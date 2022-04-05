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Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич назвав звичайним фашизмом статтю на пропагандистському російському сайті РИА Новости про те, що РФ має зробити з українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це рінкевич написав у Twitter.

"Стаття РИА Новости "Що Росія має зробити з Україною" - це звичайний фашизм" - написав він.

Також читайте: Стаття "Що Росія має зробити з Україною" є одним із доказів для майбутнього трибуналу, – Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
гитлер тоже книжечки писал каким должен быть мир по его понятиям, результат всем известен
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05.04.2022 08:26
+13
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05.04.2022 08:23
+11
Видимо, это уже болезнь человеческой цивилизации, что через определенные промежутки времени периодически всплывает вот такой, "ломом подпоясанный", и начинает вопить - "Всех зарежу, бойтесь меня" .
И его надо гасить, иначе, он действительно всех зарежет.
Но какой ценой...
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05.04.2022 08:31
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05.04.2022 08:23 Відповісти
гитлер тоже книжечки писал каким должен быть мир по его понятиям, результат всем известен
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05.04.2022 08:26 Відповісти
*****:-,,Зачем нам мир,где не будет росии?,, А зачем нам мир,где не будет Украины? Зачем нам мир,где украинцев как скот будут вывозить в сибирь и уничтожать? Зеля,хватит читать слезливые послания толстожопым ***********. Дай команду минировать ядерные блоки и быть готовым *********** чернобыльскую и запорожскую в хлам,если в течении 3-х дней этот мир не остановит этого ******. И нам должно быть *****,что о нас будут думать, эти толтожепые твари. Мы вообще не должны о них думать. Нам не нужен мир,где не будет УКРАИНЫ
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05.04.2022 08:29 Відповісти
Про мінування АЕС абсолютно не згоден.А от паРаша повинна горіти.В прямому сенсі.
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05.04.2022 08:44 Відповісти
Цікаво чому? Почекаємо Ядерного удару по нам?
Я пропонував їх замінувати ще до війни, тепер звісно пізно вже Запорізьку АЕС мінувати, вона бездарно про.бана.
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05.04.2022 10:09 Відповісти
Видимо, это уже болезнь человеческой цивилизации, что через определенные промежутки времени периодически всплывает вот такой, "ломом подпоясанный", и начинает вопить - "Всех зарежу, бойтесь меня" .
И его надо гасить, иначе, он действительно всех зарежет.
Но какой ценой...
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05.04.2022 08:31 Відповісти
Бо росіся не пройшла денацифікацію як німці, ось і вся проблема. Всі їхні книжки з історії повинні бути спалені, та надруковані нові. Взагалі там треба дуже багато речей зробити, я сподіваюсь на голодні бунти.
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05.04.2022 08:41 Відповісти
Німці пройшли - і що?
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05.04.2022 10:58 Відповісти
Не всі пройшли. Вони були окуповані союзом, і там їм втирали свою туфту. Погляньте на меркель, ця тварина російський агент.
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05.04.2022 11:08 Відповісти
Як показували, так і показують.
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05.04.2022 08:52 Відповісти
навіщо ти брешеш? Ти - зебіл?
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05.04.2022 08:56 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Тобі викласти фотки екрана телевізора?
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05.04.2022 09:03 Відповісти
з ютубу? Так це не телевізор! Чи ти не зхочеш знати різниці між ютубом і ТБ?
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05.04.2022 09:20 Відповісти
Нафіга мені Ютуб? Я дивлюсь ТБ.
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05.04.2022 09:30 Відповісти
значить, брешеш, що на екрані ТБ є Прямий і 5-тий. І про цю брехню тобі вказую не тільки я
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05.04.2022 09:49 Відповісти

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05.04.2022 10:15 Відповісти
Еспрессо есть, только что смотрел. Там нет марафона по каким-то причинам, есть прямой(по крайней мере лого прямого присутствует) с марафоном, вместо пятого - канал Рада с марафоном. Немного странно все. Видимо надо подождать более внятных пояснений, что происходит.
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05.04.2022 09:08 Відповісти
Показують телемарафон як і всюди Але де видно що це 5 канал,Прямий та Еспресо?
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05.04.2022 08:56 Відповісти
Поки що Еспресо є в кабелі (чи є на Т2 - не знаю). П'ятого і Прямого поки що в кабелі нема.
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05.04.2022 08:54 Відповісти
Везде вонючая РАДА вещает. Дерьмак прикрываясь войной сеет деструктив. "Гірше ніж москальські воші можуть бути лише українські гниди"🤷
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05.04.2022 08:54 Відповісти
Я ці канали дивлюсь через інтернет !
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05.04.2022 08:57 Відповісти
На Т2 ці канали відсутні давно , тільки що переналаштував приймач Т2 , знайшов 32 канали , але зазначених немає
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05.04.2022 09:11 Відповісти
Там фашизм вже давно перейшов в нацизм - Визначення нацизму: Базується на міфах про історичну велич своєї нації, її належність до "вищої раси", що, на думку ідеологів нацизму, дає їй право на розширення так званого "життевого простору", захоплюючи території інших держав та проводячи на них політику геноциду. Часто представляється як різновид та синонім фашизму, хоча такий погляд є невірним, через певну відмінність цих двох ідеологій..
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05.04.2022 08:32 Відповісти
Фашизм - не синонім нацизму; звісно, ні.
Але нацизм - це різновид (якщо хочете - похідна) фашизму. Таким самим різновидом фашизму є рашизм.
Тобто, це - близькі поняття. Саме тому вони в ужитку можуть плутатися. Але така плутанина - не самий смертельний гріх навіть для науковця в його статті (якщо перед цим він зазначив дефініції)
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05.04.2022 08:52 Відповісти
Одним из признаков фашизма есть полный контроль над парламентом ( демократией) членами одной из партий . Пример - Единая раша в Госдуре. Об этом тоже надо писать - бо очень тонок мостик перехода от демократии к фашизму .
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05.04.2022 09:08 Відповісти
Фашизм став близьким синонімом нацизма для невігласів завдяки московській пропаганді, котрій було незручно засуджувати націонал-соціалізм через наявність в єго назві соціалізма, котрий в СССР саме і будували.
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05.04.2022 09:50 Відповісти
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05.04.2022 08:53 Відповісти
Автором статті виявився російський політтехнолог Тимофій Сергейцев, який консультував Януковича під час президентських виборів 2004 року, автор постера про поділ українців на три сорти.

Пригадайте: Робота нациста Сергейцева у 2004 році.

всі його персональні дані вже шукають з метою викласти в мережу
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05.04.2022 08:45 Відповісти
Тут есть персональные данные
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenie-raskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html
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05.04.2022 09:09 Відповісти
А вот и фото идеолога убийств украинцев . Кто бы его Яй.. придавил тихо дверью ?

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05.04.2022 09:11 Відповісти
Думаю , что найдутся ДОБРЫЕ ПАРТИЗАНЫ , которые его уничтожат в назидание остальным кацапским выродкам
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05.04.2022 09:15 Відповісти
Не «обикновєнний». Фашисти в селах не страчували на вулицях дітей та жінок з завзязанними руками попередньо їх згвалтував, та не їздили потім по їх тілах танками.
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05.04.2022 08:47 Відповісти
Вони були поганими учнями русні.
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05.04.2022 08:55 Відповісти
Італійські фашисти взагалі не мали до кацапів найменшого стосунку. На відміну від італійських комуністів, що сиділи на короткому повідку в москви.
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05.04.2022 09:54 Відповісти
кожен різновид фашизму має свої відмінності. Рашизм і нацизм - також.
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05.04.2022 08:55 Відповісти
Надзвичайний фашизм
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05.04.2022 08:57 Відповісти
Как говорил Джохар Дудаев еще в 1995 году все русские болеют руссизмом, пора украинцам спустить их с неба на землю.
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05.04.2022 09:05 Відповісти
Ані пан Муссоліні, ані жоден інший з ідеологів італійського фашизму нічого схожого ніколи не писав і не казав. Безліч раз було повторено, що італійські фашисти два роки воювали в Україні звільняючи неньку від кацапської чуми. І не скоїли при тому жодного воєнного злочину, аби тепер невігласи прирівнювали їх до московських бузувірів.
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05.04.2022 09:41 Відповісти
"Россия рулит!"
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
---------------------------------------------------------
Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.

























1616
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05.04.2022 10:05 Відповісти
Посмотрел в свой военный билет образца конца 80-х, в графе национальность - украинец. Видите фашисты рабсейские, даже совок меня не уничтожил.
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05.04.2022 10:48 Відповісти
Пнх
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15.07.2022 17:34 Відповісти
 
 