Зеленський виступить перед парламентом Іспанії та Радбезом ООН
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 квітня, виступить зі зверненням до парламенту Іспанії та у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Завтра (5 квітня - ред.) виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", - сказав Президент.
Він нагадав, що у понеділок, 4 квітня, звернувся до парламенту Румунії.
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