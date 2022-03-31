Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи

Украинские военные представили в Конгресс США список военного оборудования, необходимого для сдерживания агрессии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на CNN.

В частности, туда входят разведывательные и ударные беспилотными (включая так называемые "дроны-камикадзе"), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты, в частности - Су-25.

В список вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

Указанный список также содержит просьбы о помощи в лечении раненых войск и ремонте оборудования, включая мобильные военно-медицинские госпитали.

Кроме того, Украина просит помощи по ремонту бронетехники в соседних странах, а также авиации для транспортировки оружия.

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По словам конгрессмена Джейсона Кроу, этот список отражает "насущные потребности" украинского военного и гражданского руководства.