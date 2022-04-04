Россия блокирует эвакуацию из Мариуполя и доставку гуманитарных грузов, - мэр

Ни один автобус для эвакуации жителей Мариуполя не может доехать до города, работает только условный коридор для эвакуации частными автомобилями. Гуманитарные грузы также не попадают жителям Мариуполя.

Об этом городской голова Вадим Бойченко сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, ситуация в Мариуполе была, есть и остается сложной. Мы находимся сегодня за чертой гуманитарной катастрофы: город без света, без воды, без еды, без медикаментов уже больше месяца. Поэтому мы настаиваем на том, что Мариуполю нужно дать полную эвакуацию и доступ в город", - сказал Бойченко.

Как отметил мэр, "РФ блокирует все гуманитарные грузы, двигающиеся в направлении Мариуполя". По его словам, ни один гуманитарный груз так и не доехал до города.

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Также, как отметил Бойченко, нет и организованной эвакуации автобусами из Мариуполя.

"На сегодняшний день ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей города, также не доехал до города", - сказал он.

Бойченко напомнил, что с 13 марта без "режима тишины" удалось открыть коридор для выезда местных жителей на частных автомобилях в Бердянск с последующим следованием в Запорожье.

"Сегодня этот маршрут работает, но работает очень сложно, с перебоями. До сих пор стоят 15 автобусов в Васильевке Запорожской области, не пропускают нашу миссию, чтобы она доехала до Бердянска и эвакуировала жителей Мариуполя", - рассказал мэр.

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По словам Бойченко, "коридором" Бердянск-Запорожья было эвакуировано около 90 тысяч мариупольцев.

В самом Мариуполе, как уточнил мэр, сейчас находятся более 100 тысяч жителей. "Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя", - сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя также рассказал, что в воскресенье, 3 апреля, представители Международного Красного Креста выехали в Мариуполь, но в г.Мангуш их задержали. "Сегодня госпожа Верещук занимается тем, чтобы их осободили и они смогли попасть на подконтрольную Украине территорию", - добавил мэр Мариуполя.