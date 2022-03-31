Испания направила Украине 10 самолетов с оружием и гуманитарной помощью

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о направлении в Украину десять самолетов с военной помощью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europapress, об этом глава министерства сообщила во время посещения авиабазы ​​Морон.

По данным журналистов, семь самолетов отправили с наступательным оружием, а еще три – с оборонительными или гуманитарными материалами. Они будут садиться в граничащих с Украиной странах, детали цепей поставок испанское правительство не разглашает.

По ее словам, помощь Украине оказывают для того, чтобы скорее наступил мир. Однако Министерство обороны Испании рассматривает возможность того, что война в Украине может затянуться.

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Роблес настаивает на том, что эти поставки будут продолжаться, учитывая нужды Украины, а также наличие в вооруженных силах Испании. Известно, что последний рейс в Украину был доставлен бронированной машиной скорой помощи для эвакуации раненых из Мариуполя.

"Готовность Испании, как и других стран НАТО и Евросоюза, состоит в том, чтобы помочь максимальному количеству граждан Украины. Мы пришлем все необходимое", - сказала Маргарита Роблес.