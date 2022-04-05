ДТЕК збільшив кількість ремонтних бригад для якнайшвидшого відновлення світла на Київщині
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Компанія ДТЕК Ріната Ахметома залучила своїх енергетиків з Дніпропетровської та Одеської областей для якнайшвидшого відновлення електропостачання у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже запросили наших колег з Київської області, Одеси та Дніпропетровщини, для того, щоб вони допомогли відновлювати світло в Київській області. Я думаю що разом енергетики зроблять дуже потужну роботу щодо відновлення енергопостачання на звільнених територіях", - сказав він.
Сахарук додав, перші 2500 осель на звільнених територіях Київської області уже з світлом.
Він зазначив, що зараз ремонтні бригади ДТЕК активно оглядають найбільш постраждалі райони Київської області, перш за все Бучу, Ірпінь та Гостомель.
"На жаль велика кількість вибухових матеріалів, потрібні сапери, які допомагають нам працювати. Місцеві адміністрації зараз забезпечують пріоритет використання саперів, тому що через велику кількість мін тут зараз їх сильний дефіцит, і я думаю що 2-3 дні та ми почнемо активну роботу по відновленню", - підсумував Сахарук.
Будь ласка, зачекайте...
Мы будем ещё счастливы,
Мы будем в любви купаться,
Когда закончатся взрывы…
Не будут дети бояться,
Не будут взрослые плакать,
Не будем в подвалах мерзнуть
И гвоздем молитвы царапать.
Мы будем ещё все вместе,
Мы будем ценить минуты,
Мы будем любить сильнее
В душе проложив маршруты.
И будут смеяться дети,
И будут взрываться салюты,
И праздники будут ярче,
И зимы не будут люты.
Мы научились молиться,
Стиснув зубы не плакать.
Мы разучились бояться
И силой духа не падать.
Были бы живы дети,
Родители были б здоровы…
Ведь мы же за них в ответе,
Они же без нас не смогут.
Мы не должны сдаваться,
Показывать слёзы не надо,
Страх поражает слабость…
А это врагу и надо!
Стоим до последнего, Люди!!!
Дом свой родной не бросаем,
Страна ведь у нас Святая,
А враг ее просто сметает…
Мы будем ещё смеяться,
Мы будем ещё счастливы,
Мы будем в любви купаться,
Когда закончатся взрывы…
https://youtu.be/_SBPSoeeqWE