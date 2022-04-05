Посол Литви в Україні повертається до Києва, - Ландсбергіс

Посол Литви в Україні повертається до Києва. Водночас російського посла у Вільнюсі попросили покинути країну.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні", - йдеться в повідомленні.

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