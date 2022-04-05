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НАТО (5167) Польща (5195) літак (2015) США (14526)

США перекинули до Польщі ще більше літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,польща

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).

Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

"Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.

Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не передаватимуть бойові літаки Україні, - посол США в НАТО Сміт

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
читайте между строк.
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05.04.2022 02:19
+13
вы так нихера и не поняли.
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05.04.2022 02:40
+9
не розповідай йому всього !
ми то знаємо чому з'явились американські саме винищувачі
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05.04.2022 02:25
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Для чого ця інформація українцям? За поляків тішитись?
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05.04.2022 02:18 Відповісти
читайте между строк.
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05.04.2022 02:19 Відповісти
не розповідай йому всього !
ми то знаємо чому з'явились американські саме винищувачі
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05.04.2022 02:25 Відповісти
он всё равно ничего не понимает.
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05.04.2022 02:39 Відповісти
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05.04.2022 02:46 Відповісти
правильно. Поэтому наша цифра 43 является константой.
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05.04.2022 02:56 Відповісти
Виглядає так, як посадити голодного і перед ним смакувати різними смаколиками а голодному нічого не дати.
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05.04.2022 02:29 Відповісти
вы так нихера и не поняли.
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05.04.2022 02:40 Відповісти
Та й не треба. Кому треба той зрозумів.
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05.04.2022 03:04 Відповісти
Нехер понимать, хочеться верить. Пока мы понимаем или во что то верим погибает много людей, разрушаются города и окупируются наши земли
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05.04.2022 03:26 Відповісти
да хватит тебе в каждом комменте выдавать желаемое за действительное, корчить из себя самого умного и всепонимающего.
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05.04.2022 04:51 Відповісти
у тебя там всё пропало, пока ты здесь.
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05.04.2022 11:47 Відповісти
это к чему вообще? где у меня по тексту "всё пропало", мальчик, ты наркоман?
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05.04.2022 14:18 Відповісти
а, ну, значит не всё.
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05.04.2022 15:01 Відповісти
чи ви дохєра додумали. Американці одразу сказали що готові допомагати партизанам, в них на черзі своя війна, вони і не чекали що Україна так довго протримається.
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05.04.2022 23:28 Відповісти
Так, зараз там два мільйони наших жінок та дітей, і ми радіємо та вдячуємо, що хоча б вони у відносній безпеці
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05.04.2022 02:23 Відповісти
дітей геть трохи, в основному чисто жінки...
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05.04.2022 02:24 Відповісти
дуже трохи якщо українські класи відкривають
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05.04.2022 02:26 Відповісти
півтора мільйона дітей на 6 мільйонів жінок...
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05.04.2022 02:30 Відповісти
А може нам трохи літачків, ні?
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05.04.2022 02:24 Відповісти
шляхом заміщення....
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05.04.2022 02:27 Відповісти
виглядає обнадійливо, але ...
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05.04.2022 02:31 Відповісти
щось знають, мабуть скоро кацапам пізда
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05.04.2022 02:29 Відповісти
або не впевнені що ми стримаємо орду в Україні.
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05.04.2022 02:34 Відповісти
Без "мабуть".
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05.04.2022 06:38 Відповісти
Это что? Американский онанизм?! Дайте нам, а не полякам, нормальное оружие, чтобы умножить на ноль кацапских орков.
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05.04.2022 02:43 Відповісти
Допустим дали. У нас время пилотов переучить - есть?
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05.04.2022 03:02 Відповісти
Я чув, що у нас є пілоти які можуть на F15 літати, навчалися по обміну
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05.04.2022 03:15 Відповісти
Думаю их очень негусто, плюс пилотировать, и работать со всем ассортиментом вооружения - разные вещи. Я уже молчу о тех. обеспечении.
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05.04.2022 03:24 Відповісти
С таза пересесть на мерседес нужно научится пользоваться подогревом сидений и круизконтролем. Это с мерса на таз нужно научиться пользоваться "двойным сцеплением" и переключением через вторую передачу и нужно небздеть ездить тупо на табуретке без какой либо защиты.
Летчиками рождаются, а становятся асами лет за 5-7. Не поверю, что наши асы не освоят самолет за, пусть десяток вылетов.
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05.04.2022 05:25 Відповісти
я наверное сейчас скажу не популярное и улечу в спам или запишут в ряды "ботов с мацковии", но если бы США хотели быстро завершить войну - они бы её уже давно завершили (а в теории - не дали бы даже начать), вы вспомните риторику НАТО до войны и во время... здесь банально одного только эмбарго достаточно было шоб сразу 90% проблемы решить, но нет, в планах США нет быстрого слива параши, в их планах нашими руками утилизирывать весь советский металоллом, ракеты итд, обескровить и медленно задушить, при этом не дать умереть, именно потому нам и дают вооружение ровно столько, сколько достаточно для сдерживания и не каплей больше, а то ещё победим быстрее положенного.....
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05.04.2022 04:56 Відповісти
так та трохи не так. Якби не було в раші ядерного металолому, який може натворити біди невідомо кому, то стратегія США вигляділа б саме так.
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05.04.2022 09:14 Відповісти
вона зараз саме так і виглядає, або просто назвіть причини чому нам немає суттевої допомоги якаб могла швидко закінчити цю війну і чому риторика НАТО до війни була одною, а зараз інша?
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05.04.2022 14:22 Відповісти
Та скільки ж можна дратувати і знущатися з нашої країни, вони всі вже давно могли б покінчити з мокшо-орками, якщо б хотіли. Який курва прогнилий світ, одні скажені напали, а Європа і США бігають туди-сюди, ніяк не дійде, що з росії піднялося велике зло, Рейган точно сказав.
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05.04.2022 02:56 Відповісти
Мы этого не хотели, три долбанных года, Нехрен сейчас завывать как Зеля.
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05.04.2022 03:29 Відповісти
новенькі боти співають арію зе з опери какая разніца
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05.04.2022 09:16 Відповісти
Толерастам нужен предлог для оправдания своих действий.
Параша давно предает на своем детородном органе вращательное действие всем международным правам и нормам, а от них только озабоченность и обеспокоенность.
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05.04.2022 05:37 Відповісти
Прилёт заправщиков означает, что над Польшей будут постоянно барражировать истребители для перехвата рашистских ракет.
Как минимум.
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05.04.2022 04:48 Відповісти
В 1й раз, когда кто-то громко похвалилсся самолетами и все нажали на тормоза. Теперь достаточно намека. Мы рады за болгар и поляков, за их новые самолеты. Спасибо США, главный союзник против фашистов, как и во 2ю мировую, больше всех помогает.
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05.04.2022 04:49 Відповісти
Путин сам виноват, что ударил по Львову, когда Байден был в Польше.
Кто ему доктор - теперь пусть ест-не обляпается.
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05.04.2022 04:56 Відповісти
УНИЧТОЖТЕ РОССИЮ !!!
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05.04.2022 06:04 Відповісти
 
 