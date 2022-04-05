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Західні країни заморозили 60% валютних резервів Росії, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс,ліз

За словами глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс, західні країни заморозили валютні резерви Росії загалом на понад $350 млрд. За її словами, майже 60% російських валютних резервів наразі "недоступні" для Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи у Варшаві, Трасс також додала, що Заходу слід "рухатися далі й швидше", щоб завдати шкоди російській економіці.

Глава МЗС Великої Британії заявила також, що скоординовані санкції щодо РФ через її воєнну агресію проти України дадуть змогу "відкинути російську економіку до радянських часів".

Трасс нині перебуває у Варшаві з офіційним візитом.

Читайте також: 5-й пакет санкцій проти РФ включатиме вугільне ембарго, закриття портів ЄС та низку обмежень, - фон дер Ляєн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
Испания приняла решила о высылке около 25 дипломатов России, сообщает глава МИД страны.
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05.04.2022 19:15
+2
я стісняюся сказати, але 60 % це троха менше аніж 100%
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05.04.2022 19:19
+2
Спитайте краще, чому в Україні Аваль працює. Як, виявляється, легко - прибрали на папері Фрідмана та Авена і працюй собі далі!
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05.04.2022 19:26
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Ничего страшного, сейчас Европа скупит нефть по рекордным ценам и те за год-два обратно столько накопят
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05.04.2022 19:07 Відповісти
Какой "год-два"! На 2022 г. ПРОФИЦИТ (т.е. сверхприбыль) бюджета РФ прогнозируется на уровне 240 млрд.$. И это по оценкам западных аналитиков. А если энергоносители еще подскочат в цене, то и за пол-года компенсируют всё, что заморожено.
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05.04.2022 19:18 Відповісти
Це звідки така інформація?
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05.04.2022 19:30 Відповісти
Аналитики Bloomberg подсчитали. Думаете считать не умеют?
https://officelife.media/news/32200-bloomberg-podschital-dokhod-rossii-ot-nefti-i-gaza-v-2022-godu/
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05.04.2022 20:08 Відповісти
Пять на два не делится - Приключения Буратино
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05.04.2022 19:09 Відповісти
Зачем ты ВТОРОЙ раз постишь эту глупую картину. Картинка соответствует реалии. 60% у кацапов ЗАМОРОЗИЛИ, но формально они же есть ... думай!!!
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05.04.2022 19:31 Відповісти
Мало.. давайте дорабатывайте до трлн..
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05.04.2022 19:13 Відповісти
Испания приняла решила о высылке около 25 дипломатов России, сообщает глава МИД страны.
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05.04.2022 19:15 Відповісти
я стісняюся сказати, але 60 % це троха менше аніж 100%
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05.04.2022 19:19 Відповісти
Спитайте краще, чому в Україні Аваль працює. Як, виявляється, легко - прибрали на папері Фрідмана та Авена і працюй собі далі!
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05.04.2022 19:26 Відповісти
Я тобі більше розкажу, Альфа-банк (у якому майже всі власники - кацапи і ніхто не збирається в них нічого конфісковувати) - теж працює, і не просто працює, а цілеспрямовано блокує рахунки українських компаній, щоб унеможливити їх діяльність.
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06.04.2022 10:25 Відповісти
Вибачте, я його і мав на увазі - назви переплутав.
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06.04.2022 10:33 Відповісти
Нічого не переплутав, бо Аваль належить австрійському райфайзену, який пов'язаний з окупантами.
Я навіть не пригадаю українського банку, який не має зв'язків з кацапами.
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06.04.2022 11:33 Відповісти
Зачем ты ВТОРОЙ раз постишь эту глупую картину. Картинка соответствует реалии. 60% у кацапов ЗАМОРОЗИЛИ, но формально они же есть ... думай!!!
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05.04.2022 19:30 Відповісти
2 недели назад с этих "замороженных" счетов кацапы оплатили гос.дослг... после Бучи сказали что такого не будет (посмотрим)... следящая оплата Кацапии по долгу через 1,5 месяца (по моему) будем смотреть ВСЕ ЗА СЧЕТ НАШЕЙ КРОВИ.
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05.04.2022 19:22 Відповісти
Так Американцы посчитали что заморожено на 415 млрд$>,То есть где остальные 65?????
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05.04.2022 20:23 Відповісти
 
 