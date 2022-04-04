УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7336 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 288 18
Німеччина (4567) посольство рф (315) дипломати (530) Анналена Бербок (325)

Німеччина висилає 40 працівників посольства РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

німеччина

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Анналени Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто стежить за його пропагандою, про прагнення до знищення, яке не знає меж. Ми маємо побоюватися подібних картин із багатьох інших місць, окупованих російськими військами в Україні. Ми повинні протистояти цій нелюдяності силою нашої свободи та нашої людяності", - сказано в заяві.

"Тому сьогодні федеральний уряд вирішив оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами, які щодня працювали проти нашої свободи та проти згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині. Ваша робота є загрозою для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього не терпітимемо. Ми повідомили про це російському послу сьогодні вдень", – додала Бербок.

Читайте також: Бельгія висилає 21 російського дипломата, Нідерланди - 17 співробітників посольства РФ

У німецькому МЗС не назвали конкретної кількості дипломатів, яких збираються вислати. За інформацією Spiegel, Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, вони повинні залишити країну протягом 5 днів.

"Ми ініціюватимемо подальші реакції разом із нашими партнерами. Ми ще більше посилимо чинні санкції проти Росії, рішуче збільшимо нашу підтримку українських збройних сил, а також зміцнимо східний фланг НАТО", - заявила Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вантажівка протаранила ворота посольства РФ в Ірландії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
за путінский куй ти тримався фашист
показати весь коментар
04.04.2022 21:00
+8
так хоть 1000 пусть вышлет... нужно эмбарго, а не этот цирк с дипломатами!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:55
+5
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) впервые признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил политик в понедельник, 4 апреля.
показати весь коментар
04.04.2022 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за балом... висилае..
показати весь коментар
04.04.2022 20:54 Відповісти
баблом.. для меркель і шульца
показати весь коментар
04.04.2022 21:00 Відповісти
так хоть 1000 пусть вышлет... нужно эмбарго, а не этот цирк с дипломатами!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:55 Відповісти
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) впервые признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил политик в понедельник, 4 апреля.
показати весь коментар
04.04.2022 20:58 Відповісти
за путінский куй ти тримався фашист
показати весь коментар
04.04.2022 21:00 Відповісти
Ну да, в ршу ж теперь не полетаешь за бабулетами.
показати весь коментар
04.04.2022 21:52 Відповісти
Надо сначала чпокнуть каждого, а потом уже нах... на раССею...
показати весь коментар
04.04.2022 20:58 Відповісти
Смотри как чпокают 03 04 2022
https://youtu.be/ZlJRVG4XjMo
показати весь коментар
04.04.2022 21:09 Відповісти
Ну та й що нового? Пакт молотова-рібентропа - це самий довговічний і діючий договір.
показати весь коментар
04.04.2022 21:37 Відповісти
Тем не менее россияне устраивают парады в поддержку войны в Украине с девизами «перестаньте ненавидеть русских» с российскими флагами и прочей атрибутикой. Источник https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/protesty-rusko-demonstrace-berlin-ateny-kypr-kolin.A220404_152448_zahranicni_jskr
показати весь коментар
04.04.2022 21:04 Відповісти
Ганьба! ФРН..
Чехам -Слава!
показати весь коментар
04.04.2022 21:45 Відповісти
Так, то саме ті 40, що ґвалтували, вбивали, палили людей в Бучі... Але від газу з московії не відмовимося і Австрії не дамо!
Справа фрау рібентроп живе і процвітає!
показати весь коментар
04.04.2022 21:08 Відповісти
Ти ба як розходились Шольц та Штанмаєр! А шо такоє? Чи і вам десь припекло? Чи гуртом і батька легше бити? Сцялись всі перед ******, їздили вговорювали по черзі. А тільки Україна виявилась із залізними яйцями та дає ******* міжнародному терористу! Вчіться у українців сцикуни!!!
показати весь коментар
04.04.2022 21:08 Відповісти
А сучку Меркель з двома трубами в срамному місці вже вислали?
показати весь коментар
04.04.2022 21:25 Відповісти
Чому не всіх? Що це за напівміри?
показати весь коментар
04.04.2022 21:26 Відповісти
А что случилось?
показати весь коментар
04.04.2022 21:35 Відповісти
на Мальдивы в отпуск, переждать, пока шухер
показати весь коментар
04.04.2022 21:52 Відповісти
Яка приємна новина. Фрау Меркель на 0 множать)))
показати весь коментар
04.04.2022 22:54 Відповісти
 
 