Канцлер Австрії Негаммер найближчим часом відвідає Україну

Канцлер Австрії Карл Негаммер планує відвідати Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Ми обговорили, що я поїду в Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу", - написав Негаммер.

Читайте також: Зеленський розповів канцлеру Австрії Нехаммеру про звірства російських військових на Київщині