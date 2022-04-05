Зеленський виступить перед парламентом Іспанії та Радбезом ООН

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 квітня, виступить зі зверненням до парламенту Іспанії та у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Завтра (5 квітня - ред.) виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", - сказав Президент.

Він нагадав, що у понеділок, 4 квітня, звернувся до парламенту Румунії.

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