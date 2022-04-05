Канцлер Австрии Нехаммер в ближайшее время посетит Украину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен посетить Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Мы обсудили, что я поеду в Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Нехаммер.

Читайте также: Австрия не поддержит санкции ЕС в отношении российского газа