Оружие Украине будут поставлять так долго, как потребуется, - Столтенберг
Союзники из НАТО будут поставлять оружие Украине в ее противостоянии российской агрессии так долго, как это будет необходимо.
Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется. Это очень важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", - сказал он.
Генсек напомнил, что Альянс поддерживает Украину уже много лет еще до вторжения. После вторжения союзники еще больше помогают, оказывая оружие, гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Есть серьезное обязательство саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе, чтобы и дальше поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.
В то же время, он воздержался от конкретного ответа на вопрос о необходимости предоставить Украине наступательное вооружение. "Союзники из НАТО поддерживают украинские вооруженные силы уже много лет, предоставляя современное оборудование, разного вида оружия, а также модернизацию украинской армии. Это помогло сделать ее сильнее, лучше подготовленной, чем когда-либо раньше. Но, конечно, это храбрость и преданность украинских солдат – мужчин и женщин в форме, которые были способны выстоять перед российскими силами. Эта храбрость украинских вооруженных сил поразила и вдохновила весь мир", - отметил генсек НАТО.
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гантелю?
ну наконец-то не сказал "нет"
- Мама я в Буче, мне страшно, здесь мясорубка...
- И блендер, блендер тоже возьми.
Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно.
Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).
На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.