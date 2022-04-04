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Росія блокує евакуацію з Маріуполя й доставку гуманітарних вантажів, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Жоден автобус для організованої евакуації мешканців Маріуполя не може доїхати до міста, працює лише умовний коридор для евакуації приватними автомобілями. Гуманітарні вантажі також не потрапляють мешканцям Маріуполя.

Про це міський голова Вадим Бойченко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ситуація в Маріуполі була, є і залишається складною. Ми перебуваємо сьогодні за межею гуманітарної катастрофи: місто без світла, без води, без їжі, без медикаментів вже понад місяць. Тому ми наполягаємо на тому, що Маріуполю треба дати повну евакуацію та доступ до міста", - сказав Бойченко.

Як наголосив мер, "РФ блокує всі гуманітарні вантажі, які рухаються в напрямку Маріуполя". За його словами, жоден гуманітарний вантаж так і не доїхав до міста.

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Також, як зазначив Бойченко, немає й організованої евакуації автобусами із Маріуполя.

"На сьогодні жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців міста, також не доїхав до міста", - сказав він.

Бойченко нагадав, що з 13 березня без "режиму тиші" вдалося відкрити коридор для виїзду місцевих жителів на приватних автомобілях до Бердянська з подальшим прямуванням до Запоріжжя.

"Сьогодні цей маршрут працює, але працює дуже складно, з перебоями. Досі стоїть 15 автобусів у Василівці Запорізької області, не пропускають нашу місію, щоб вона доїхала до Бердянська та евакуювала мешканців Маріуполя", - розповів мер.

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За словами Бойченка, "коридором" Бердянськ-Запоріжжя було евакуйовано майже 90 тисяч маріупольців.

У самому Маріуполі, як уточнив мер, зараз перебуває понад 100 тисяч мешканців. "Ми благаємо міжнародне співтовариство об'єднатися заради повної евакуації мешканців Маріуполя", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя також розповів, що у неділю, 3 квітня, представники Міжнародного Червоного хреста виїхали до Маріуполя, але у м. Мангуш було затримано. "Сьогодні пані Верещук займається тим, щоби їх звільнили і вони змогли потрапити на підконтрольну Україні територію", - додав мер Маріуполя.

Автор: Ольга Лузан
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Це геноцид всьго українського народу...
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04.04.2022 16:05 Відповісти
Сколько там они успели сделать с людьми
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04.04.2022 16:11 Відповісти
Ну то що домовились "велики" перемовники? Коридори життя забезпечити не в змозі., проте щось базікають про НАТО, ЄС, та особливий статут
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04.04.2022 16:11 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 16:12 Відповісти
На питання кореспондента, чи вважає він [Зеленський] все ще можливим обговорювати мир з Росією, він сказав, що так.

Пряма мова Зеленського: "Так, бо Україна має отримати мир."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/7337064/
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04.04.2022 16:12 Відповісти
я уверен путлер костьми ляжет но марик пытаеться взять потому что в Буче 300 жертв, а в Марике уже 5 тысяч и это только оф. данные, а сколько реально... он всё туда кинет всё что есть лишь бы скрыть всё, они уже наверняка тела и тд вывозят твари будут могилы разрывать вытаскивать чтобы вывезти
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04.04.2022 16:13 Відповісти
Пофіг, там він скаже що то азов
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04.04.2022 18:31 Відповісти
Міський голова Бойченко довго робив вигляд, що знаходиться у місті, хоча втік в перший же день, коли почалися військові дії. На нараді штабу захисту Маріуполя подивився повідомлення, сказав: "У мене сверхсекретна нарада". І за дві з половиною години у супроводі шести автоматчиків покинув місто через блокпост на Запоріжжя. Те саме по його заступнику Мєшкову. Він мав виконувати свої функції. І нічого не робив. Джерело: https://censor.net/ua/r3330967

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Коментарии нач. полиции, который сейчас обороняет Мариуполь
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04.04.2022 16:19 Відповісти
По-моему 3 марта в обращении к мариупольцам Бойченко признался, что находится в Бердянске. Нехарактерное для Боченко заросшее лицо и хрипловатый голос должны по мнению трусоватого мэра создать у мариупольцев иллюзию, что мэр с ними, что у него так же нет возможности умыться и побриться. На самом деле перед нами ахметовский выкормыш, трясущийся от страха за свою шкуру. 22 февраля именно он заявлял что не стоит поддаваться панике, что возможное наступление на Мариуполь, это вброс и т.д. Фактически горы трпупорв и неимоверные страдания жителей города лежат на его совести. А болтать, язык без костей, может каждый...
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04.04.2022 17:06 Відповісти
 
 