РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14614 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 863 14
Австрия (734) война (47275) Зеленский (16621)

Канцлер Австрии Нехаммер в ближайшее время посетит Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

австрія,негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен посетить Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Мы обсудили, что я поеду в Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Нехаммер.

Читайте также: Австрия не поддержит санкции ЕС в отношении российского газа
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще один путешественник....Санкции поддержи!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:18 Ответить
канцлер Австрії спочатку позакривай рашистські гебняві конюшні в Альпах
показать весь комментарий
05.04.2022 14:18 Ответить
Навіщо він тут? Може як довірена особа ***** ?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:25 Ответить
Схоже, що Дядя Джо провів виховну бесіду
показать весь комментарий
05.04.2022 14:28 Ответить
он приедет и скажет, ой, мы вам так сочувствуем, так сочувствуем, но деньги - дороже, тем более русские, тем более столько...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:35 Ответить
Путінська підстилка.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:32 Ответить
Нехаммер зустрінеться з Нелохом.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:32 Ответить
Ну, то что НеКуртц (путинский мальчонка) - уже прогресс, правда не знаю, успел ли уже этот продаться за деньги ГАЗПРОМа, время покажет!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:40 Ответить
Напоминаю, что Австрия не состоит в НАТО.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:49 Ответить
Пусть сначала прикроет агентуру КГБ у себя в стране.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:57 Ответить
Это же пешка в шахматной партии --Россия- Европа.
показать весь комментарий
05.04.2022 17:29 Ответить
Мало хто знає, але у Відні - в столиці Австрії, на горі Леопольдсберг стоїть прекрасний пам'ятник козакам.

337 років тому тут відбулася вирішальна битва, яка зупинила експансію турецьких військ углиб Європи. І вирішальну роль у ній зіграли полки українських козаків, покликаних австрійцями на допомогу.
Може, прийшла пора віддячити, а не тільки говорити про співчуття?
показать весь комментарий
05.04.2022 19:36 Ответить
А затем Москву?
показать весь комментарий
05.04.2022 20:49 Ответить
 
 