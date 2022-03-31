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Іспанія направила Україні 10 літаків зі зброєю та гуманітарною допомогою

роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про направлення в Україну десять літаків з військовою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Europapress, про це глава міністерства повідомила під час відвідування авіабази Морон.

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За даними журналістів, сім літаків відправили з наступальною зброєю, а ще три — з оборонними чи гуманітарними матеріалами. Вони сідатимуть у країнах, що межують з Україною, деталі ланцюгів поставок іспанський уряд не розголошує.

За її словами, допомогу України надають для того, щоб швидше настав мир. Проте, Міністерство оборони Іспанії розглядає можливість того, що війна в Україні може затягтися.

Роблес наполягає на тому, що ці постачання триватимуть, зважаючи на потреби України, а також наявність у збройних силах Іспанії. Відомо, що останнім рейсом в Україну доставили броньовану машину швидкої допомоги для евакуації поранених із Маріуполя.

"Готовність Іспанії, як і інших країн НАТО та Євросоюзу, полягає в тому, щоб допомогти максимальній кількості громадян України. Ми надішлемо все необхідне", — сказала Маргарита Роблес.

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Іспанія (898) зброя (7435) допомога (8288)


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Топ коментарі
+33
Поки є така країна як США, буде зброя і в Іспанії і у Португалії і можливо, навіть у Монако...
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31.03.2022 18:08
+32
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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31.03.2022 18:07
+25
Да таки испанцы это не французы с итальянцами.
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31.03.2022 18:06
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Літаки ми-29?)
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31.03.2022 18:05 Відповісти
......Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про направлення в Україну десять літаків з військовою допомогою. ...
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31.03.2022 18:09 Відповісти
Не треба розкатувати губу. Допомогу забирайте, а літачки поверніть будь-ласка взад!
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31.03.2022 18:23 Відповісти
Что ты сейчас пердануло, существо?
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31.03.2022 18:43 Відповісти
ще б шарія в окрему коробку відразу поклали..... ну, щоб ще один окремий літак не відправляти
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31.03.2022 18:23 Відповісти
в окремі коробки...лєго,блеать..кому треба сам збере до купи.
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31.03.2022 18:30 Відповісти
А ти як би хотів, щоб було?
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31.03.2022 18:22 Відповісти
Мне кажется, это США отправляют, просто от имени Испании.
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31.03.2022 18:05 Відповісти
Когда кажется, тогда крестятся.
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31.03.2022 18:11 Відповісти
Наступальна зброя,не погано
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Це чудово. Адже ВСУ потрібно визволяти окуповану частини України.
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31.03.2022 18:11 Відповісти
Да! Реально поддержка супер. 👍
Но если бы рельсотрон хотя бы на недельку! То можно было бы с Москвы сделать площадку по ровней мариуполя.
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31.03.2022 18:30 Відповісти
Да таки испанцы это не французы с итальянцами.
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Это да! Главное достоинство итальянской армии-напомаженные прически и выбритые бородки благоухающих парфюмом красавчиков в военной форме. Чему удивляться?
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31.03.2022 18:27 Відповісти
ого, а откуда в Испании столько оружия ? НО все равно спасибо!
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Поки є така країна як США, буде зброя і в Іспанії і у Португалії і можливо, навіть у Монако...
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31.03.2022 18:08 Відповісти
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31.03.2022 18:30 Відповісти
Якщо не дивитися без кінця квартал95, то можна знати, що у ЄС зброї вистачить, щоб знищити кацапію декілька разів, навіть без США
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31.03.2022 18:18 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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31.03.2022 18:07 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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31.03.2022 18:07 Відповісти
Тореодорам Слава!
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Вива Испания!!! И Слава Украине!
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31.03.2022 18:09 Відповісти
сомнительно. До сих пор никто не отправил ничего, стреляющего дальше 4 км
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31.03.2022 18:11 Відповісти
Ну коли вже ми будемо бачити лише отакі лаконічні новини "Іспанія направила Україні 10 літаків."
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31.03.2022 18:13 Відповісти
Тільки не даталізуйте будь ласка, що саме там коли і куди!
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31.03.2022 18:13 Відповісти
Спасибо ценителям корриды. Надеюсь наши парни покажут ролик с зашкваром рабссиян как быка с красным капоте и шпагой тореро.
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31.03.2022 18:14 Відповісти
Важливо, що вже долетіла....треба дякувати і гнати кацапа!
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31.03.2022 18:14 Відповісти
Супер !
Нам дуже знадобиться.
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Потрібно багато американських switchblade 600 вони несуть Джавелін і можуть летіти на 80 км. Такою зброєю можна знищувати цілі дивізії, тільки дали б достатню кількість.

Switchblade 600 - великий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* , вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC Система керування вогнем на основі планшета з сенсорним екраном може керувати *********ом вручну або автономно, і за допомогою бортових зашифрованих каналів передачі даних і модуля GPS із селективною доступністю вона захищена проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфінгу із запрограмованою можливістю відключення. Switchblade 600 може встановлюватися на наземну транспортну платформу шістьма комплектами, а також використовуватися як ударний ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%C2%BB типу повітря-поверхня .

Більший Switchblade може бути оснащений протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протитанкові ракети , такі як https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin FGM-148 «Джавелін» .
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Viva España! Накинули бы еще парочку станций наведения ракет средней дальности, что ж еще поможет!
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31.03.2022 18:16 Відповісти
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31.03.2022 18:18 Відповісти
лозунг "но пасаран" недоречний, бо це лозунг іспанських комуністів за яких воювала раха в 1936 - 1937р. Франко коли взяв Мадрид сказав комуністам з москалями "Ми вже пройшли"
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31.03.2022 18:25 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що треба використати символіку іншої сторони - нацистського Легіона Кондор, італійських Чорнорубашечників, Іспанської Фаланги? Але, ви для мене зробили відкриття, що оказується президент республіканської Іспанії Мануель Асанья чи лідери CNT Сіпріано Мера та Буенавентура Дурруті були комуністами.
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31.03.2022 19:06 Відповісти
*бандера росса*,идешнах сплоченными краснозадыми рядами...
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31.03.2022 18:52 Відповісти
А ви напевно прихильник Мусоліні, Гітлєра і Франко, а відповідно їх послідовника Пуйла, то ж це вам треба йти в напрямку рашистсько-нацистського корабля.
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31.03.2022 19:25 Відповісти
Щиро дякуємо!
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31.03.2022 18:22 Відповісти
В іспанців хороша історична память - памятають що там натворили москалі в 1936 - 1939 роках, а тому допомагають нам щоб раха стала слабкішою. Іспанців деколи зайопують рашковські корита, сукі норовять навіть в порти заходити, якоби за припасами
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31.03.2022 18:22 Відповісти
Вес мир любит Украину. и вес мир на стороне справедливости
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31.03.2022 18:23 Відповісти
Наконец-то раздуплились...
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31.03.2022 18:24 Відповісти
Ось так просто, 7 літаків з наступальною зброєю…
І це явно не «Стрєли» іржаві…
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31.03.2022 18:24 Відповісти
Щира подяка Іспанії від народу України.
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31.03.2022 18:26 Відповісти
Не ссы в труссссы,хитрожопый паренек, все будет ...
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31.03.2022 18:56 Відповісти
мы все уже очень любим всё то, что в этих самолётах летит
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31.03.2022 18:28 Відповісти
Лишним не будет...
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31.03.2022 19:14 Відповісти
Значит свиноруссы уже дохнут!
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31.03.2022 18:28 Відповісти
теперь когда хребет русской свиньи сломлен все хотят быть друзьями будущей сверхдержавы в восточной европе
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31.03.2022 18:31 Відповісти
Оууу, о це круто сказанно)
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31.03.2022 21:23 Відповісти
"Литаки" тоже можно оставить, переделать в "бомбардувальники"
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31.03.2022 18:36 Відповісти
про це треба було думати раніше - хочеш миру, готуйся до війни
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31.03.2022 18:45 Відповісти
С поганой овцы хоть шерсти клок😁, и на том спасибо
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31.03.2022 18:53 Відповісти
А самолёты оставят...??
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31.03.2022 18:59 Відповісти
Транспортных?
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31.03.2022 22:56 Відповісти
Мучісімас грасьяс!!!
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31.03.2022 19:17 Відповісти
Если испанцы дали наступательное оружие - то они самые молодцы. Надеюсь шведы и норвежцы последуют примеру, если уже не последовали.

У испанцев есть противокарабельные гарпуны, не знаю правда даст ли разрешение США на их продажу или передачу. И 2600 ракет к спайкам. Которые тоже скорее всего Израиль заблокирует.

Но в качестве компенсации есть ракеты собственного производства большой дальности. Загоризонтного применения. Как авиционные так и противокорабельные. Испанцы делают много разного оружия. Если инфо правда - очень хорошо.
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Верхи НАТО сейчас может вспомнить о Испанской Гражданской войне и начать подвести больших пукалох через её. Это уже далеко от России, ракет по дороге сто раз можно сбить. Причём в Испании живёт и родственники кремлёвских - ядрёнными бомбам не очень помахаеш.
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31.03.2022 22:55 Відповісти
 
 