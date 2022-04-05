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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн приїде до Києва, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн незабаром прибуде з візитом до Києва.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щойно до нашої зустрічі в мене була остання розмова з Урсулою фон дер Ляєн… Я чекаю на її приїзд до Києва, який буде найближчими днями, не знаю поки що термін", - сказав глава Української держави.
Топ коментарі
+8 экзорцист
показати весь коментар05.04.2022 11:36
+7 Ksenia VB
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+5 Ole Lahti
показати весь коментар05.04.2022 11:47
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Будь ласка, зачекайте...
Україна має негайно туди вступити.
Але ж людей вже не повернеш…
А Меркельша, думаю, змиває кров діток із своїх бездітних рук.
Вона співавтор цього жаху.
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
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Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.
Геноцид.
+4