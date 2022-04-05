США перекинули до Польщі ще більше літаків
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На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).
Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.
"Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.
Блащак повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.
Топ коментарі
+21 Urs
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+13 Urs
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+9 Dust
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ми то знаємо чому з'явились американські саме винищувачі
Летчиками рождаются, а становятся асами лет за 5-7. Не поверю, что наши асы не освоят самолет за, пусть десяток вылетов.
Параша давно предает на своем детородном органе вращательное действие всем международным правам и нормам, а от них только озабоченность и обеспокоенность.
Как минимум.
Кто ему доктор - теперь пусть ест-не обляпается.