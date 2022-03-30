США виділять Україні $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги

Сполучені Штати передадуть уряду України пряму бюджетну допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів – на додаток до підтримки в оборонній та гуманітарній сферах.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами переговорів Президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден поінформував Президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги", - зазначається в повідомленні.

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Глава Білого дому також розповів, як Сполучені Штати працюють над реалізацією основних запитів України щодо надання допомоги у сфері безпеки, а також зусиль США і союзників щодо пошуку додаткових можливостей для підтримки України. Крім того, під час розмови йшлося про "запровадження серйозних наслідків для росії через її жорстоку агресію проти України".

Президент Зеленський, зі свого боку, поінформував Байдена про стан переговорів України з росією, зазначили в Білому домі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у середу відбулася годинна розмова Президентів України і США. Глава Української держави повідомив за підсумками, що обговорив з главою Білого дому конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу.