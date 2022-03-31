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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи

сша,конгресс

Украинские военные представили в Конгресс США список военного оборудования, необходимого для сдерживания агрессии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на CNN.

В частности, туда входят разведывательные и ударные беспилотными (включая так называемые "дроны-камикадзе"), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты, в частности - Су-25.

В список вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

Указанный список также содержит просьбы о помощи в лечении раненых войск и ремонте оборудования, включая мобильные военно-медицинские госпитали.

Кроме того, Украина просит помощи по ремонту бронетехники в соседних странах, а также авиации для транспортировки оружия.

Также читайте: США выделят Украине $500 миллионов прямой бюджетной помощи

По словам конгрессмена Джейсона Кроу, этот список отражает "насущные потребности" украинского военного и гражданского руководства.

Автор: 

Конгресс США (1228) оружие (10198) помощь (7754)


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Топ комментарии
+9
Краще запитати де - Нептун? Ці машинки, могли б закрити тупо наше викопане море для кацапів. Де наші майже готові Громи, які могли нищити аеродроми, склади і майданчики з технікою. Риторичне питання.
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31.03.2022 10:44
+4
Україні потрібно провести референдум, и приєднатись до Сполучених Штатів. Спочатку, як штат з обмеженими правами, а потім як рівноправний. Треба запросити Конгресс розглянути цю пропозицію.
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31.03.2022 09:42
+2
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 07:57
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Животворящий пошел в отказ.
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31.03.2022 02:52 Ответить
Пруф давай.
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31.03.2022 09:49 Ответить
Просити літаки, все одно, що просити "Звєзду Смєрті"
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31.03.2022 02:58 Ответить
Ну це перший принцип, просити все що можливо, 100% ніколи не дають.
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31.03.2022 10:40 Ответить
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 07:57 Ответить
Україні потрібно провести референдум, и приєднатись до Сполучених Штатів. Спочатку, як штат з обмеженими правами, а потім як рівноправний. Треба запросити Конгресс розглянути цю пропозицію.
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31.03.2022 09:42 Ответить
На відміну від Бідона, у конгресі США цілковита підтримка України і республіканцями і демократами. Маю надію що конгрес вимушить Бідона надати суттєву підтримку. Якщо б хоч ПКР "Гарпун" надали, то кацапи не почували б себе вільно у нашому Чорному морі, яке викопали старовинні укропи.
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31.03.2022 10:29 Ответить
Краще запитати де - Нептун? Ці машинки, могли б закрити тупо наше викопане море для кацапів. Де наші майже готові Громи, які могли нищити аеродроми, склади і майданчики з технікою. Риторичне питання.
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31.03.2022 10:44 Ответить
Вообще то они никому ничего не должны.А где свое?
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31.03.2022 11:27 Ответить
а атож бойові літаки, зокрема - Су-25

Вже можна не скромнічять і попросити А-10А, які США все одно не потрібні, але мають бойову ефективність у рази більшу за Су-25, та не надто складні у освоєнні. Через 2-3 місяці вони б могли стати основою звільнення територій від окупанта.

а також авіації для транспортування зброї

Як там "авіалініі антонова" не бажають, нарешті, долучитися до оборони України?
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31.03.2022 11:48 Ответить
на жаль, штати це каталізатор цієї війни як не крути, ось наприклад чому до цього на перемовинах з рашкою, які тривали більш тижня на передодні усіх цих військових подій, штати так і не переконали рашку у єї безпеці, якщо Україна буде в НАТО, уклали б там хоч би якийсь договір про безпеку, але ж ні, звісно ось і виникла така реакція у *****, а тепер ось маємо шо маємо(
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31.03.2022 12:50 Ответить
Ну що там байденята. Трамп все, ще поганий президент? Може і поганий для когось, але при ньому Путін сидів на жопі рівно. Байден обіцяв жеж, що при ньому Путін не посидить довго на своєму кріслі. Ви ж верещали, що то Трамп Путіна підтримує. А зараз білий дім сам зброю нам не дає і іншим не дозволяє нам помагати.

Шкода, що мізки в магазині не продають. Нема надії байденятам.
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31.03.2022 14:57 Ответить
 
 