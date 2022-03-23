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Новости За рубежом
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Польша (7474) Россия (91262) шпионаж (1222) дипломаты (609)

Польша подозревает 45 российских дипломатов в шпионаже

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шпионаж

Польша внесла 45 дипломатов РФ в список подозреваемых в шпионаже.

Об этом сообщил представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на "Интерфакс-Украина".

В эфире польского телевидения подтвердил, что польские власти составили список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Ранее в среду польский информационный портал Onet проинформировал со ссылкой на собственные источники в правительстве страны о том, что польские власти приняли решение о высылке около 40 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность.

По данным источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

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Onet отмечает, что в списке фамилии около 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.

Источники портала сообщили, что деятельность этих дипломатов представляла угрозу безопасности Польши, и ее можно охарактеризовать как шпионаж в пользу иностранного государства.
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Топ комментарии
+9
На "росії" бувають тільки "дипломати", в лапках.
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23.03.2022 11:35
+1
40...ta skolko ih tam voobshe ?
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23.03.2022 11:47
+1
тільки Польща? тільки 45?
не хочу засмучувати, але ВСІ російські дипломати - шпигуни!
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23.03.2022 11:49
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На "росії" бувають тільки "дипломати", в лапках.
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23.03.2022 11:35 Ответить
цензор, може досить цей проросійський onet рекламувати, є ж і нормальні джерела.
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23.03.2022 11:37 Ответить
Російська дипломатія - це як нацистський фонд "Збережемо життя"
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23.03.2022 11:44 Ответить
Проснулись???
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23.03.2022 11:46 Ответить
Последствия многоходовочки сужают удавку вокруг путинского горла
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23.03.2022 11:46 Ответить
Да, но пока кремлевскому подонку сожмут горло, нас под кирпич и бетон зароют. Не такая должна была бы быть реакция мирового сообщества на эту бойню.
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23.03.2022 12:12 Ответить
40...ta skolko ih tam voobshe ?
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23.03.2022 11:47 Ответить
тільки Польща? тільки 45?
не хочу засмучувати, але ВСІ російські дипломати - шпигуни!
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23.03.2022 11:49 Ответить
зачем подозревать, если это известно точно?
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23.03.2022 11:56 Ответить
Не подозревать надо, а всех без всяких подозрений отправлять в пешее эротическое на рашку.
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23.03.2022 11:57 Ответить
повесить эту падаль на фонарях!
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23.03.2022 12:06 Ответить
Почему 45? Их там все шпионы. Хотя если всех - 45, тогда да, 45.
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23.03.2022 12:09 Ответить
"за діяльність, несумісну з їхнім статусом".
Кращє б вислали "за спричиненими травмами, несумісними з життям"
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23.03.2022 12:31 Ответить
Ей, ругский разведчик-дипломат-пропагандон - ехай нах#уй, домой, в Москву, в Россию, в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной прописки.
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23.03.2022 14:23 Ответить
 
 