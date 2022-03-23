Польща підозрює 45 російських дипломатів у шпигунстві

Польща внесла 45 дипломатів РФ до списку підозрюваних у шпигунстві.

Про це повідомив представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".

В ефірі польського телебачення підтвердив, що польська влада склала список із 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Раніше в середу польський інформаційний портал Onet поінформував із посиланням на власні джерела в уряді країни про те, що польська влада ухвалила рішення про висилку близько 40 російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім статусом.

За даними джерел Onet, у зв'язку з рішенням польської влади в середу вранці в МЗС країни викликаний посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв.

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Onet зазначає, що в списку прізвища близько 40 осіб, котрі провадили діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, є і співробітники російського посольства у Варшаві.

Джерела порталу повідомили, що діяльність цих дипломатів становила загрозу безпеці Польщі, і її можна охарактеризувати як шпигунство на користь іноземної держави.