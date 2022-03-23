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Новини За кордоном
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Польща (5155) Росія (47208) шпигунство, шпіонаж (811) дипломати (530)

Польща підозрює 45 російських дипломатів у шпигунстві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шпионаж

Польща внесла 45 дипломатів РФ до списку підозрюваних у шпигунстві.

Про це повідомив представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".

В ефірі польського телебачення підтвердив, що польська влада склала список із 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Раніше в середу польський інформаційний портал Onet поінформував із посиланням на власні джерела в уряді країни про те, що польська влада ухвалила рішення про висилку близько 40 російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім статусом.

За даними джерел Onet, у зв'язку з рішенням польської влади в середу вранці в МЗС країни викликаний посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв.

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Onet зазначає, що в списку прізвища близько 40 осіб, котрі провадили діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, є і співробітники російського посольства у Варшаві.

Джерела порталу повідомили, що діяльність цих дипломатів становила загрозу безпеці Польщі, і її можна охарактеризувати як шпигунство на користь іноземної держави.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
На "росії" бувають тільки "дипломати", в лапках.
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23.03.2022 11:35
+1
40...ta skolko ih tam voobshe ?
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23.03.2022 11:47
+1
тільки Польща? тільки 45?
не хочу засмучувати, але ВСІ російські дипломати - шпигуни!
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23.03.2022 11:49
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На "росії" бувають тільки "дипломати", в лапках.
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23.03.2022 11:35 Відповісти
цензор, може досить цей проросійський onet рекламувати, є ж і нормальні джерела.
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23.03.2022 11:37 Відповісти
Російська дипломатія - це як нацистський фонд "Збережемо життя"
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23.03.2022 11:44 Відповісти
Проснулись???
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23.03.2022 11:46 Відповісти
Последствия многоходовочки сужают удавку вокруг путинского горла
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23.03.2022 11:46 Відповісти
Да, но пока кремлевскому подонку сожмут горло, нас под кирпич и бетон зароют. Не такая должна была бы быть реакция мирового сообщества на эту бойню.
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23.03.2022 12:12 Відповісти
40...ta skolko ih tam voobshe ?
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23.03.2022 11:47 Відповісти
тільки Польща? тільки 45?
не хочу засмучувати, але ВСІ російські дипломати - шпигуни!
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23.03.2022 11:49 Відповісти
зачем подозревать, если это известно точно?
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23.03.2022 11:56 Відповісти
Не подозревать надо, а всех без всяких подозрений отправлять в пешее эротическое на рашку.
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23.03.2022 11:57 Відповісти
повесить эту падаль на фонарях!
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23.03.2022 12:06 Відповісти
Почему 45? Их там все шпионы. Хотя если всех - 45, тогда да, 45.
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23.03.2022 12:09 Відповісти
"за діяльність, несумісну з їхнім статусом".
Кращє б вислали "за спричиненими травмами, несумісними з життям"
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23.03.2022 12:31 Відповісти
Ей, ругский разведчик-дипломат-пропагандон - ехай нах#уй, домой, в Москву, в Россию, в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной прописки.
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23.03.2022 14:23 Відповісти
 
 