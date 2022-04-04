Росія блокує евакуацію з Маріуполя й доставку гуманітарних вантажів, - мер

Жоден автобус для організованої евакуації мешканців Маріуполя не може доїхати до міста, працює лише умовний коридор для евакуації приватними автомобілями. Гуманітарні вантажі також не потрапляють мешканцям Маріуполя.

Про це міський голова Вадим Бойченко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ситуація в Маріуполі була, є і залишається складною. Ми перебуваємо сьогодні за межею гуманітарної катастрофи: місто без світла, без води, без їжі, без медикаментів вже понад місяць. Тому ми наполягаємо на тому, що Маріуполю треба дати повну евакуацію та доступ до міста", - сказав Бойченко.

Як наголосив мер, "РФ блокує всі гуманітарні вантажі, які рухаються в напрямку Маріуполя". За його словами, жоден гуманітарний вантаж так і не доїхав до міста.

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Також, як зазначив Бойченко, немає й організованої евакуації автобусами із Маріуполя.

"На сьогодні жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців міста, також не доїхав до міста", - сказав він.

Бойченко нагадав, що з 13 березня без "режиму тиші" вдалося відкрити коридор для виїзду місцевих жителів на приватних автомобілях до Бердянська з подальшим прямуванням до Запоріжжя.

"Сьогодні цей маршрут працює, але працює дуже складно, з перебоями. Досі стоїть 15 автобусів у Василівці Запорізької області, не пропускають нашу місію, щоб вона доїхала до Бердянська та евакуювала мешканців Маріуполя", - розповів мер.

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За словами Бойченка, "коридором" Бердянськ-Запоріжжя було евакуйовано майже 90 тисяч маріупольців.

У самому Маріуполі, як уточнив мер, зараз перебуває понад 100 тисяч мешканців. "Ми благаємо міжнародне співтовариство об'єднатися заради повної евакуації мешканців Маріуполя", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя також розповів, що у неділю, 3 квітня, представники Міжнародного Червоного хреста виїхали до Маріуполя, але у м. Мангуш було затримано. "Сьогодні пані Верещук займається тим, щоби їх звільнили і вони змогли потрапити на підконтрольну Україні територію", - додав мер Маріуполя.