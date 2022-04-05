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Италия высылает из страны 30 российских дипломатов из соображений нацбезопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

демайо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что правительство страны приняло решение выслать 30 российских дипломатов из соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Секретарь Министерства иностранных дел Этторе Секи вызвал сегодня утром посла РФ в Италии Сергея Разова в Фарнезину по моему поручению, чтобы сообщить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, работающих в посольстве, как "персон нон грата", - заявил Ди Майо .

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Он подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов принято по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами.

"Высылка дипломатов РФ была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны РФ", - пояснил министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
нету в странах евросоюза никаких "росийских дипломатов", это фейк, а есть агенты фсб с соответствующими легендами...
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05.04.2022 12:38
+5
Дуже приємно.
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05.04.2022 12:36
+5
А сікі їх там усього !? Мабуть з 200 рогатих плюс їх ******** родини !?
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05.04.2022 12:37
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Дуже приємно.
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05.04.2022 12:36 Ответить
А сікі їх там усього !? Мабуть з 200 рогатих плюс їх ******** родини !?
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05.04.2022 12:37 Ответить
нету в странах евросоюза никаких "росийских дипломатов", это фейк, а есть агенты фсб с соответствующими легендами...
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05.04.2022 12:38 Ответить
Всемирный чумной барак, вот какого величия достиг хутин
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05.04.2022 12:38 Ответить
На решті до Італії щось дійшло!!!!!!!!!
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05.04.2022 12:42 Ответить
А у кауапів як в анекдоті: відкрив двері щоб вислати 30, а заскочило - 60.
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05.04.2022 12:50 Ответить
Треба на москалів Коза Ностру натравити. Було б весело.
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05.04.2022 12:54 Ответить
Ти ба... Схоже на те, що європейці починають про дещо здогадуватися...
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05.04.2022 13:08 Ответить
ЄС мав закрити всі консульства і посольства РФ в країнах членах і залишити лише одне в Брюсселі, зовнішня політика має бути одна для всіх членів ЄС, у РФ не має бути можливості купити прихильність одної з країн, яка відтак буде блокувати ініціативу більшості.!!!
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05.04.2022 13:28 Ответить
сподіваюся Бандеролькою......
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05.04.2022 13:36 Ответить
в аеропорту забийте ім в горлянку добрий шмат недопеченої піцци .. а в сраку спагетті
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05.04.2022 13:43 Ответить
 
 