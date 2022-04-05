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Компанія Meta заявила, що хештеги #Bucha та #Buchamassacre в Instagram та Facebook було заблоковано автоматично

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Компанія Meta заявила, що хештеги #Bucha та #Buchamassacre у Instagram та Facebook було заблоковано автоматично, а користувачі знову отримали можливість ними користуватися

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

За словами речника компанії Meta Енді Стоуна хештеги #Bucha та #Buchamassacre було заблоковано автоматизованими системами, оскільки дописи з ними супроводжувалися у Facebook та Instagram фото насильницького змісту.

"Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували за допомогою цих хештегів. Коли нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги", - запевнив Стоун.

Facebook та Instagram дозволяють публікувати графічний і насильницький контент, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини, але видаляє вміст, якщо він є надзвичайно відвертим або пропагує насилля.

Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких графічних дописів, які користувачі мають натиснути, перш ніж зможуть побачити зображення.

Правозахисні групи критикували підхід Meta до видалення насильницького вмісту під час конфліктів та заявляли, що практика очищення даних із серверів через 90 днів, призводить до видалення важливих доказів військових злочинів.

Стоун запевнив, що Мета "досліджує способи збереження цього типу контенту, коли він буде видалений". Зокрема це стосується й дописів про війну в Україні.

Також читайте: Facebook та Instagram обмежили хештеги #Bucha і #BuchaMassacre

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
ну тогда и компания Meta будет называться казлами автоматично!
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05.04.2022 13:55
+5
"автоматично" це означає, що за наводкою рашиських ботів (типу скарги)
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05.04.2022 13:55
+4
Следовательно, все аккаунты с которых шли жалобы должны быть перманентно заблочены в том числе по железу.
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05.04.2022 14:01
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ну тогда и компания Meta будет называться казлами автоматично!
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05.04.2022 13:55 Відповісти
Ви вважаєте, що кожен пост у фейсбуці перевіряється людьми? Система за скаргами москалів автоматично відпрацювала, в ручному режимі все виправлено.
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05.04.2022 14:04 Відповісти
а Ви вважеєте що не можна запрограмувати автоматику не реагувати на саме ці слова?
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05.04.2022 14:07 Відповісти
Саме це вже і зробили. Вибачте, але думки людини автоматику ще не навчили читати.
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05.04.2022 14:16 Відповісти
так. але за кожною програмою сидить людина...і вона має можливості оперативно реагувати...(тобто як ставити блок так і знімати з конкретних назв......ну хіба що є наказ від сукірашкі блокувати і компанія чисто виправдовується-вибрехується)
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05.04.2022 14:19 Відповісти
Ви будете здивовані, але програма написана, тому вона працює. Ніхто там не сидить і в ручному режимі не перевіряє кожне блокування. Поступила скарга на дії програми, все перевірили та блок зняли. В чому проблема?
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05.04.2022 14:38 Відповісти
то виходить ми про одне й те, але різними словами
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05.04.2022 14:47 Відповісти
Не так давно цукер банил Бутусова, да и не одного его,
Так что этот подонок, похоже, имеет с росии звонкие монетки
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05.04.2022 14:50 Відповісти
Так-так, Цукерберг сам особосто сидить, чекає, поки Бутусов напише пост і банить, банить, банить...
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05.04.2022 14:53 Відповісти
"автоматично" це означає, що за наводкою рашиських ботів (типу скарги)
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05.04.2022 13:55 Відповісти
Следовательно, все аккаунты с которых шли жалобы должны быть перманентно заблочены в том числе по железу.
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05.04.2022 14:01 Відповісти
Бред и враньё.
1. Если бы Meta создала алгоритмы умеющие распознавать суть содержимого картинок, то они бы уже Нобелевскую премию получили бы. (как специалист говорю это)
2. Если у них всё делают "автоматические алгоритмы", то накуя им сотни тысяч администраторов по всему миру?
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05.04.2022 14:09 Відповісти
Майбутнє вже пришло. Але не всі це розуміють...
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05.04.2022 14:18 Відповісти
Извините, не очень понял вашу мысль. Поясните.
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05.04.2022 15:13 Відповісти
Такі алгоритми по обробці фото вже є і вони працюють.
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05.04.2022 15:16 Відповісти
Я же написал, что специалист в этом. Вы хотите чтобы я вам тут лекцию читал об алгоритмах систем распознавания ИИ? Нет ни желания, ни возможности. Не хотите - не верьте. СУТЬ изображения распознать НЕВОЗМОЖНО.
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05.04.2022 15:49 Відповісти
Брешут. Заблокировала компания ручным способом, ещё до конца не осознавая, что произошло.
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05.04.2022 14:15 Відповісти
fb ще те гавніцо! Бо з їхніми жінками і дітьми такого не чинили.
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05.04.2022 14:27 Відповісти
Ноги моей не будет на *********. Никогда
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05.04.2022 14:33 Відповісти
Мене теж блокують у фейсбуці графічно-автоматично за слова циган, мадяр, москаль, казламордий...
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05.04.2022 15:04 Відповісти
блокують у фейсбуці графічно-автоматично за слова... москаль
**************
А що б на це сказав Гєна?

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05.04.2022 15:43 Відповісти
А як бути з Катинню, Срібницею, Бухенвальдом, Алеппо,- всіх блокувати не встигнеш
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05.04.2022 15:19 Відповісти
СБУ МАЄ ЗАБЛОКУВАТИ ФЕЙСБУК, як АНТИУКРАЇНСЬКУ соцмережу, яка своїми ШТАНДАРТАМИ та незнанням УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ заперечує та блокує усіх, хто публікує ІСТОРИЧНО ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДОКАЗИ про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, про МАСОВІ ВБИВСТВА ТА ВИВЕЗЕННЯ і УВЯЗНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ у роки другої світової війни кацапомордими НКВДистами росії на загибель в політичні концлегери диких земель СИБІРУ, Заполярья та КОЛИМИ під ШТАНДАРТНИМ ФЕЙКОМ фейсбуку, що нібито "ВАШІ ПУБЛІКАЦІЇ ПОРУШУЮТЬ ІХНІ ТУПІ ШТАНДАРТИ і РОЗПАЛЮЮТЬ МІЖНАЦІОНАЛЬНУ ВОРОЖНЕЧУ"...!!!!
ЦЕ їхні фейсбуківські "штандарти" приховують правду і дозволяють опубліковувати лише брехливі публікаціх рашистів, котрі замаскувалися під "мудораторів" і водять в ОМАНУ керівників НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФЕЙСБУКУ по тим, чи іншим публікаціям, котрі вже висвітлені в ЗМІ, ПРЕСІ та ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ...!!!
СБУ ЗАБЛОКУЙТЕ БУДЬ ЛАСКА ЦИХ фейсбушних рашистів на теринах соціальних мереж УКРАЇНИ...!!!
 СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
НІ УКРАЇНОФОБСЬКИМ ШТАНДАРТАМ ФЕЙСБУКУ...!!!
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05.04.2022 18:21 Відповісти
 
 