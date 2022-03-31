РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10776 посетителей онлайн
Новости Война
9 248 29

Оружие Украине будут поставлять так долго, как потребуется, - Столтенберг

нато

Союзники из НАТО будут поставлять оружие Украине в ее противостоянии российской агрессии так долго, как это будет необходимо.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется. Это очень важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", - сказал он.

Генсек напомнил, что Альянс поддерживает Украину уже много лет еще до вторжения. После вторжения союзники еще больше помогают, оказывая оружие, гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Есть серьезное обязательство саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе, чтобы и дальше поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Также читайте: Россия не планирует ударов по странам НАТО, если "они не заставят нас так поступить". Альянс – машина конфронтации, - Песков

В то же время, он воздержался от конкретного ответа на вопрос о необходимости предоставить Украине наступательное вооружение. "Союзники из НАТО поддерживают украинские вооруженные силы уже много лет, предоставляя современное оборудование, разного вида оружия, а также модернизацию украинской армии. Это помогло сделать ее сильнее, лучше подготовленной, чем когда-либо раньше. Но, конечно, это храбрость и преданность украинских солдат – мужчин и женщин в форме, которые были способны выстоять перед российскими силами. Эта храбрость украинских вооруженных сил поразила и вдохновила весь мир", - отметил генсек НАТО.

НАТО (9948) оружие (10198) помощь (7758) Столтенберг (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Перехоплення СБУ
- Мама я в Буче, мне страшно, здесь мясорубка...
- И блендер, блендер тоже возьми.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:47
+20
Шось у лісі здохло. Риторика правильна, але дайте нарешті важке озброєння.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:44
+10
Значит пока мордор не развалиться
показать весь комментарий
31.03.2022 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось у лісі здохло. Риторика правильна, але дайте нарешті важке озброєння.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:44 Ответить
"дайте нарешті важке озброєння"

гантелю?
показать весь комментарий
31.03.2022 15:49 Ответить
САУ M110A2
показать весь комментарий
31.03.2022 15:53 Ответить
Яке саме? Артилерій в нас і так своєї вистачає.Нам ппо потрібне,літаки,або ракети томагавк.А це озброєння,напевно не дадуть
показать весь комментарий
31.03.2022 15:54 Ответить
Наші знаряди для артилерії та СЗВ теж не бездонні. Все потрібно, зараз не час крутити носом.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:06 Ответить
Не бездонні,але є.В нас артилерії більше.ніж ві любій іншій європейській країні.Але й арту ніхто не дає.Якби давали,то звісно потрібно брати і танки і бтр,все потрібно.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:14 Ответить
І що ЗСУ робити з ракетами томахавк?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:52 Ответить
Я думаю вони це вже роблять у тиху
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
Було б прекрасно отримати з десяток гарпунів… щоб під@араси навіть не думали підпливат до узбережжя.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:58 Ответить
Я думаю наші чекають, доки ці ****** розпочнуть висадку у всіх традиція "Врятувати Рядового Райна" і потім вжарять
показать весь комментарий
31.03.2022 16:06 Ответить
а не лучше ли потопить на море?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:13 Ответить
Так вони з*батися можуть. а так всіх разом накриють.
показать весь комментарий
31.03.2022 17:15 Ответить
Водночас він утримався від конкретної відповіді на запитання про необхідність надати Україні наступальне озброєння. Джерело:
ну наконец-то не сказал "нет"
показать весь комментарий
31.03.2022 15:45 Ответить
Значит пока мордор не развалиться
показать весь комментарий
31.03.2022 15:45 Ответить
Буде від імені НАТО ще 50 тонн солярки і 100 одиниць стрілейької зброї ТА *********** до неї, головне щоб не образити *****.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:46 Ответить
100 одиниць дробовиков
показать весь комментарий
31.03.2022 15:54 Ответить
50 ручных гранат и 10 шт. китайских тактических очков.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:55 Ответить
Зачем драконить орду, если сам ничего из себя не представляешь?
показать весь комментарий
31.03.2022 15:46 Ответить
Перехоплення СБУ
- Мама я в Буче, мне страшно, здесь мясорубка...
- И блендер, блендер тоже возьми.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:47 Ответить
Нарешті переляканому страждальцю написали правильний текст.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:48 Ответить
Порох своего спич-райтера позычив побратыму Енчику, в рамках Ленд-Лиза, шобы не обсирался на прес-конференциях
показать весь комментарий
31.03.2022 15:52 Ответить
Файно
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
Cтолтенберг по большому счету никакого отношения к помощи не имеет. Он в качестве болейщика, и то с недавних пор, а так то он сидит испуган и обосран , лишь б путин не ужарил
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
ви там знаєте
показать весь комментарий
31.03.2022 16:09 Ответить
Ничего нового не сказал. Страны нато и так поставляют нам оружие. Только не все что нам надо и не так быстро как нам надо.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:07 Ответить
плани путіна?схоже на правду? :"Армии России, ДНР и ЛНР берут в котёл украинскую группировку на Донбассе"
показать весь комментарий
31.03.2022 16:13 Ответить
Та вони вже місяць беруть то там то сям як подивишся їхні "ЗМІ".
показать весь комментарий
31.03.2022 16:56 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXiO8U9HbITXNYRraj8ulcyZyQ9kZ5peAeh4ym49EKH-WB2tg8fNCNorQ_328hfOf1C8VEhhwXwY7GnrjDoD_cqA4X5PGVy0XrtrhfXbRR0o2AKSOCJQqRJ8-NbfWAIAEA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно.

Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).

На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.


















показать весь комментарий
31.03.2022 16:17 Ответить
Почти хорошо сказал. Идеально было бы вместо "долго" увидеть в заголовке "быстро".
показать весь комментарий
31.03.2022 17:15 Ответить
 
 