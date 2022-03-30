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2 015 12

США виділять Україні $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги

доллар,курс,долар

Сполучені Штати передадуть уряду України пряму бюджетну допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів – на додаток до підтримки в оборонній та гуманітарній сферах.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами переговорів Президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден поінформував Президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки

Глава Білого дому також розповів, як Сполучені Штати працюють над реалізацією основних запитів України щодо надання допомоги у сфері безпеки, а також зусиль США і союзників щодо пошуку додаткових можливостей для підтримки України. Крім того, під час розмови йшлося про "запровадження серйозних наслідків для росії через її жорстоку агресію проти України".

Президент Зеленський, зі свого боку, поінформував Байдена про стан переговорів України з росією, зазначили в Білому домі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у середу відбулася годинна розмова Президентів України і США. Глава Української держави повідомив за підсумками, що обговорив з главою Білого дому конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу.

Автор: 

допомога (8284) США (22455)


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Топ коментарі
+9
Ага, і з гарантією контролю, куди оте все бабло піде.
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30.03.2022 20:22
+5
У меня только одна просьба к США - следите за руками !
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30.03.2022 20:29
+1
Дякуємо.
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30.03.2022 20:41
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Ага, і з гарантією контролю, куди оте все бабло піде.
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30.03.2022 20:22 Відповісти
У меня только одна просьба к США - следите за руками !
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30.03.2022 20:29 Відповісти
Люто плюсую!!!
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30.03.2022 21:00 Відповісти
В Германии никак не могут переварить усиление авторитета Эрдогана и тот факт, что Турция с начала войны помогает Украине больше остальных стран, чьи лидеры боятся Владимира Путина.

«Не Эммануэль Макрон или Олаф Шольц, не Израиль или Швейцария, не Папа Римский или ООН организуют платформу для мирных переговоров - именно деспот Анкары стал посредником в войне», - огрызается немецкий телеканал N-tv.
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30.03.2022 20:26 Відповісти
Дякуємо.
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30.03.2022 20:41 Відповісти
А раніше виділити жаба давила? Тепер у 1000 разів більше прийдеться виділяти. Капіталісти хрЄнові!
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30.03.2022 20:45 Відповісти
Посадите сюда смотрящего своего или Бритов плиз, бо растащат опять на асфальт по карманам. Олигархов разнузданных тоже под контроль. ФСБ в любой форме утилизировать.
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30.03.2022 21:20 Відповісти
Беня уже не знает куда ставить!
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30.03.2022 21:27 Відповісти
Орки ущерба за день на такую сумму делают.Почему не отдают Украине замороженные деньги Мордера?
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30.03.2022 23:30 Відповісти
Це добре, але як що чесно для США це копійки.
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31.03.2022 00:56 Відповісти
 
 