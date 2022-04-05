РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14308 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
2 628 12
высылка (101) Испания (784) посольство РФ (439) дипломаты (610)

Испания выдворит 25 российских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іспанія

Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Мадриде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Espanol.

Министр объяснил это тем, что дипломаты РФ "несут угрозу безопасности нашей страны, а также ситуацией", наблюдающейся в городах Буча и Мариуполь.

Ранее к такому шагу правительство Испании призвало украинское посольство.

"Невыносимые кадры расправы над мирным населением в Буче глубоко возмущают нас, военные преступления должны быть немедленно расследованы", - сказал Альбарес.

По его словам, дипломаты должны покинуть страну в "ближайшие дни".

Как сообщалось, в последние дни ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Ранее сегодня о высылке дипломатов РФ заявили в МИДе Дании (15), Италии (30) и Швеции (3). Вчера правительство Германии признало 40 российских дипломатов "нежелательными лицами", во Франции – около 30 дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны. Всего за последние две недели было выдворено из стран ЕС более 150 российских дипломатов.

Читайте также: Польша подозревает 45 российских дипломатов в шпионаже

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викидайте цю мерзоту на помийку історії.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:51 Ответить
25 рузке фсбшников теперь будут дома чмырить местных и посасывать у дон дона.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:52 Ответить
ДИВИТЬСЯ, ЩОБ ВОНИ ТАМ У ВАС КИЛИМИ ТА ТЕЛЕВІЗОРИ НЕ *********!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:53 Ответить
Вы бы лучше педошарика в Украину передали. Ждут его многие,с наилучшими пожеланиями отблагодарить за ,,деятельность,,.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:59 Ответить
В Украине ему ничего не грозит, а может, еще и депутатом станет
показать весь комментарий
05.04.2022 15:07 Ответить
Да,да. Пусть обязательно попробует
показать весь комментарий
05.04.2022 15:28 Ответить
СКОРО ФСБешні щурі почнуть гризтися між собою...!!!
Усі кремлядські МЕТАСТАЗИ скрєпостана, мають бути негайно заперті в рашці, де і мають бути ЛІКВІДОВАНІ...!!!

https://gur.gov.ua/content/sotrudnyky-fsb-rossyy-uchastvuiushchye-v-prestupnoi-deiatelnosty-stranyahressora-na-terrytoryy-evropy.html
Сотрудники ФСБ россии участвующие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы
показать весь комментарий
05.04.2022 15:02 Ответить
Как бы эти высалки дипломатов,и не были теми санкциями за геноцид в Буче(((Вместо эмбарго энергоносителей,запрета посещать порты и т.д!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:06 Ответить
Не далеко от Бенидорма есть городок Алтеа в нем закрытая урбанизация Altea Hills называется .
Это ооочень дорогая урбанизация , где отдыхают все знаменитости и даже королевские особы .
Буквально в 100 метрах построена русская церковь - храм Архангела Михаила .
Так вот , многие говорили ( ещё лет 10 назад) , что всё это «добро» - и храм и этот закрытый городок Аltea Hills были построены на ворованные ДЕНЬГИ РУССКОГО ОЛИГАРХА .
Походу Испании не интересно , происхождение этих денег , а вот в Украине открылся ❗️ «Портал сообщений разоблачителей» ❗️и если кто-то , что-то узнаёт или докопается , то можете помочь Украине в аресте наворованного и 10% от суммы мполучить ….
Эта баснословно дорогая недвижимость , яхты и т.д
показать весь комментарий
05.04.2022 15:29 Ответить
ЄС мав закрити всі консульства і посольства РФ в країнах членах і залишити лише одне в Брюсселі, зовнішня політика має бути одна для всіх членів ЄС, у РФ не має бути можливості купити прихильність одної з країн, яка відтак буде блокувати ініціативу більшості інших.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:33 Ответить
это эпидемия какая то
показать весь комментарий
05.04.2022 15:36 Ответить
Скотину рашистскую погнали.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:43 Ответить
 
 