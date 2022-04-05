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Італія висилає з країни 30 російських дипломатів з міркувань нацбезпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

демайо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що уряд країни прийняв рішення вислати 30 російських дипломатів з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Секретар Міністерства закордонних справ Етторе Секі викликав сьогодні вранці посла РФ в Італії Сергія Разова в Фарнезіну за моїм дорученням, щоб повідомити його про рішення італійського уряду вислати 30 російських дипломатів, що працюють в посольстві, як "персон нон грата", - заявив Ді Майо.

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Він підкреслив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами.

"Висилка дипломатів РФ була необхідна з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла в результаті необґрунтованої агресії проти України з боку РФ", - пояснив міністр.

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Топ коментарі
+12
нету в странах евросоюза никаких "росийских дипломатов", это фейк, а есть агенты фсб с соответствующими легендами...
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05.04.2022 12:38
+5
Дуже приємно.
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05.04.2022 12:36
+5
А сікі їх там усього !? Мабуть з 200 рогатих плюс їх ******** родини !?
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05.04.2022 12:37
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Дуже приємно.
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05.04.2022 12:36 Відповісти
А сікі їх там усього !? Мабуть з 200 рогатих плюс їх ******** родини !?
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05.04.2022 12:37 Відповісти
нету в странах евросоюза никаких "росийских дипломатов", это фейк, а есть агенты фсб с соответствующими легендами...
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05.04.2022 12:38 Відповісти
Всемирный чумной барак, вот какого величия достиг хутин
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05.04.2022 12:38 Відповісти
На решті до Італії щось дійшло!!!!!!!!!
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05.04.2022 12:42 Відповісти
А у кауапів як в анекдоті: відкрив двері щоб вислати 30, а заскочило - 60.
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05.04.2022 12:50 Відповісти
Треба на москалів Коза Ностру натравити. Було б весело.
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05.04.2022 12:54 Відповісти
Ти ба... Схоже на те, що європейці починають про дещо здогадуватися...
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05.04.2022 13:08 Відповісти
ЄС мав закрити всі консульства і посольства РФ в країнах членах і залишити лише одне в Брюсселі, зовнішня політика має бути одна для всіх членів ЄС, у РФ не має бути можливості купити прихильність одної з країн, яка відтак буде блокувати ініціативу більшості.!!!
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05.04.2022 13:28 Відповісти
сподіваюся Бандеролькою......
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05.04.2022 13:36 Відповісти
в аеропорту забийте ім в горлянку добрий шмат недопеченої піцци .. а в сраку спагетті
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05.04.2022 13:43 Відповісти
 
 