Зеленський нагородив орденами 10 українських воїнів, одного - посмертно

4 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження захисників України орденами. Було нагороджено 10 воїнів, одного з яких - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, укази про нагородження опубліковані на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу відзначається: "За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самопожертву у волонтерській діяльності постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОРИСОВА Євгена Євгеновича — капітана

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ВЕСЕЛОГО Олександра Дмитровича — волонтера

ГАЦЬКА Дмитра Васильовича — волонтера

РАДЧЕНКА Олександра Олексійовича — волонтера

СТЕФАНИШИНА Богдана Євгенійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ГОЙДУ Михайла Тарасовича — старшого сержанта

МІЛЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — капітана

СЛІПЧЕНКА Миколу Олександровича — підполковника

СУЛИМА Володимира Павловича — майора

СУШИЦЬКОГО Євгена Миколайовича — полковника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами та медалями 174 українських воїна, 10 - посмертно