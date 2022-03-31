Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
Украинские военные представили в Конгресс США список военного оборудования, необходимого для сдерживания агрессии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на CNN.
В частности, туда входят разведывательные и ударные беспилотными (включая так называемые "дроны-камикадзе"), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты, в частности - Су-25.
В список вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.
Указанный список также содержит просьбы о помощи в лечении раненых войск и ремонте оборудования, включая мобильные военно-медицинские госпитали.
Кроме того, Украина просит помощи по ремонту бронетехники в соседних странах, а также авиации для транспортировки оружия.
По словам конгрессмена Джейсона Кроу, этот список отражает "насущные потребности" украинского военного и гражданского руководства.
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Вже можна не скромнічять і попросити А-10А, які США все одно не потрібні, але мають бойову ефективність у рази більшу за Су-25, та не надто складні у освоєнні. Через 2-3 місяці вони б могли стати основою звільнення територій від окупанта.
а також авіації для транспортування зброї
Як там "авіалініі антонова" не бажають, нарешті, долучитися до оборони України?
Шкода, що мізки в магазині не продають. Нема надії байденятам.