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Зеленський виступить перед парламентом Іспанії та Радбезом ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 квітня, виступить зі зверненням до парламенту Іспанії та у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Завтра (5 квітня - ред.) виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", - сказав Президент.

Він нагадав, що у понеділок, 4 квітня, звернувся до парламенту Румунії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних в Україні, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Россию исключить из ООН!!!
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05.04.2022 02:35
+4
Побрейте єту наволочь. Смотреть противно
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05.04.2022 06:00
+3
Це все до дупи, всі ці організації, я так дивлюся, треба серйозно реформувати, чистити від російсько-сатанинської нечисті, може тоді буде діло з них
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05.04.2022 03:45
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Россию исключить из ООН!!!
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05.04.2022 02:35 Відповісти
Те що вони досі там це маразм. Уявіть у 1939, сидить рібентроп і каже, вбивства у польщі це все фейки британії. Що вони там досі роблять, байден та джонсон зупиніть цей сюр.
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05.04.2022 02:39 Відповісти
Це все до дупи, всі ці організації, я так дивлюся, треба серйозно реформувати, чистити від російсько-сатанинської нечисті, може тоді буде діло з них
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05.04.2022 03:45 Відповісти
сначала нужно заткнуть арестовича с его "прогнозами"... полный идиот, поддерживаемый таким же "умным" дерьмаком?
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05.04.2022 05:27 Відповісти
А перед захисниками Маріуполя виступить не хоче ? Хтось може підтвердить або спростувати що у хлопців закінчились набої і вони здалися в полон ?
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05.04.2022 05:56 Відповісти
Побрейте єту наволочь. Смотреть противно
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05.04.2022 06:00 Відповісти
а таки кто-то правильно высказал мысль - гидрант-видосик передал правление дерьмаку и сам наслаждается записями...если бы только он знак как его ненавидят... наверное, пока еще не знает, живет в дерьмаковском коконе...
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05.04.2022 06:05 Відповісти
вануату і острова зеленого мису наступні-приготуйтеся
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05.04.2022 08:06 Відповісти
Щось воно кожного наступного дня все гладшає і гладшає...
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05.04.2022 10:25 Відповісти
вангую - в числе иностранных наград будет и испанский Орден Гражданских заслуг.
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05.04.2022 12:21 Відповісти
 
 