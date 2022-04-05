"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 5 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати українців із зон бойових дій у більш безпечні місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 5 квітня, включно з міжнародними рейсами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційні поїзди на 5 квітня

Краматорськ:

13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів

16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів

18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів

Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро

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Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня

Польща:

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* квитки у продажу

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Чехія:

Квитки відсутні

Румунія:

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

* квитки у продажу