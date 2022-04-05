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Швеція висилає трьох російських дипломатів

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швеція

Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення про видворення з країни трьох російських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні МЗС вирішило видворити трьох російських дипломатів, чия робота у Швеції не відповідала Віденській конвенції", - заявила глава шведського відомства Анн Лінде.

Як повідомлялося, раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15) та Італії (30). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

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Пусть теперь женскими прокладками запасаются на несколько лет вперед
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05.04.2022 14:34 Відповісти
Всех собак обратно в будку сгоняют!
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05.04.2022 14:39 Відповісти
Військо безробітних збільшується, але це добре
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05.04.2022 14:42 Відповісти
ДИВІТЬСЯ, ЩОБ ВОНИ ТАМ У ВАС КИЛИМИ ТА ТЕЛЕВІЗОРИ НЕ *********!
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05.04.2022 14:55 Відповісти
А грекам и евреям нравится смотреть на колоритные автопрбеги.
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05.04.2022 20:56 Відповісти
 
 