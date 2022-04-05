Італія висилає з країни 30 російських дипломатів з міркувань нацбезпеки
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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що уряд країни прийняв рішення вислати 30 російських дипломатів з міркувань національної безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Секретар Міністерства закордонних справ Етторе Секі викликав сьогодні вранці посла РФ в Італії Сергія Разова в Фарнезіну за моїм дорученням, щоб повідомити його про рішення італійського уряду вислати 30 російських дипломатів, що працюють в посольстві, як "персон нон грата", - заявив Ді Майо.
Він підкреслив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами.
"Висилка дипломатів РФ була необхідна з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла в результаті необґрунтованої агресії проти України з боку РФ", - пояснив міністр.
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