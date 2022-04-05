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Іспанія видворить 25 російських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іспанія

Уряд Іспанії видворить щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства РФ у Мадриді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пояснив це тим, що дипломати РФ "несуть загрозу безпеці нашої країни, а також ситуацією", яка спостерігається в містах Буча і Маріуполь.

Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало українське посольство.

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"Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі глибоко обурюють нас, воєнні злочини мають бути негайно розслідувані", – сказав Альбарес.

За його словами, дипломати мають покинути країну у "найближчі дні".

Як повідомлялося, останніми днями низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

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Викидайте цю мерзоту на помийку історії.
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05.04.2022 14:51 Відповісти
25 рузке фсбшников теперь будут дома чмырить местных и посасывать у дон дона.
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05.04.2022 14:52 Відповісти
ДИВИТЬСЯ, ЩОБ ВОНИ ТАМ У ВАС КИЛИМИ ТА ТЕЛЕВІЗОРИ НЕ *********!
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05.04.2022 14:53 Відповісти
Вы бы лучше педошарика в Украину передали. Ждут его многие,с наилучшими пожеланиями отблагодарить за ,,деятельность,,.
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05.04.2022 14:59 Відповісти
В Украине ему ничего не грозит, а может, еще и депутатом станет
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05.04.2022 15:07 Відповісти
Да,да. Пусть обязательно попробует
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05.04.2022 15:28 Відповісти
СКОРО ФСБешні щурі почнуть гризтися між собою...!!!
Усі кремлядські МЕТАСТАЗИ скрєпостана, мають бути негайно заперті в рашці, де і мають бути ЛІКВІДОВАНІ...!!!

https://gur.gov.ua/content/sotrudnyky-fsb-rossyy-uchastvuiushchye-v-prestupnoi-deiatelnosty-stranyahressora-na-terrytoryy-evropy.html
Сотрудники ФСБ россии участвующие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы
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05.04.2022 15:02 Відповісти
Как бы эти высалки дипломатов,и не были теми санкциями за геноцид в Буче(((Вместо эмбарго энергоносителей,запрета посещать порты и т.д!!!
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05.04.2022 15:06 Відповісти
Не далеко от Бенидорма есть городок Алтеа в нем закрытая урбанизация Altea Hills называется .
Это ооочень дорогая урбанизация , где отдыхают все знаменитости и даже королевские особы .
Буквально в 100 метрах построена русская церковь - храм Архангела Михаила .
Так вот , многие говорили ( ещё лет 10 назад) , что всё это «добро» - и храм и этот закрытый городок Аltea Hills были построены на ворованные ДЕНЬГИ РУССКОГО ОЛИГАРХА .
Походу Испании не интересно , происхождение этих денег , а вот в Украине открылся ❗️ «Портал сообщений разоблачителей» ❗️и если кто-то , что-то узнаёт или докопается , то можете помочь Украине в аресте наворованного и 10% от суммы мполучить ….
Эта баснословно дорогая недвижимость , яхты и т.д
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05.04.2022 15:29 Відповісти
ЄС мав закрити всі консульства і посольства РФ в країнах членах і залишити лише одне в Брюсселі, зовнішня політика має бути одна для всіх членів ЄС, у РФ не має бути можливості купити прихильність одної з країн, яка відтак буде блокувати ініціативу більшості інших.
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05.04.2022 15:33 Відповісти
это эпидемия какая то
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05.04.2022 15:36 Відповісти
Скотину рашистскую погнали.
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05.04.2022 15:43 Відповісти
 
 