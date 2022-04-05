Іспанія видворить 25 російських дипломатів
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Уряд Іспанії видворить щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства РФ у Мадриді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пояснив це тим, що дипломати РФ "несуть загрозу безпеці нашої країни, а також ситуацією", яка спостерігається в містах Буча і Маріуполь.
Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало українське посольство.
"Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі глибоко обурюють нас, воєнні злочини мають бути негайно розслідувані", – сказав Альбарес.
За його словами, дипломати мають покинути країну у "найближчі дні".
Як повідомлялося, останніми днями низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.
Будь ласка, зачекайте...
Усі кремлядські МЕТАСТАЗИ скрєпостана, мають бути негайно заперті в рашці, де і мають бути ЛІКВІДОВАНІ...!!!
https://gur.gov.ua/content/sotrudnyky-fsb-rossyy-uchastvuiushchye-v-prestupnoi-deiatelnosty-stranyahressora-na-terrytoryy-evropy.html
Сотрудники ФСБ россии участвующие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы
Это ооочень дорогая урбанизация , где отдыхают все знаменитости и даже королевские особы .
Буквально в 100 метрах построена русская церковь - храм Архангела Михаила .
Так вот , многие говорили ( ещё лет 10 назад) , что всё это «добро» - и храм и этот закрытый городок Аltea Hills были построены на ворованные ДЕНЬГИ РУССКОГО ОЛИГАРХА .
Походу Испании не интересно , происхождение этих денег , а вот в Украине открылся ❗️ «Портал сообщений разоблачителей» ❗️и если кто-то , что-то узнаёт или докопается , то можете помочь Украине в аресте наворованного и 10% от суммы мполучить ….
Эта баснословно дорогая недвижимость , яхты и т.д