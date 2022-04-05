Швеція висилає трьох російських дипломатів
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Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення про видворення з країни трьох російських дипломатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
"Сьогодні МЗС вирішило видворити трьох російських дипломатів, чия робота у Швеції не відповідала Віденській конвенції", - заявила глава шведського відомства Анн Лінде.
Як повідомлялося, раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15) та Італії (30). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.
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