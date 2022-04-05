Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич назвав звичайним фашизмом статтю на пропагандистському російському сайті РИА Новости про те, що РФ має зробити з українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це рінкевич написав у Twitter.

"Стаття РИА Новости "Що Росія має зробити з Україною" - це звичайний фашизм" - написав він.

Статя РИА "Новости" "Что Россия должна сделать с Украиной"- это обыкновенный фашизм — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

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