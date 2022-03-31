Україна подала до Конгресу США перелік необхідної військової допомоги

Українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на CNN.

Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними (включаючи так звані "дрони-камікадзе"), тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема - Су-25.

До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.

Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених військ і ремонті обладнання, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі.

Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.

За словам конгресмена Джейсона Кроу, цей список відображає "нагальні потреби" українського військового та цивільного керівництва.

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