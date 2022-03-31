Іспанія направила Україні 10 літаків зі зброєю та гуманітарною допомогою

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про направлення в Україну десять літаків з військовою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Europapress, про це глава міністерства повідомила під час відвідування авіабази Морон.

Читайте також: "Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО

За даними журналістів, сім літаків відправили з наступальною зброєю, а ще три — з оборонними чи гуманітарними матеріалами. Вони сідатимуть у країнах, що межують з Україною, деталі ланцюгів поставок іспанський уряд не розголошує.

За її словами, допомогу України надають для того, щоб швидше настав мир. Проте, Міністерство оборони Іспанії розглядає можливість того, що війна в Україні може затягтися.

Роблес наполягає на тому, що ці постачання триватимуть, зважаючи на потреби України, а також наявність у збройних силах Іспанії. Відомо, що останнім рейсом в Україну доставили броньовану машину швидкої допомоги для евакуації поранених із Маріуполя.

"Готовність Іспанії, як і інших країн НАТО та Євросоюзу, полягає в тому, щоб допомогти максимальній кількості громадян України. Ми надішлемо все необхідне", — сказала Маргарита Роблес.

Читайте також: Іспанія заблокувала яхту за 130 мільйонів євро, яка може належати російському олігарху Чемезову - директору Ростєха