Дания высылает из страны 15 дипломатов РФ, - МИД
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МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве РФ.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении МИД Дании.
"Действующему послу России сегодня утром на совещании в Министерстве иностранных дел сообщили о том, что правительство Дании приняло решение о выслании 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве России в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть Данию", - говорится в заявлении. .
"За последние недели картина европейской безопасности резко изменилась. Этим решением мы посылаем Москве четкий сигнал, что мы не соглашаемся с тем, что офицеры российской разведки шпионят на датской земле. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности, которую мы не можем игнорировать" - заявил глава МИД Дании Еппе Кофод.
По его словам, Дания не желает разрывать дипломатические отношения с Москвой. Поэтому российский посол и остальное посольство в Копенгагене не будут депортированы.
"Российский посол является нашим основным каналом передачи четких месседжей непосредственно Кремлю. Мы использовали это несколько раз в последнее время, не в последнюю очередь, чтобы подчеркнуть решительное осуждение Данией совершенно неприемлемого нападения России на Украину", - сказал Кофод.
Также послу России сообщили об осуждении правительством Дании жестокости военных РФ по отношению к мирному населению Бучи, а также подчеркнули, что умышленные нападения на мирных жителей являются военным преступлением.
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і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
ПРИНЦИПИАЛЬНО - разрыв ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ и БЛОКАДА!
Некоторое время более внимательно наблюдаю за действиями Дании (в особенности во время эпопеи со строительством СП-2) и вижу их большую решительность противостоять паРаше, в отличие от т.н. "локомотивов ЕС"
У решительности Дании есть и исторические корни. Маленькая Дания после ВМВ решила провести разминирование своих территорий, заминированных нацистами, самым радикальным способом: загоняла нацистов на минные поля и заставляла их разминировать голыми руками.
Хороший опыт, нужно позаимствовать..