Оружие Украине будут поставлять так долго, как потребуется, - Столтенберг

Союзники из НАТО будут поставлять оружие Украине в ее противостоянии российской агрессии так долго, как это будет необходимо.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется. Это очень важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", - сказал он.

Генсек напомнил, что Альянс поддерживает Украину уже много лет еще до вторжения. После вторжения союзники еще больше помогают, оказывая оружие, гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Есть серьезное обязательство саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе, чтобы и дальше поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

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В то же время, он воздержался от конкретного ответа на вопрос о необходимости предоставить Украине наступательное вооружение. "Союзники из НАТО поддерживают украинские вооруженные силы уже много лет, предоставляя современное оборудование, разного вида оружия, а также модернизацию украинской армии. Это помогло сделать ее сильнее, лучше подготовленной, чем когда-либо раньше. Но, конечно, это храбрость и преданность украинских солдат – мужчин и женщин в форме, которые были способны выстоять перед российскими силами. Эта храбрость украинских вооруженных сил поразила и вдохновила весь мир", - отметил генсек НАТО.