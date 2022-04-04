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Новости Война в Украине
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Россия блокирует эвакуацию из Мариуполя и доставку гуманитарных грузов, - мэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Ни один автобус для эвакуации жителей Мариуполя не может доехать до города, работает только условный коридор для эвакуации частными автомобилями. Гуманитарные грузы также не попадают жителям Мариуполя.

Об этом городской голова Вадим Бойченко сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, ситуация в Мариуполе была, есть и остается сложной. Мы находимся сегодня за чертой гуманитарной катастрофы: город без света, без воды, без еды, без медикаментов уже больше месяца. Поэтому мы настаиваем на том, что Мариуполю нужно дать полную эвакуацию и доступ в город", - сказал Бойченко.

Как отметил мэр, "РФ блокирует все гуманитарные грузы, двигающиеся в направлении Мариуполя". По его словам, ни один гуманитарный груз так и не доехал до города.

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Также, как отметил Бойченко, нет и организованной эвакуации автобусами из Мариуполя.

"На сегодняшний день ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей города, также не доехал до города", - сказал он.

Бойченко напомнил, что с 13 марта без "режима тишины" удалось открыть коридор для выезда местных жителей на частных автомобилях в Бердянск с последующим следованием в Запорожье.

"Сегодня этот маршрут работает, но работает очень сложно, с перебоями. До сих пор стоят 15 автобусов в Васильевке Запорожской области, не пропускают нашу миссию, чтобы она доехала до Бердянска и эвакуировала жителей Мариуполя", - рассказал мэр.

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По словам Бойченко, "коридором" Бердянск-Запорожья было эвакуировано около 90 тысяч мариупольцев.

В самом Мариуполе, как уточнил мэр, сейчас находятся более 100 тысяч жителей. "Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя", - сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя также рассказал, что в воскресенье, 3 апреля, представители Международного Красного Креста выехали в Мариуполь, но в г.Мангуш их задержали. "Сегодня госпожа Верещук занимается тем, чтобы их осободили и они смогли попасть на подконтрольную Украине территорию", - добавил мэр Мариуполя.
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Це геноцид всьго українського народу...
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04.04.2022 16:05 Ответить
Сколько там они успели сделать с людьми
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04.04.2022 16:11 Ответить
Ну то що домовились "велики" перемовники? Коридори життя забезпечити не в змозі., проте щось базікають про НАТО, ЄС, та особливий статут
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04.04.2022 16:11 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 16:12 Ответить
На питання кореспондента, чи вважає він [Зеленський] все ще можливим обговорювати мир з Росією, він сказав, що так.

Пряма мова Зеленського: "Так, бо Україна має отримати мир."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/7337064/
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04.04.2022 16:12 Ответить
я уверен путлер костьми ляжет но марик пытаеться взять потому что в Буче 300 жертв, а в Марике уже 5 тысяч и это только оф. данные, а сколько реально... он всё туда кинет всё что есть лишь бы скрыть всё, они уже наверняка тела и тд вывозят твари будут могилы разрывать вытаскивать чтобы вывезти
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04.04.2022 16:13 Ответить
Пофіг, там він скаже що то азов
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04.04.2022 18:31 Ответить
Міський голова Бойченко довго робив вигляд, що знаходиться у місті, хоча втік в перший же день, коли почалися військові дії. На нараді штабу захисту Маріуполя подивився повідомлення, сказав: "У мене сверхсекретна нарада". І за дві з половиною години у супроводі шести автоматчиків покинув місто через блокпост на Запоріжжя. Те саме по його заступнику Мєшкову. Він мав виконувати свої функції. І нічого не робив. Джерело: https://censor.net/ua/r3330967

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Коментарии нач. полиции, который сейчас обороняет Мариуполь
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04.04.2022 16:19 Ответить
По-моему 3 марта в обращении к мариупольцам Бойченко признался, что находится в Бердянске. Нехарактерное для Боченко заросшее лицо и хрипловатый голос должны по мнению трусоватого мэра создать у мариупольцев иллюзию, что мэр с ними, что у него так же нет возможности умыться и побриться. На самом деле перед нами ахметовский выкормыш, трясущийся от страха за свою шкуру. 22 февраля именно он заявлял что не стоит поддаваться панике, что возможное наступление на Мариуполь, это вброс и т.д. Фактически горы трпупорв и неимоверные страдания жителей города лежат на его совести. А болтать, язык без костей, может каждый...
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04.04.2022 17:06 Ответить
 
 