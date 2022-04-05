Испания выдворит 25 российских дипломатов

Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Мадриде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Espanol.

Министр объяснил это тем, что дипломаты РФ "несут угрозу безопасности нашей страны, а также ситуацией", наблюдающейся в городах Буча и Мариуполь.

Ранее к такому шагу правительство Испании призвало украинское посольство.

"Невыносимые кадры расправы над мирным населением в Буче глубоко возмущают нас, военные преступления должны быть немедленно расследованы", - сказал Альбарес.

По его словам, дипломаты должны покинуть страну в "ближайшие дни".

Как сообщалось, в последние дни ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Ранее сегодня о высылке дипломатов РФ заявили в МИДе Дании (15), Италии (30) и Швеции (3). Вчера правительство Германии признало 40 российских дипломатов "нежелательными лицами", во Франции – около 30 дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны. Всего за последние две недели было выдворено из стран ЕС более 150 российских дипломатов.

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