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Україна подала до Конгресу США перелік необхідної військової допомоги

сша,конгресс

Українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на CNN.

Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними (включаючи так звані "дрони-камікадзе"), тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема - Су-25.

До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.

Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених військ і ремонті обладнання, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі.

Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.

За словам конгресмена Джейсона Кроу, цей список відображає "нагальні потреби" українського військового та цивільного керівництва.

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Автор: 

Конгрес США (1222) зброя (7433) допомога (8284)


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Топ коментарі
+9
Краще запитати де - Нептун? Ці машинки, могли б закрити тупо наше викопане море для кацапів. Де наші майже готові Громи, які могли нищити аеродроми, склади і майданчики з технікою. Риторичне питання.
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31.03.2022 10:44
+4
Україні потрібно провести референдум, и приєднатись до Сполучених Штатів. Спочатку, як штат з обмеженими правами, а потім як рівноправний. Треба запросити Конгресс розглянути цю пропозицію.
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31.03.2022 09:42
+2
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 07:57
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Животворящий пошел в отказ.
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31.03.2022 02:52 Відповісти
Пруф давай.
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31.03.2022 09:49 Відповісти
Просити літаки, все одно, що просити "Звєзду Смєрті"
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31.03.2022 02:58 Відповісти
Ну це перший принцип, просити все що можливо, 100% ніколи не дають.
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31.03.2022 10:40 Відповісти
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 07:57 Відповісти
Україні потрібно провести референдум, и приєднатись до Сполучених Штатів. Спочатку, як штат з обмеженими правами, а потім як рівноправний. Треба запросити Конгресс розглянути цю пропозицію.
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31.03.2022 09:42 Відповісти
На відміну від Бідона, у конгресі США цілковита підтримка України і республіканцями і демократами. Маю надію що конгрес вимушить Бідона надати суттєву підтримку. Якщо б хоч ПКР "Гарпун" надали, то кацапи не почували б себе вільно у нашому Чорному морі, яке викопали старовинні укропи.
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31.03.2022 10:29 Відповісти
Краще запитати де - Нептун? Ці машинки, могли б закрити тупо наше викопане море для кацапів. Де наші майже готові Громи, які могли нищити аеродроми, склади і майданчики з технікою. Риторичне питання.
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31.03.2022 10:44 Відповісти
Вообще то они никому ничего не должны.А где свое?
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31.03.2022 11:27 Відповісти
а атож бойові літаки, зокрема - Су-25

Вже можна не скромнічять і попросити А-10А, які США все одно не потрібні, але мають бойову ефективність у рази більшу за Су-25, та не надто складні у освоєнні. Через 2-3 місяці вони б могли стати основою звільнення територій від окупанта.

а також авіації для транспортування зброї

Як там "авіалініі антонова" не бажають, нарешті, долучитися до оборони України?
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31.03.2022 11:48 Відповісти
на жаль, штати це каталізатор цієї війни як не крути, ось наприклад чому до цього на перемовинах з рашкою, які тривали більш тижня на передодні усіх цих військових подій, штати так і не переконали рашку у єї безпеці, якщо Україна буде в НАТО, уклали б там хоч би якийсь договір про безпеку, але ж ні, звісно ось і виникла така реакція у *****, а тепер ось маємо шо маємо(
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31.03.2022 12:50 Відповісти
Ну що там байденята. Трамп все, ще поганий президент? Може і поганий для когось, але при ньому Путін сидів на жопі рівно. Байден обіцяв жеж, що при ньому Путін не посидить довго на своєму кріслі. Ви ж верещали, що то Трамп Путіна підтримує. А зараз білий дім сам зброю нам не дає і іншим не дозволяє нам помагати.

Шкода, що мізки в магазині не продають. Нема надії байденятам.
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31.03.2022 14:57 Відповісти
 
 