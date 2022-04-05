Данія висилає з країни 15 дипломатів РФ, - МЗС
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МЗС Данії оголосило про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, ідеться у заяві МЗС Данії.
"Чинного посла Росії сьогодні вранці на нараді в Міністерстві закордонних справ повідомили про те, що уряд Данії ухвалив рішення про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працюють в посольстві Росії в Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити Данію" - йдеться в заяві.
"За останні тижні картина європейської безпеки різко змінилася. Цим рішенням ми посилаємо Москві чіткий сигнал, що ми не погоджуємось з тим, що офіцери російської розвідки шпигують на данській землі. Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати" - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.
За його словами, Данія не хоче розривати дипломатичні відносини з Москвою. Тому російський посол і решта посольства в Копенгагені депортовані не будуть.
"Російський посол є нашим основним каналом передачі чітких меседжів безпосередньо Кремлю. Ми використовували це кілька разів останнім часом, не в останню чергу, щоб підкреслити рішуче засудження Данією абсолютно неприйнятного нападу Росії на Україну" - сказав Кофод.
Також послу Росії повідомили про засудження урядом Данії жорстокості військових РФ щодо мирного населення Бучі, а також наголосили, що навмисні напади на мирних жителів є військовим злочином.
Будь ласка, зачекайте...
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
ПРИНЦИПИАЛЬНО - разрыв ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ и БЛОКАДА!
Некоторое время более внимательно наблюдаю за действиями Дании (в особенности во время эпопеи со строительством СП-2) и вижу их большую решительность противостоять паРаше, в отличие от т.н. "локомотивов ЕС"
У решительности Дании есть и исторические корни. Маленькая Дания после ВМВ решила провести разминирование своих территорий, заминированных нацистами, самым радикальным способом: загоняла нацистов на минные поля и заставляла их разминировать голыми руками.
Хороший опыт, нужно позаимствовать..