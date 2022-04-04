РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8709 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
6 119 21
посольство РФ (439) Франция (3083) дипломаты (610)

Франция высылает около 30 российских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

франція

Франция вслед за Германией собирается выдворить около тридцати российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Франции.

"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Нашей главной ответственностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев", - говорится в заявлении.

По информации телеканала BFMTV, речь идет об объявлении персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.

Читайте также: Бельгия высылает 21 российского дипломата, Нидерланды – 17 сотрудников посольства РФ

В МИД РФ уже пообещали ответ на решение Франции, сообщает российское издание РИА Новости. В то же время официально о нем еще не объявили.

За несколько часов перед этим МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Хай в літак до тих дипломатів, закинуть ще діток і жінку виродка пєскова.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:25
+8
А Макрон вже дозвіл у ***** по телефону отримав на таке самоуправство?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:28
+7
Ну, не дипломатів, а шпигунів. Но то таке, так вам і треба.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
німеччина на 10 більше
сідай, 2 балла
показать весь комментарий
04.04.2022 21:25 Ответить
Хай в літак до тих дипломатів, закинуть ще діток і жінку виродка пєскова.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:25 Ответить
Всіх москалів з цивілізованог світу депортувати в Рашку
показать весь комментарий
04.04.2022 21:31 Ответить
На№уй всіх "дипломатів" мордора з цивілізованих країн за "русским" кораблем. Ця нечесть повинна бути ізольована в мордорі і знищена.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:27 Ответить
А Макрон вже дозвіл у ***** по телефону отримав на таке самоуправство?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:28 Ответить
Санкція звичайно потужна.Кацапія у відповідь вишле 50 лягушатників...
показать весь комментарий
04.04.2022 21:38 Ответить
Ну, не дипломатів, а шпигунів. Но то таке, так вам і треба.
показать весь комментарий
04.04.2022 21:28 Ответить
А Еммануелька макарониста не обісралась!?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:29 Ответить
Это очень жестоко. АстАнАвитесь!
показать весь комментарий
04.04.2022 21:30 Ответить
За что так с невинными людьми? С корабля на БАЛ. из Цивилизации в джунгли Копростановского Гулага, ЕТО БЕСЧИЛАВЕЧНО!
показать весь комментарий
04.04.2022 21:34 Ответить
Замах был на евро, удар на срубель
показать весь комментарий
04.04.2022 21:30 Ответить
УСІ ФСБешні ДИПЛОМАТИ СКРЄПОСТАНА-КАЦАПЛЯНДІЇ МАЮТЬ БУТИ НЕГАЙНО ВИДВОРЕНІ З УСІХ КРАЇН СВІТУ...!!!
показать весь комментарий
04.04.2022 21:33 Ответить
Украине это как-то поможет ?
Ну выслали , и ???
показать весь комментарий
04.04.2022 21:34 Ответить
чому ц1е1 дипломатично швал1 так багато в кожн1й кра1н1
показать весь комментарий
04.04.2022 21:37 Ответить
Декому з так званих союзників війна вигідна. Кацапія кожний день получає більше 600млн долларів від продажу нафти і газу.
Я розумію що Європа не в змозі кілька років ще відмовитись від купівлі кацапського газу.
Але ЄС разом з США можуть зробити просту річ - це зняти ембарго на постачання нафти з Ірану і Венесуели. Після чого ціни на нафту із-за її надлишку впадуть в рази, десь до 20-30 долларів за барель.
Відповідно впадуть ціни і на газ, тоді кацапстан буде майже за безплатно постачати газ в ЄС....
Питання чи дійсно ЄС і США хочуть щоб війна в Україні закінчилась....
показать весь комментарий
04.04.2022 21:37 Ответить
все одне прийдеться усіх висилати
то чому не вислати відразу??
показать весь комментарий
04.04.2022 21:38 Ответить
Писали ж що 35
https://twitter.com/OuestFrance/status/1511045653954273282
Що п'ятеро залишили на потім?
показать весь комментарий
04.04.2022 21:44 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
04.04.2022 22:15 Ответить
Почему не всех?
показать весь комментарий
04.04.2022 23:06 Ответить
Из Франции и Германии высылают группы русских дипломатов. И что с того?
показать весь комментарий
05.04.2022 08:32 Ответить
 
 