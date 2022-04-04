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Франція висилає близько 30 російських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

франція

Франція слідом за Німеччиною збирається видворити близько тридцяти російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву прессекретаря МЗС Франції.

"Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", - зазначено у заяві.

За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про оголошення персонами нон грата близько тридцяти осіб з дипломатичним статусом.

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В МЗС РФ вже пообіцяли відповідь на рішення Франції, повідомляє російське РИА Новости. Водночас, офіційно про нього ще не оголосили.

За декілька годин перед цим МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.



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Топ коментарі
+9
Хай в літак до тих дипломатів, закинуть ще діток і жінку виродка пєскова.
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04.04.2022 21:25
+8
А Макрон вже дозвіл у ***** по телефону отримав на таке самоуправство?
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04.04.2022 21:28
+7
Ну, не дипломатів, а шпигунів. Но то таке, так вам і треба.
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04.04.2022 21:28
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німеччина на 10 більше
сідай, 2 балла
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04.04.2022 21:25 Відповісти
Хай в літак до тих дипломатів, закинуть ще діток і жінку виродка пєскова.
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04.04.2022 21:25 Відповісти
Всіх москалів з цивілізованог світу депортувати в Рашку
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04.04.2022 21:31 Відповісти
На№уй всіх "дипломатів" мордора з цивілізованих країн за "русским" кораблем. Ця нечесть повинна бути ізольована в мордорі і знищена.
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04.04.2022 21:27 Відповісти
А Макрон вже дозвіл у ***** по телефону отримав на таке самоуправство?
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04.04.2022 21:28 Відповісти
Санкція звичайно потужна.Кацапія у відповідь вишле 50 лягушатників...
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04.04.2022 21:38 Відповісти
Ну, не дипломатів, а шпигунів. Но то таке, так вам і треба.
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04.04.2022 21:28 Відповісти
А Еммануелька макарониста не обісралась!?
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04.04.2022 21:29 Відповісти
Это очень жестоко. АстАнАвитесь!
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04.04.2022 21:30 Відповісти
За что так с невинными людьми? С корабля на БАЛ. из Цивилизации в джунгли Копростановского Гулага, ЕТО БЕСЧИЛАВЕЧНО!
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04.04.2022 21:34 Відповісти
Замах был на евро, удар на срубель
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04.04.2022 21:30 Відповісти
УСІ ФСБешні ДИПЛОМАТИ СКРЄПОСТАНА-КАЦАПЛЯНДІЇ МАЮТЬ БУТИ НЕГАЙНО ВИДВОРЕНІ З УСІХ КРАЇН СВІТУ...!!!
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04.04.2022 21:33 Відповісти
Украине это как-то поможет ?
Ну выслали , и ???
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04.04.2022 21:34 Відповісти
чому ц1е1 дипломатично швал1 так багато в кожн1й кра1н1
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04.04.2022 21:37 Відповісти
Декому з так званих союзників війна вигідна. Кацапія кожний день получає більше 600млн долларів від продажу нафти і газу.
Я розумію що Європа не в змозі кілька років ще відмовитись від купівлі кацапського газу.
Але ЄС разом з США можуть зробити просту річ - це зняти ембарго на постачання нафти з Ірану і Венесуели. Після чого ціни на нафту із-за її надлишку впадуть в рази, десь до 20-30 долларів за барель.
Відповідно впадуть ціни і на газ, тоді кацапстан буде майже за безплатно постачати газ в ЄС....
Питання чи дійсно ЄС і США хочуть щоб війна в Україні закінчилась....
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04.04.2022 21:37 Відповісти
все одне прийдеться усіх висилати
то чому не вислати відразу??
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04.04.2022 21:38 Відповісти
Писали ж що 35
https://twitter.com/OuestFrance/status/1511045653954273282
Що п'ятеро залишили на потім?
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04.04.2022 21:44 Відповісти
👍👍👍
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04.04.2022 22:15 Відповісти
Почему не всех?
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04.04.2022 23:06 Відповісти
Из Франции и Германии высылают группы русских дипломатов. И что с того?
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05.04.2022 08:32 Відповісти
 
 