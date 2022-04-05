Румунія оголосила 10 російських послів персонами нон ґрата
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Міністерство закордонних справ Румунії оголосило 10 російських послів персонами нон ґрата. Засудило окупантів за їхні звірства в Бучі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.
"Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада вирішила оголосити персонами "non gratae" на території Румунії 10 осіб, які працюють у посольстві Російської Федерації в Бухаресті, враховуючи, що їхня діяльність і дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - пише пресслужба.
МЗС країни викликало посла Росії у Бухаресті Валерія Кузьміна, аби довести до відома рішення щодо оголошення його колег персонами нон ґрата.
Також країна рішуче засудила Росію за злочини, які вона скоїла у Бучі та інших населених пунктах.
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В Румунії 10 послів мордору????
Ахренеть.....
Посол тільки один.