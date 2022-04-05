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Канцлер Австрії Негаммер найближчим часом відвідає Україну

австрія,негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер планує відвідати Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Ми обговорили, що я поїду в Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу", - написав Негаммер.

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Автор: 

Австрія (960) Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+7
Еще один путешественник....Санкции поддержи!!!
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05.04.2022 14:18
+6
канцлер Австрії спочатку позакривай рашистські гебняві конюшні в Альпах
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05.04.2022 14:18
+2
Навіщо він тут? Може як довірена особа ***** ?
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05.04.2022 14:25
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Еще один путешественник....Санкции поддержи!!!
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05.04.2022 14:18 Відповісти
канцлер Австрії спочатку позакривай рашистські гебняві конюшні в Альпах
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05.04.2022 14:18 Відповісти
Навіщо він тут? Може як довірена особа ***** ?
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05.04.2022 14:25 Відповісти
Схоже, що Дядя Джо провів виховну бесіду
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05.04.2022 14:28 Відповісти
он приедет и скажет, ой, мы вам так сочувствуем, так сочувствуем, но деньги - дороже, тем более русские, тем более столько...
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05.04.2022 14:35 Відповісти
Путінська підстилка.
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05.04.2022 14:32 Відповісти
Нехаммер зустрінеться з Нелохом.
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05.04.2022 14:32 Відповісти
Ну, то что НеКуртц (путинский мальчонка) - уже прогресс, правда не знаю, успел ли уже этот продаться за деньги ГАЗПРОМа, время покажет!
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05.04.2022 14:40 Відповісти
Напоминаю, что Австрия не состоит в НАТО.
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05.04.2022 14:49 Відповісти
Пусть сначала прикроет агентуру КГБ у себя в стране.
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05.04.2022 14:57 Відповісти
Это же пешка в шахматной партии --Россия- Европа.
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05.04.2022 17:29 Відповісти
Мало хто знає, але у Відні - в столиці Австрії, на горі Леопольдсберг стоїть прекрасний пам'ятник козакам.

337 років тому тут відбулася вирішальна битва, яка зупинила експансію турецьких військ углиб Європи. І вирішальну роль у ній зіграли полки українських козаків, покликаних австрійцями на допомогу.
Може, прийшла пора віддячити, а не тільки говорити про співчуття?
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05.04.2022 19:36 Відповісти
А затем Москву?
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05.04.2022 20:49 Відповісти
 
 