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Конгресмени США вимагають надати Україні винищувачі і протикорабельні ракети

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,конгресс

Понад 30 конгресменів вимагають від адміністрації Байдена збільшити поставки зброї для ЗСУ, зокрема включити ракети класу "земля – повітря" великої дальності, винищувачі і протикорабельні ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідний лист є у розпорядженні CNN.

Запит законодавців також включає ракети Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотники великої дальності дії, щоб Україна могла "краще переривати російські лінії постачання і протистояти російському оточенню", зокрема під час боїв на Донбасі.

"Ми визнаємо, що США та союзники вже надали суттєву військову допомогу у відповідь на російське вторгнення, в тому числі частину з 13,6 мільярда доларів. Проте українцям зрозуміло, що треба зробити більше, щоб виграти цю війну", - йдеться у тексті звернення.

Конгресмени звертають увагу, що Україні не вистачає винищувачів: "В Україні більш як достатньо пілотів, навчених керувати додатковими літаками, якщо вони будуть надані".

"Винищувачі також дозволили б українським силам забезпечити більш адекватний захист районів, таких як Харків і Маріуполь, де в результаті російських атак сталися багаточисельні жертви серед цивільного населення", - вказують автори листа.

Також читайте: Україна подала до Конгресу США перелік необхідної військової допомоги

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Виват конгрессмены.
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05.04.2022 07:51
+33
Америка требует от Байдена решительных действий в Украине


Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 4 апреля 2022, 23:14

Кадры военных преступлений российских войск в украинской Буче обошли абсолютно все мировые издания. Главное слово, которое вынесено на их первые полосы - это «геноцид».
Американские СМИ сообщают о «глубоком возмущении» президента Джо Байдена и западных лидеров. «Такую жестокость в отношении гражданских лиц мы не видели в течение десятилетий», - говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


Американцы требуют от Байдена решительности после Буче

«США рассматривают еще более жесткие санкции против России после обнародования фактов расправ с мирным украинским населением, - сообщает Washington Post. Эти санкции, которые будут приниматься совместно со странами ЕС, могут быть разнообразными - от полного отказа покупать российские нефть, уголь и газ до запрета судам под российским флагом заходить в европейские и американские порты.
Некоторые из этих санкций носят весьма экзотический характер. Власти Польши, которая наиболее непримиримо настроена к Кремлю, например, предложили обложить санкциями всех членов партии «Единая Россия», а это без малого 2 миллиона человек.
При этом многие американские аналитики сомневаются, что новые санкции, какими жесткими они бы ни были, смогут изменить ход военной кампании в Украине.
Как считает сотрудник Колумбийского университета Ричард Нефью, военная тактика России никак не зависит от санкций. «Проблема в том, что любой санкционный ответ будет недостаточным. Нет наказания, которое могло бы соответствовать тяжести совершенных преступных деяний».
В американской печати все чаще встречается упоминание Международного уголовного трибунала, расследующего военные преступления. Обвинения против России могут быть переданы в Гаагу, но для принятия «силовых действий» против президента Путина и военных руководителей потребуется разрешение Совета Безопасности ООН, а там оно легко будет блокировано вето России.
Что же в этих условиях могут сделать США?


Без решения Совбеза ООН Гаагский трибунал не сможет вынести решение о «силовых действиях» против Путина и военного руководства России

«Президент Байден чуть ли не каждый день говорит о том, что Америка помогает Украине, но за все пять недель агрессии он ни разу не сказал, что наша страна помогает Украине разгромить Россию», - пишет колумнист Washington Post Марк Тиссен. В унисон ему говорит Курт Волкер, в прошлом специальный посланник США в Украине: «Никто у нас не говорит о победе над Россией».
Американские аналитики сетуют на то, что США дают Украине недостаточно оружия, чтобы не только остановить продвижение российских войск, но и заставить их покинуть украинскую землю.
В период, предшествующий так называемой «специальной военной операции» Байден не спешил вооружать до зубов Украину, поскольку был убежден, что Путин не нападет. А почему он притормозил поставки вооружений после того, как нападение началось? Потому что не верил, что украинские войска выстоят в схватке с более многочисленным и лучше вооруженным противником.
Сейчас американский президент объявил о выделении 800 миллионов долларов на военную помощь Украине. Но, как считает Тиссен, «то, о чем сказал Байден совершенно недостаточно». Он, например, пообещал предоставить Киеву еще 800 стингеров и 2 тысячи противотанковых джавелинов, но Украина говорит, что ей нужно получать 500 стингеров и 500 джавелинов ежедневно.
«Байден больше беспокоится о том, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну, чем помочь Украине выиграть войну», - говорит колумнист.


США не верили, что Украина со всей стойкостью вынесет бремя войны с Россией. Но теперь мечтают о чашечке кофе в Донецке...

И поэтому был закрыт вопрос о поставках Украине советских истребителей Миг-29, находящихся на вооружении Польши, Словении и других европейских стран, а также противовоздушных комплексов С-300.
«Такое ощущение, что где-то незримо присутствует boogeyman (персонаж, которым в Америке пугают детей), - говорит Волкер. И он говорит нам: «Если вы предпримете, то-то и то-то, начнется Третья мировая война». Нет, она не начнется, русские не развяжут мировую войну. Они делают все, чтобы избежать этого».
Озабоченность американских экспертов вызывает и окончание войны в Украине по типу корейской кампании (haqqin.az писал об этом), когда две воюющие стороны оказываются в тупике и образовываются два непримиримых государства. «Пришло время спросить Байдена: «А почему не победа?», - спрашивает бывший заместитель помощника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.
«Мы не можем быть удовлетворены перегруппировкой российских войск на востоке Украины с их последующим окапыванием там, - говорит Волкер. - Я бы хотел, чтобы в конце войны я смог зайти в кофейню в Донецке, который стал бы частью Украины снова».
Несколько недель назад это казалось неосуществимой мечтой. Сейчас, пишет WP, это цель, которую можно достичь. Главное - изменить мышление в Белом доме, сделать его более стойким. Однако похоже, что Байден не готов менять стратегию, даже если это приводит к еще большему снижению его рейтинга.
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05.04.2022 07:54
+29
Швидко тільки асфальт кладуть(до кишені)
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05.04.2022 08:14
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Це все добре, але для чого Зе закрив ЕСПРЕСО? Як не перед підписанням капітуляції, яку він назве МИРОМ?
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05.04.2022 10:41 Відповісти
Я теж проти закриття телеканалів. Але можеш пояснити, яким побитом це до теми статті?
Невже для Дякулів будь-яка тема - привід влаштувати з Зебілами міжпартійну батрахоміомахію?
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05.04.2022 10:45 Відповісти
ЩОБ НІХТО НЕ ЗАВАЖАВ Зе ЗДАВАТИ УКРАЇНУ - ВІН ПРО ЦЕ ДАВНО МРІЯВ.
Для когось Україна це Країна, для нього брухт який можна здати на пункті
прийомки сировини.
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05.04.2022 10:58 Відповісти
Байден сцикунець ...
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05.04.2022 10:56 Відповісти
На жаль є таке...
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05.04.2022 11:06 Відповісти
То что Зпапад не дает нам это, является преступным бездействием.
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05.04.2022 13:18 Відповісти
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