Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Австрия на 100 процентов на стороне Германии в этом вопросе. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек также вновь высказался против немедленного энергетического эмбарго.
По словам Бруннера, санкции имеют смысл только в том случае, если они не влияют на вас больше, чем на того, против кого они направлены.
Бруннер сказал, что Австрия, как и Германия, сильно зависит от российского газа и среднесрочная цель - стать более независимой. "Но было бы нереально сказать, что мы могли бы переключиться в одночасье", - сказал министр. Вместо этого он предложил расширить список подсанкционных лиц и организаций.
Ввиду зверств войны федеральное правительство призвало к разъяснениям и дальнейшим санкциям против России.
Министр иностранных дел Александр Шалленберг также выступил против эмбарго на российский газ. Он заявил, что был "шокирован сообщениями из Бучи" и призвал к международному расследованию.
то й новий Фуйло-Хітлер їй подобається
Тамож пошлины... Акцизы...
Такие уроды понимают только когда их бьеш в морду или по карману...