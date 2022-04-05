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Данія висилає з країни 15 дипломатів РФ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данія

МЗС Данії оголосило про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, ідеться у заяві МЗС Данії.

"Чинного посла Росії сьогодні вранці на нараді в Міністерстві закордонних справ повідомили про те, що уряд Данії ухвалив рішення про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працюють в посольстві Росії в Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити Данію" - йдеться в заяві.

"За останні тижні картина європейської безпеки різко змінилася. Цим рішенням ми посилаємо Москві чіткий сигнал, що ми не погоджуємось з тим, що офіцери російської розвідки шпигують на данській землі. Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати" - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

За його словами, Данія не хоче розривати дипломатичні відносини з Москвою. Тому російський посол і решта посольства в Копенгагені депортовані не будуть.

"Російський посол є нашим основним каналом передачі чітких меседжів безпосередньо Кремлю. Ми використовували це кілька разів останнім часом, не в останню чергу, щоб підкреслити рішуче засудження Данією абсолютно неприйнятного нападу Росії на Україну" - сказав Кофод.

Також послу Росії повідомили про засудження урядом Данії жорстокості військових РФ щодо мирного населення Бучі, а також наголосили, що навмисні напади на мирних жителів є військовим злочином.

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Автор: Наталя Джума
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Всіх накуй за кораблем
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05.04.2022 13:18 Відповісти
всех сразу не получится, столько лошадей и саней нету, чтобы эту дрянь на расию-мать отвезти
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05.04.2022 13:20 Відповісти
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Сами доберутся. Как Михайла Ломоносов пускай пистуют, за обозом.
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05.04.2022 13:38 Відповісти
Жодна цивілізована країна не буде і не має терпіти і утримувати на своїй землі кровожерливого дикуна-кацапа. Їм місце не помийці, в болотах
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05.04.2022 13:20 Відповісти
хай їдуть руSSкі "діпламати" на фронт...на Донбас...

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:22 Відповісти
Правильна відповідь на гамлетівське питання.
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Все это ИГРЫ для ЛОХТОРАТА! Политики (от БАРЫЖНОГО капитала) делают вид, что они типа что-то делают, а МЕЩАНЕ утирают "скупую слезу" продолжая финансировать эту войну (мириться с ухудшением жирности своего пайка или толшины собственного еошелька не желают)!
ПРИНЦИПИАЛЬНО - разрыв ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ и БЛОКАДА!
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05.04.2022 13:26 Відповісти
Очисткой Европы от агентуры КГБ доволен. Продолжайте.
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05.04.2022 13:27 Відповісти
Гнать всех кацапских дипламатаф ссаными тряпками. До паребрика.
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05.04.2022 13:39 Відповісти
У маленькой Дании есть яйца, в отличие от соседних Германии с Францией. Маленькая Дания выслала руссише шпионов-вонючек больше всех своих соседей (в пересчете на душу населения).
Некоторое время более внимательно наблюдаю за действиями Дании (в особенности во время эпопеи со строительством СП-2) и вижу их большую решительность противостоять паРаше, в отличие от т.н. "локомотивов ЕС"
У решительности Дании есть и исторические корни. Маленькая Дания после ВМВ решила провести разминирование своих территорий, заминированных нацистами, самым радикальным способом: загоняла нацистов на минные поля и заставляла их разминировать голыми руками.
Хороший опыт, нужно позаимствовать..
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05.04.2022 15:24 Відповісти
 
 