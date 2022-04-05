Зеленський нагородив орденами 10 українських воїнів, одного - посмертно
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
4 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження захисників України орденами. Було нагороджено 10 воїнів, одного з яких - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, укази про нагородження опубліковані на офіційному сайті Глави держави.
У тексті указу відзначається: "За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самопожертву у волонтерській діяльності постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСОВА Євгена Євгеновича — капітана
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
ВЕСЕЛОГО Олександра Дмитровича — волонтера
ГАЦЬКА Дмитра Васильовича — волонтера
РАДЧЕНКА Олександра Олексійовича — волонтера
СТЕФАНИШИНА Богдана Євгенійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГОЙДУ Михайла Тарасовича — старшого сержанта
МІЛЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — капітана
СЛІПЧЕНКА Миколу Олександровича — підполковника
СУЛИМА Володимира Павловича — майора
СУШИЦЬКОГО Євгена Миколайовича — полковника".
Будь ласка, зачекайте...