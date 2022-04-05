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Канцлер Австрии Нехаммер в ближайшее время посетит Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен посетить Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я вчера разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Мы обсудили, что я поеду в Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Нехаммер.
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337 років тому тут відбулася вирішальна битва, яка зупинила експансію турецьких військ углиб Європи. І вирішальну роль у ній зіграли полки українських козаків, покликаних австрійцями на допомогу.
Може, прийшла пора віддячити, а не тільки говорити про співчуття?