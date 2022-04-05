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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн приїде до Києва, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн незабаром прибуде з візитом до Києва.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щойно до нашої зустрічі в мене була остання розмова з Урсулою фон дер Ляєн… Я чекаю на її приїзд до Києва, який буде найближчими днями, не знаю поки що термін", - сказав глава Української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готовий надати фінансову та технічну підтримку слідчій групі щодо розслідування злочинів у Бучі, - Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн
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Топ коментарі
+8
Обов"язково зробити безкоштовну екскурсію по Бучі, Ірпеню, Ворзелю, Бородянці ...
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05.04.2022 11:36
+7
Терміново пробивайте двері Євросоюзу.
Україна має негайно туди вступити.
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05.04.2022 11:36
+5
В Європі лишились одні козаки - Жінки. Була Метсола, зараз ця мужня жінка.
А Меркельша, думаю, змиває кров діток із своїх бездітних рук.
Вона співавтор цього жаху.
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05.04.2022 11:47
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Терміново пробивайте двері Євросоюзу.
Україна має негайно туди вступити.
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05.04.2022 11:36 Відповісти
Обов"язково зробити безкоштовну екскурсію по Бучі, Ірпеню, Ворзелю, Бородянці ...
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05.04.2022 11:36 Відповісти
Та зроблять, не переживайте.
Але ж людей вже не повернеш…
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05.04.2022 11:43 Відповісти
На экскурсию пусть возьмёт флакон нашатыря.
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05.04.2022 11:44 Відповісти
Кстати хорошая идея. Пусть на близком растоянии увидит к чему приводит озабоченность.
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05.04.2022 12:10 Відповісти
реалii ******** расеi <<<
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05.04.2022 11:39 Відповісти
Если с делом то пусть едет а если с озабоченостями то нах.
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05.04.2022 11:42 Відповісти
Сам факт...
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05.04.2022 11:48 Відповісти
Воно буде фон після відвин ЧАЕС
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05.04.2022 11:46 Відповісти
Ей как раз для "фон" а ЧАЭС ехать не надо.
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05.04.2022 11:56 Відповісти
Не отрицаю, но судя по истории всех єтих фонов, они просто удачно попали
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05.04.2022 12:03 Відповісти
Те, которые в Рыжем лесу копались, уж точно.
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05.04.2022 12:11 Відповісти
В Європі лишились одні козаки - Жінки. Була Метсола, зараз ця мужня жінка.
А Меркельша, думаю, змиває кров діток із своїх бездітних рук.
Вона співавтор цього жаху.
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05.04.2022 11:47 Відповісти
І ЩО?
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05.04.2022 11:48 Відповісти
гаранти безпеки від яневтiка
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.

Геноцид.















+4

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05.04.2022 11:49 Відповісти
Нехай в Херсон їде!! Ау Залужний що у нас з Херсонщиною? Де війська вивільнені з Житомирщини Київщини Чернігівщини??? Що за херня зелена відбувається?????!
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05.04.2022 11:50 Відповісти
У тебя с головой все нормально? Удали комментарий не позорься...
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05.04.2022 11:56 Відповісти
Якщо повісити Єрмака з Агрохімією на арці так званої "дружби народів" в Києві, тоді Урсула повірить, що Україна всерйоз налаштоввна стати членом ЄС.
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05.04.2022 11:51 Відповісти
 
 