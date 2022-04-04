Франция высылает около 30 российских дипломатов
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Франция вслед за Германией собирается выдворить около тридцати российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Франции.
"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Нашей главной ответственностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев", - говорится в заявлении.
По информации телеканала BFMTV, речь идет об объявлении персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.
В МИД РФ уже пообещали ответ на решение Франции, сообщает российское издание РИА Новости. В то же время официально о нем еще не объявили.
За несколько часов перед этим МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.
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сідай, 2 балла
Ну выслали , и ???
Я розумію що Європа не в змозі кілька років ще відмовитись від купівлі кацапського газу.
Але ЄС разом з США можуть зробити просту річ - це зняти ембарго на постачання нафти з Ірану і Венесуели. Після чого ціни на нафту із-за її надлишку впадуть в рази, десь до 20-30 долларів за барель.
Відповідно впадуть ціни і на газ, тоді кацапстан буде майже за безплатно постачати газ в ЄС....
Питання чи дійсно ЄС і США хочуть щоб війна в Україні закінчилась....
то чому не вислати відразу??
https://twitter.com/OuestFrance/status/1511045653954273282
Що п'ятеро залишили на потім?