США выделят Украине $500 миллионов прямой бюджетной помощи

Соединенные Штаты передадут правительству Украины прямую бюджетную помощь в размере 500 миллионов долларов – вдобавок к поддержке в оборонной и гуманитарной сферах.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома по результатам переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден проинформировал Президента Зеленского, что США намерены предоставить украинскому правительству $500 миллионов прямой бюджетной помощи", – отмечается в сообщении.

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Глава Белого дома также рассказал, как Соединенные Штаты работают над реализацией основных запросов Украины по предоставлению помощи в сфере безопасности, а также усилий США и союзников по поиску дополнительных возможностей для поддержки Украины. Кроме того, во время разговора речь шла о "введении серьезных последствий для России из-за ее жестокой агрессии против Украины".

Президент Зеленский со своей стороны проинформировал Байдена о состоянии переговоров Украины с россией, отметили в Белом доме.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в среду состоялся часовой разговор президентов Украины и США. Глава Украинского государства сообщил по итогам, что обсудил с главой Белого дома конкретную оборонную поддержку, новый пакет усиленных санкций, макрофинансовую и гуманитарную помощь.