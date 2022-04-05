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Болгарія (493) літак (2015)

США погодили продаж Болгарії винищувачів F-16

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

самолет,f-16,f16

Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це повідомляє болгарський телеканал БНТ, пише "Європейська правда".

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також боєприпаси на загальну суму $1,67 мільярда.

Закупівля восьми нових винищувачів F-16 Block 70 у США є одним із пріоритетних проєктів модернізації збройних сил Болгарії.

На початку 2019 року між урядами Болгарії та США було підписано чотири угоди про закупівлю восьми F-16 та супутнього обладнання, послуг та озброєння.

Міноборони Болгарії також планує другий етап закупівель, в рамках яких буде придбано ще вісім літаків F-16.

Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі. Зараз це стає більш реальним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів "конструктивну розмову" з прем'єром Болгарії Петковим - говорили про зупинення гуманітарної катастрофи в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
БИСТРЕЕ, ато наш голуб мыру уже чешется подписать капитуляцию....
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05.04.2022 04:49
+16
Остается надеяться, что вторую часть, а именно передачу взамен болгарских МиГов Украине нам просто не озвучили...
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05.04.2022 03:10
+14
Вот это зашибись!
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05.04.2022 03:04
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Вот это зашибись!
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05.04.2022 03:04 Відповісти
Я это и имел в виду. Будем надеяться.
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05.04.2022 03:25 Відповісти
В 1й раз как раз все и сорвалось из-за того, что кое-кто начал хвалиться и все нажали на тормоза. Поэтому сейчас достаточно намека. А болгары охеревшего рус.посла поставили на место, когда он начал им приказы раздавать, кстати. Ей пришлось извиниться, но они все равно отозвали посла из РФ и выслали 10 московитов из посольства. Респект им.
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05.04.2022 04:28 Відповісти
Натомість, для України передбачено поставити в стрій дві ескадрильї бойових багатоцільових голубів з лазерною підсвіткою гімнометання.

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05.04.2022 03:05 Відповісти
Дуже дякуємо, це ж на болгарію напали, так?
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05.04.2022 03:09 Відповісти
Нам нужны самолеты, на управление которых и самое главное наземное обслуживание способны наши пилоты и наземные специалисты. Так что Ваш дебильный сарказм здесь неуместен.
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05.04.2022 04:50 Відповісти
дебилы считают что освоить иной тип самолета равносильно с жигуля пятёрки пересесть на жигуль шестерку
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05.04.2022 12:04 Відповісти
Остается надеяться, что вторую часть, а именно передачу взамен болгарских МиГов Украине нам просто не озвучили...
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05.04.2022 03:10 Відповісти
Головне сподівання , що "другу частину" ніхто оприлюднювати не буде .
Тобто коли оприлюднюли раніше й потім не сталося . А тепер буде усе навпаки !
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05.04.2022 06:35 Відповісти
Болгария перед жёстким выбором: кого ослушаться - путина или НАТО.
Что-то подсказывает, что "стоящий над горою Алёша"
пойдёт за русским военным кораблём.
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05.04.2022 04:44 Відповісти
ділов то... перейменують на Олексу
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05.04.2022 09:00 Відповісти
БИСТРЕЕ, ато наш голуб мыру уже чешется подписать капитуляцию....
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05.04.2022 04:49 Відповісти
Знаю летуна, нихуя хорошего не подтвердил
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05.04.2022 05:57 Відповісти
летунів не знаю , а 3.14 здуни є
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05.04.2022 06:18 Відповісти
Почухай себе граблями
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05.04.2022 06:22 Відповісти
і правильно зробив. Мабуть він тебе теж знає
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05.04.2022 09:02 Відповісти
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05.04.2022 09:08 Відповісти
яка гарна новина
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05.04.2022 06:14 Відповісти
Почухай себе граблями
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05.04.2022 06:20 Відповісти
так , я все розумію , але...
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05.04.2022 07:19 Відповісти
Нам бы что-то продали, хотя бы старые f4 phantom 2, их американцев очень много и они списаны все в утиль пойдут
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05.04.2022 07:05 Відповісти
у тебя наверное на фантоме налёт часов 200 и перерыва нет?
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05.04.2022 12:05 Відповісти
Чекаємо на МІГи!
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05.04.2022 08:48 Відповісти
Восемь F-16? То есть нам восемь мигов отдадут? Так это же совсем мало...
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05.04.2022 10:10 Відповісти
 
 