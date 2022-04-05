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Румунія оголосила 10 російських послів персонами нон ґрата

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румунія

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило 10 російських послів персонами нон ґрата. Засудило окупантів за їхні звірства в Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада вирішила оголосити персонами "non gratae" на території Румунії 10 осіб, які працюють у посольстві Російської Федерації в Бухаресті, враховуючи, що їхня діяльність і дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - пише пресслужба.

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МЗС країни викликало посла Росії у Бухаресті Валерія Кузьміна, аби довести до відома рішення щодо оголошення його колег персонами нон ґрата.

Також країна рішуче засудила Росію за злочини, які вона скоїла у Бучі та інших населених пунктах.

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Мало.. надо всех. и со всех стран..
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05.04.2022 20:27 Відповісти
один украинский танк против коллонны танков рашистов
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/10603
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05.04.2022 20:29 Відповісти
Цензоре!
В Румунії 10 послів мордору????
Ахренеть.....
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05.04.2022 20:37 Відповісти
ну наверно дипломатов. там же всякие послы консулы всякие замы, замы замов, всякие секретари секретарши помощники, бюрократия
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05.04.2022 20:43 Відповісти
а в германии сколько. высылают и высылают и все не заканчиваются
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05.04.2022 20:50 Відповісти
Так потрібно ж грамотно писати. Не бульварне видання.
Посол тільки один.
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05.04.2022 21:01 Відповісти
Если Румыния не успеет вовремя ввести достаточный военный контингент в Молдову, это будет очень дорогой стратегической ошибкой.
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06.04.2022 00:36 Відповісти
 
 