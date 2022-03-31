Іспанія направила Україні 10 літаків зі зброєю та гуманітарною допомогою
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про направлення в Україну десять літаків з військовою допомогою.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Europapress, про це глава міністерства повідомила під час відвідування авіабази Морон.
За даними журналістів, сім літаків відправили з наступальною зброєю, а ще три — з оборонними чи гуманітарними матеріалами. Вони сідатимуть у країнах, що межують з Україною, деталі ланцюгів поставок іспанський уряд не розголошує.
За її словами, допомогу України надають для того, щоб швидше настав мир. Проте, Міністерство оборони Іспанії розглядає можливість того, що війна в Україні може затягтися.
Роблес наполягає на тому, що ці постачання триватимуть, зважаючи на потреби України, а також наявність у збройних силах Іспанії. Відомо, що останнім рейсом в Україну доставили броньовану машину швидкої допомоги для евакуації поранених із Маріуполя.
"Готовність Іспанії, як і інших країн НАТО та Євросоюзу, полягає в тому, щоб допомогти максимальній кількості громадян України. Ми надішлемо все необхідне", — сказала Маргарита Роблес.
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Но если бы рельсотрон хотя бы на недельку! То можно было бы с Москвы сделать площадку по ровней мариуполя.
Нам дуже знадобиться.
Switchblade 600 - великий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* , вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC Система керування вогнем на основі планшета з сенсорним екраном може керувати *********ом вручну або автономно, і за допомогою бортових зашифрованих каналів передачі даних і модуля GPS із селективною доступністю вона захищена проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфінгу із запрограмованою можливістю відключення. Switchblade 600 може встановлюватися на наземну транспортну платформу шістьма комплектами, а також використовуватися як ударний ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%C2%BB типу повітря-поверхня .
Більший Switchblade може бути оснащений протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протитанкові ракети , такі як https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin FGM-148 «Джавелін» .
І це явно не «Стрєли» іржаві…
У испанцев есть противокарабельные гарпуны, не знаю правда даст ли разрешение США на их продажу или передачу. И 2600 ракет к спайкам. Которые тоже скорее всего Израиль заблокирует.
Но в качестве компенсации есть ракеты собственного производства большой дальности. Загоризонтного применения. Как авиционные так и противокорабельные. Испанцы делают много разного оружия. Если инфо правда - очень хорошо.