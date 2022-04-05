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Посол Литви в Україні повертається до Києва, - Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

литва

Посол Литви в Україні повертається до Києва. Водночас російського посла у Вільнюсі попросили покинути країну.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс про звірства військ РФ у Бучі: Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Не будьте співучасниками!

Автор: Богдан Гуньковський
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кому-то следует поучиться - очень многим, к сожалению.
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05.04.2022 01:51 Відповісти
Не, ну Коля Сракотряс недавно с курорта вернулся, говорят и Баканов нашёлся,
спустя три недели.
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05.04.2022 02:54 Відповісти
як зе- ******** блокує канал.
https://www.youtube.com/watch?v=yu96owlmyqM

натомість працюють в телемарафоні українофобські інтер, україна 24.
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05.04.2022 02:11 Відповісти
Литва всегда за нас - можно не сомневаться.
Осталось, чтобы этой мыслью прониклись и беларусы.
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05.04.2022 04:52 Відповісти
А хто забыл дописать, що Литва - то є братня країна?
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05.04.2022 06:17 Відповісти
 
 