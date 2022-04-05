Глава Єврокомісії фон дер Ляєн приїде до Києва, - Зеленський

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн незабаром прибуде з візитом до Києва.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щойно до нашої зустрічі в мене була остання розмова з Урсулою фон дер Ляєн… Я чекаю на її приїзд до Києва, який буде найближчими днями, не знаю поки що термін", - сказав глава Української держави.

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