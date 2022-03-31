Україна подала до Конгресу США перелік необхідної військової допомоги
Українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на CNN.
Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними (включаючи так звані "дрони-камікадзе"), тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема - Су-25.
До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.
Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених військ і ремонті обладнання, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі.
Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.
За словам конгресмена Джейсона Кроу, цей список відображає "нагальні потреби" українського військового та цивільного керівництва.
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Вже можна не скромнічять і попросити А-10А, які США все одно не потрібні, але мають бойову ефективність у рази більшу за Су-25, та не надто складні у освоєнні. Через 2-3 місяці вони б могли стати основою звільнення територій від окупанта.
а також авіації для транспортування зброї
Як там "авіалініі антонова" не бажають, нарешті, долучитися до оборони України?
Шкода, що мізки в магазині не продають. Нема надії байденятам.