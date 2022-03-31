РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
17 598 59

Испания направила Украине 10 самолетов с оружием и гуманитарной помощью

роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о направлении в Украину десять самолетов с военной помощью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europapress, об этом глава министерства сообщила во время посещения авиабазы ​​Морон.

По данным журналистов, семь самолетов отправили с наступательным оружием, а еще три – с оборонительными или гуманитарными материалами. Они будут садиться в граничащих с Украиной странах, детали цепей поставок испанское правительство не разглашает.

По ее словам, помощь Украине оказывают для того, чтобы скорее наступил мир. Однако Министерство обороны Испании рассматривает возможность того, что война в Украине может затянуться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие Украине будут поставлять так долго, как потребуется, - Столтенберг

Роблес настаивает на том, что эти поставки будут продолжаться, учитывая нужды Украины, а также наличие в вооруженных силах Испании. Известно, что последний рейс в Украину был доставлен бронированной машиной скорой помощи для эвакуации раненых из Мариуполя.

"Готовность Испании, как и других стран НАТО и Евросоюза, состоит в том, чтобы помочь максимальному количеству граждан Украины. Мы пришлем все необходимое", - сказала Маргарита Роблес.

Автор: 

Испания (859) оружие (10198) помощь (7758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Поки є така країна як США, буде зброя і в Іспанії і у Португалії і можливо, навіть у Монако...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:08
+32
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:07
+25
Да таки испанцы это не французы с итальянцами.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літаки ми-29?)
показать весь комментарий
31.03.2022 18:05 Ответить
......Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про направлення в Україну десять літаків з військовою допомогою. ...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:09 Ответить
Не треба розкатувати губу. Допомогу забирайте, а літачки поверніть будь-ласка взад!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:23 Ответить
Что ты сейчас пердануло, существо?
показать весь комментарий
31.03.2022 18:43 Ответить
ще б шарія в окрему коробку відразу поклали..... ну, щоб ще один окремий літак не відправляти
показать весь комментарий
31.03.2022 18:23 Ответить
в окремі коробки...лєго,блеать..кому треба сам збере до купи.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:30 Ответить
А ти як би хотів, щоб було?
показать весь комментарий
31.03.2022 18:22 Ответить
Мне кажется, это США отправляют, просто от имени Испании.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:05 Ответить
Когда кажется, тогда крестятся.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:11 Ответить
Наступальна зброя,не погано
показать весь комментарий
31.03.2022 18:06 Ответить
Це чудово. Адже ВСУ потрібно визволяти окуповану частини України.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:11 Ответить
Да! Реально поддержка супер. 👍
Но если бы рельсотрон хотя бы на недельку! То можно было бы с Москвы сделать площадку по ровней мариуполя.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:30 Ответить
Да таки испанцы это не французы с итальянцами.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:06 Ответить
Это да! Главное достоинство итальянской армии-напомаженные прически и выбритые бородки благоухающих парфюмом красавчиков в военной форме. Чему удивляться?
показать весь комментарий
31.03.2022 18:27 Ответить
ого, а откуда в Испании столько оружия ? НО все равно спасибо!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:06 Ответить
Поки є така країна як США, буде зброя і в Іспанії і у Португалії і можливо, навіть у Монако...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:08 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 18:30 Ответить
Якщо не дивитися без кінця квартал95, то можна знати, що у ЄС зброї вистачить, щоб знищити кацапію декілька разів, навіть без США
показать весь комментарий
31.03.2022 18:18 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:07 Ответить
РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:07 Ответить
Тореодорам Слава!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:08 Ответить
Вива Испания!!! И Слава Украине!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:09 Ответить
сомнительно. До сих пор никто не отправил ничего, стреляющего дальше 4 км
показать весь комментарий
31.03.2022 18:11 Ответить
Ну коли вже ми будемо бачити лише отакі лаконічні новини "Іспанія направила Україні 10 літаків."
показать весь комментарий
31.03.2022 18:13 Ответить
Тільки не даталізуйте будь ласка, що саме там коли і куди!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:13 Ответить
Спасибо ценителям корриды. Надеюсь наши парни покажут ролик с зашкваром рабссиян как быка с красным капоте и шпагой тореро.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:14 Ответить
Важливо, що вже долетіла....треба дякувати і гнати кацапа!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:14 Ответить
Супер !
Нам дуже знадобиться.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:15 Ответить
Потрібно багато американських switchblade 600 вони несуть Джавелін і можуть летіти на 80 км. Такою зброєю можна знищувати цілі дивізії, тільки дали б достатню кількість.

Switchblade 600 - великий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* , вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC Система керування вогнем на основі планшета з сенсорним екраном може керувати *********ом вручну або автономно, і за допомогою бортових зашифрованих каналів передачі даних і модуля GPS із селективною доступністю вона захищена проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфінгу із запрограмованою можливістю відключення. Switchblade 600 може встановлюватися на наземну транспортну платформу шістьма комплектами, а також використовуватися як ударний ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%C2%BB типу повітря-поверхня .

Більший Switchblade може бути оснащений протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протитанкові ракети , такі як https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin FGM-148 «Джавелін» .
показать весь комментарий
31.03.2022 18:15 Ответить
Viva España! Накинули бы еще парочку станций наведения ракет средней дальности, что ж еще поможет!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:16 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 18:18 Ответить
лозунг "но пасаран" недоречний, бо це лозунг іспанських комуністів за яких воювала раха в 1936 - 1937р. Франко коли взяв Мадрид сказав комуністам з москалями "Ми вже пройшли"
показать весь комментарий
31.03.2022 18:25 Ответить
Тобто ви вважаєте, що треба використати символіку іншої сторони - нацистського Легіона Кондор, італійських Чорнорубашечників, Іспанської Фаланги? Але, ви для мене зробили відкриття, що оказується президент республіканської Іспанії Мануель Асанья чи лідери CNT Сіпріано Мера та Буенавентура Дурруті були комуністами.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:06 Ответить
*бандера росса*,идешнах сплоченными краснозадыми рядами...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:52 Ответить
А ви напевно прихильник Мусоліні, Гітлєра і Франко, а відповідно їх послідовника Пуйла, то ж це вам треба йти в напрямку рашистсько-нацистського корабля.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:25 Ответить
Щиро дякуємо!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:22 Ответить
В іспанців хороша історична память - памятають що там натворили москалі в 1936 - 1939 роках, а тому допомагають нам щоб раха стала слабкішою. Іспанців деколи зайопують рашковські корита, сукі норовять навіть в порти заходити, якоби за припасами
показать весь комментарий
31.03.2022 18:22 Ответить
Вес мир любит Украину. и вес мир на стороне справедливости
показать весь комментарий
31.03.2022 18:23 Ответить
Наконец-то раздуплились...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:24 Ответить
Ось так просто, 7 літаків з наступальною зброєю…
І це явно не «Стрєли» іржаві…
показать весь комментарий
31.03.2022 18:24 Ответить
Щира подяка Іспанії від народу України.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:26 Ответить
Не ссы в труссссы,хитрожопый паренек, все будет ...
показать весь комментарий
31.03.2022 18:56 Ответить
мы все уже очень любим всё то, что в этих самолётах летит
показать весь комментарий
31.03.2022 18:28 Ответить
Лишним не будет...
показать весь комментарий
31.03.2022 19:14 Ответить
Значит свиноруссы уже дохнут!
показать весь комментарий
31.03.2022 18:28 Ответить
теперь когда хребет русской свиньи сломлен все хотят быть друзьями будущей сверхдержавы в восточной европе
показать весь комментарий
31.03.2022 18:31 Ответить
Оууу, о це круто сказанно)
показать весь комментарий
31.03.2022 21:23 Ответить
"Литаки" тоже можно оставить, переделать в "бомбардувальники"
показать весь комментарий
31.03.2022 18:36 Ответить
про це треба було думати раніше - хочеш миру, готуйся до війни
показать весь комментарий
31.03.2022 18:45 Ответить
С поганой овцы хоть шерсти клок😁, и на том спасибо
показать весь комментарий
31.03.2022 18:53 Ответить
А самолёты оставят...??
показать весь комментарий
31.03.2022 18:59 Ответить
Транспортных?
показать весь комментарий
31.03.2022 22:56 Ответить
Мучісімас грасьяс!!!
показать весь комментарий
31.03.2022 19:17 Ответить
Если испанцы дали наступательное оружие - то они самые молодцы. Надеюсь шведы и норвежцы последуют примеру, если уже не последовали.

У испанцев есть противокарабельные гарпуны, не знаю правда даст ли разрешение США на их продажу или передачу. И 2600 ракет к спайкам. Которые тоже скорее всего Израиль заблокирует.

Но в качестве компенсации есть ракеты собственного производства большой дальности. Загоризонтного применения. Как авиционные так и противокорабельные. Испанцы делают много разного оружия. Если инфо правда - очень хорошо.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:30 Ответить
Верхи НАТО сейчас может вспомнить о Испанской Гражданской войне и начать подвести больших пукалох через её. Это уже далеко от России, ракет по дороге сто раз можно сбить. Причём в Испании живёт и родственники кремлёвских - ядрёнными бомбам не очень помахаеш.
показать весь комментарий
31.03.2022 22:55 Ответить
 
 