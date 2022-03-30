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Новости Агрессия России против Украины Война
2 015 12

США выделят Украине $500 миллионов прямой бюджетной помощи

доллар,курс,долар

Соединенные Штаты передадут правительству Украины прямую бюджетную помощь в размере 500 миллионов долларов – вдобавок к поддержке в оборонной и гуманитарной сферах.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома по результатам переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден проинформировал Президента Зеленского, что США намерены предоставить украинскому правительству $500 миллионов прямой бюджетной помощи", – отмечается в сообщении.

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Глава Белого дома также рассказал, как Соединенные Штаты работают над реализацией основных запросов Украины по предоставлению помощи в сфере безопасности, а также усилий США и союзников по поиску дополнительных возможностей для поддержки Украины. Кроме того, во время разговора речь шла о "введении серьезных последствий для России из-за ее жестокой агрессии против Украины".

Президент Зеленский со своей стороны проинформировал Байдена о состоянии переговоров Украины с россией, отметили в Белом доме.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в среду состоялся часовой разговор президентов Украины и США. Глава Украинского государства сообщил по итогам, что обсудил с главой Белого дома конкретную оборонную поддержку, новый пакет усиленных санкций, макрофинансовую и гуманитарную помощь.

помощь (7752) США (26368)


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Топ комментарии
+9
Ага, і з гарантією контролю, куди оте все бабло піде.
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30.03.2022 20:22
+5
У меня только одна просьба к США - следите за руками !
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30.03.2022 20:29
+1
Дякуємо.
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30.03.2022 20:41
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Ага, і з гарантією контролю, куди оте все бабло піде.
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30.03.2022 20:22 Ответить
У меня только одна просьба к США - следите за руками !
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30.03.2022 20:29 Ответить
Люто плюсую!!!
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30.03.2022 21:00 Ответить
В Германии никак не могут переварить усиление авторитета Эрдогана и тот факт, что Турция с начала войны помогает Украине больше остальных стран, чьи лидеры боятся Владимира Путина.

«Не Эммануэль Макрон или Олаф Шольц, не Израиль или Швейцария, не Папа Римский или ООН организуют платформу для мирных переговоров - именно деспот Анкары стал посредником в войне», - огрызается немецкий телеканал N-tv.
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30.03.2022 20:26 Ответить
Дякуємо.
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30.03.2022 20:41 Ответить
А раніше виділити жаба давила? Тепер у 1000 разів більше прийдеться виділяти. Капіталісти хрЄнові!
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30.03.2022 20:45 Ответить
Посадите сюда смотрящего своего или Бритов плиз, бо растащат опять на асфальт по карманам. Олигархов разнузданных тоже под контроль. ФСБ в любой форме утилизировать.
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30.03.2022 21:20 Ответить
Беня уже не знает куда ставить!
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30.03.2022 21:27 Ответить
Орки ущерба за день на такую сумму делают.Почему не отдают Украине замороженные деньги Мордера?
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30.03.2022 23:30 Ответить
Це добре, але як що чесно для США це копійки.
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31.03.2022 00:56 Ответить
 
 