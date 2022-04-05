Посол Литви в Україні повертається до Києва, - Ландсбергіс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Посол Литви в Україні повертається до Києва. Водночас російського посла у Вільнюсі попросили покинути країну.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
спустя три недели.
https://www.youtube.com/watch?v=yu96owlmyqM
натомість працюють в телемарафоні українофобські інтер, україна 24.
Осталось, чтобы этой мыслью прониклись и беларусы.