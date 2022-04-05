США погодили продаж Болгарії винищувачів F-16

Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це повідомляє болгарський телеканал БНТ, пише "Європейська правда".

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також боєприпаси на загальну суму $1,67 мільярда.

Закупівля восьми нових винищувачів F-16 Block 70 у США є одним із пріоритетних проєктів модернізації збройних сил Болгарії.

На початку 2019 року між урядами Болгарії та США було підписано чотири угоди про закупівлю восьми F-16 та супутнього обладнання, послуг та озброєння.

Міноборони Болгарії також планує другий етап закупівель, в рамках яких буде придбано ще вісім літаків F-16.

Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі. Зараз це стає більш реальним.

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