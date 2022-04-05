Компанія Meta заявила, що хештеги #Bucha та #Buchamassacre в Instagram та Facebook було заблоковано автоматично

Компанія Meta заявила, що хештеги #Bucha та #Buchamassacre у Instagram та Facebook було заблоковано автоматично, а користувачі знову отримали можливість ними користуватися

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

За словами речника компанії Meta Енді Стоуна хештеги #Bucha та #Buchamassacre було заблоковано автоматизованими системами, оскільки дописи з ними супроводжувалися у Facebook та Instagram фото насильницького змісту.

"Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували за допомогою цих хештегів. Коли нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги", - запевнив Стоун.

Facebook та Instagram дозволяють публікувати графічний і насильницький контент, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини, але видаляє вміст, якщо він є надзвичайно відвертим або пропагує насилля.

Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких графічних дописів, які користувачі мають натиснути, перш ніж зможуть побачити зображення.

Правозахисні групи критикували підхід Meta до видалення насильницького вмісту під час конфліктів та заявляли, що практика очищення даних із серверів через 90 днів, призводить до видалення важливих доказів військових злочинів.

Стоун запевнив, що Мета "досліджує способи збереження цього типу контенту, коли він буде видалений". Зокрема це стосується й дописів про війну в Україні.

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