Франція висилає близько 30 російських дипломатів
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Франція слідом за Німеччиною збирається видворити близько тридцяти російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву прессекретаря МЗС Франції.
"Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", - зазначено у заяві.
За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про оголошення персонами нон грата близько тридцяти осіб з дипломатичним статусом.
В МЗС РФ вже пообіцяли відповідь на рішення Франції, повідомляє російське РИА Новости. Водночас, офіційно про нього ще не оголосили.
За декілька годин перед цим МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.
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сідай, 2 балла
Ну выслали , и ???
Я розумію що Європа не в змозі кілька років ще відмовитись від купівлі кацапського газу.
Але ЄС разом з США можуть зробити просту річ - це зняти ембарго на постачання нафти з Ірану і Венесуели. Після чого ціни на нафту із-за її надлишку впадуть в рази, десь до 20-30 долларів за барель.
Відповідно впадуть ціни і на газ, тоді кацапстан буде майже за безплатно постачати газ в ЄС....
Питання чи дійсно ЄС і США хочуть щоб війна в Україні закінчилась....
то чому не вислати відразу??
https://twitter.com/OuestFrance/status/1511045653954273282
Що п'ятеро залишили на потім?