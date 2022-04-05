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Дания высылает из страны 15 дипломатов РФ, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данія

МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве РФ.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении МИД Дании.

"Действующему послу России сегодня утром на совещании в Министерстве иностранных дел сообщили о том, что правительство Дании приняло решение о выслании 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве России в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть Данию", - говорится в заявлении. .

"За последние недели картина европейской безопасности резко изменилась. Этим решением мы посылаем Москве четкий сигнал, что мы не соглашаемся с тем, что офицеры российской разведки шпионят на датской земле. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности, которую мы не можем игнорировать" - заявил глава МИД Дании Еппе Кофод.

По его словам, Дания не желает разрывать дипломатические отношения с Москвой. Поэтому российский посол и остальное посольство в Копенгагене не будут депортированы.

"Российский посол является нашим основным каналом передачи четких месседжей непосредственно Кремлю. Мы использовали это несколько раз в последнее время, не в последнюю очередь, чтобы подчеркнуть решительное осуждение Данией совершенно неприемлемого нападения России на Украину", - сказал Кофод.

Также послу России сообщили об осуждении правительством Дании жестокости военных РФ по отношению к мирному населению Бучи, а также подчеркнули, что умышленные нападения на мирных жителей являются военным преступлением.

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Всіх накуй за кораблем
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05.04.2022 13:18 Ответить
всех сразу не получится, столько лошадей и саней нету, чтобы эту дрянь на расию-мать отвезти
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05.04.2022 13:20 Ответить
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05.04.2022 13:24 Ответить
Сами доберутся. Как Михайла Ломоносов пускай пистуют, за обозом.
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05.04.2022 13:38 Ответить
Жодна цивілізована країна не буде і не має терпіти і утримувати на своїй землі кровожерливого дикуна-кацапа. Їм місце не помийці, в болотах
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05.04.2022 13:20 Ответить
хай їдуть руSSкі "діпламати" на фронт...на Донбас...

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:22 Ответить
Правильна відповідь на гамлетівське питання.
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05.04.2022 13:24 Ответить
Все это ИГРЫ для ЛОХТОРАТА! Политики (от БАРЫЖНОГО капитала) делают вид, что они типа что-то делают, а МЕЩАНЕ утирают "скупую слезу" продолжая финансировать эту войну (мириться с ухудшением жирности своего пайка или толшины собственного еошелька не желают)!
ПРИНЦИПИАЛЬНО - разрыв ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ и БЛОКАДА!
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05.04.2022 13:26 Ответить
Очисткой Европы от агентуры КГБ доволен. Продолжайте.
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05.04.2022 13:27 Ответить
Гнать всех кацапских дипламатаф ссаными тряпками. До паребрика.
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05.04.2022 13:39 Ответить
У маленькой Дании есть яйца, в отличие от соседних Германии с Францией. Маленькая Дания выслала руссише шпионов-вонючек больше всех своих соседей (в пересчете на душу населения).
Некоторое время более внимательно наблюдаю за действиями Дании (в особенности во время эпопеи со строительством СП-2) и вижу их большую решительность противостоять паРаше, в отличие от т.н. "локомотивов ЕС"
У решительности Дании есть и исторические корни. Маленькая Дания после ВМВ решила провести разминирование своих территорий, заминированных нацистами, самым радикальным способом: загоняла нацистов на минные поля и заставляла их разминировать голыми руками.
Хороший опыт, нужно позаимствовать..
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05.04.2022 15:24 Ответить
 
 