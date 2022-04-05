Испания выдворит 25 российских дипломатов
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Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Мадриде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Espanol.
Министр объяснил это тем, что дипломаты РФ "несут угрозу безопасности нашей страны, а также ситуацией", наблюдающейся в городах Буча и Мариуполь.
Ранее к такому шагу правительство Испании призвало украинское посольство.
"Невыносимые кадры расправы над мирным населением в Буче глубоко возмущают нас, военные преступления должны быть немедленно расследованы", - сказал Альбарес.
По его словам, дипломаты должны покинуть страну в "ближайшие дни".
Как сообщалось, в последние дни ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Ранее сегодня о высылке дипломатов РФ заявили в МИДе Дании (15), Италии (30) и Швеции (3). Вчера правительство Германии признало 40 российских дипломатов "нежелательными лицами", во Франции – около 30 дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны. Всего за последние две недели было выдворено из стран ЕС более 150 российских дипломатов.
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Усі кремлядські МЕТАСТАЗИ скрєпостана, мають бути негайно заперті в рашці, де і мають бути ЛІКВІДОВАНІ...!!!
https://gur.gov.ua/content/sotrudnyky-fsb-rossyy-uchastvuiushchye-v-prestupnoi-deiatelnosty-stranyahressora-na-terrytoryy-evropy.html
Сотрудники ФСБ россии участвующие в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы
Это ооочень дорогая урбанизация , где отдыхают все знаменитости и даже королевские особы .
Буквально в 100 метрах построена русская церковь - храм Архангела Михаила .
Так вот , многие говорили ( ещё лет 10 назад) , что всё это «добро» - и храм и этот закрытый городок Аltea Hills были построены на ворованные ДЕНЬГИ РУССКОГО ОЛИГАРХА .
Походу Испании не интересно , происхождение этих денег , а вот в Украине открылся ❗️ «Портал сообщений разоблачителей» ❗️и если кто-то , что-то узнаёт или докопается , то можете помочь Украине в аресте наворованного и 10% от суммы мполучить ….
Эта баснословно дорогая недвижимость , яхты и т.д