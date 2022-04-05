Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"
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Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич назвав звичайним фашизмом статтю на пропагандистському російському сайті РИА Новости про те, що РФ має зробити з українцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це рінкевич написав у Twitter.
"Стаття РИА Новости "Що Росія має зробити з Україною" - це звичайний фашизм" - написав він.
Статя РИА "Новости" "Что Россия должна сделать с Украиной"- это обыкновенный фашизм— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022
Топ коментарі
+15 Шпилли Вилли 12d74af3
показати весь коментар05.04.2022 08:26
+13 Владимир c2a8b9e2
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+11 arye z.
показати весь коментар05.04.2022 08:31
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Будь ласка, зачекайте...
Я пропонував їх замінувати ще до війни, тепер звісно пізно вже Запорізьку АЕС мінувати, вона бездарно про.бана.
И его надо гасить, иначе, он действительно всех зарежет.
Но какой ценой...
Але нацизм - це різновид (якщо хочете - похідна) фашизму. Таким самим різновидом фашизму є рашизм.
Тобто, це - близькі поняття. Саме тому вони в ужитку можуть плутатися. Але така плутанина - не самий смертельний гріх навіть для науковця в його статті (якщо перед цим він зазначив дефініції)
Пригадайте: Робота нациста Сергейцева у 2004 році.
всі його персональні дані вже шукають з метою викласти в мережу
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenie-raskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.
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