Канцлер Австрії Негаммер найближчим часом відвідає Україну
Канцлер Австрії Карл Негаммер планує відвідати Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вчора розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським телефоном. Ми обговорили, що я поїду в Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці та поговорити про подальшу допомогу", - написав Негаммер.
Топ коментарі
+7 Совестно за Брата
показати весь коментар05.04.2022 14:18
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар05.04.2022 14:18
+2 Юрий Власенко #466752
показати весь коментар05.04.2022 14:25
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337 років тому тут відбулася вирішальна битва, яка зупинила експансію турецьких військ углиб Європи. І вирішальну роль у ній зіграли полки українських козаків, покликаних австрійцями на допомогу.
Може, прийшла пора віддячити, а не тільки говорити про співчуття?