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Новини Війна
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Зброю Україні постачатимуть так довго, як буде потрібно, - Столтенберг

нато

Союзники з НАТО будуть постачати зброю Україні в її протистоянні російській агресії так довго, як це буде необхідно.

Про це заявив на пресконференції в Брюселі генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності", - сказав він.

Генсек нагадав, що Альянс підтримує Україну вже багато років, ще до вторгнення. Після вторгнення союзники ще більше допомагають, надаючи зброю, гуманітарну та фінансову підтримку Україні. "Є серйозне зобов'язання саміту НАТО, який відбувся минулого тижня, щоб і надалі підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.

Читайте: Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг

Водночас він утримався від конкретної відповіді на запитання про необхідність надати Україні наступальне озброєння. "Союзники з НАТО підтримують українські збройні сили вже багато років, надаючи сучасне обладнання, різного виду зброю, а також підтримуючи модернізацію української армії. Це допомогло зробити її сильнішою, краще підготовленою, ніж будь-коли раніше. Але, звісно, насамперед це хоробрість і відданість українських солдатів – чоловіків та жінок у формі, які були здатні вистояти перед російськими силами. Ця хоробрість українських збройних сил вразила і надихнула весь світ", - зазначив генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6408) зброя (7435) допомога (8288) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+38
Перехоплення СБУ
- Мама я в Буче, мне страшно, здесь мясорубка...
- И блендер, блендер тоже возьми.
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31.03.2022 15:47
+20
Шось у лісі здохло. Риторика правильна, але дайте нарешті важке озброєння.
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31.03.2022 15:44
+10
Значит пока мордор не развалиться
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31.03.2022 15:45
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Шось у лісі здохло. Риторика правильна, але дайте нарешті важке озброєння.
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31.03.2022 15:44 Відповісти
"дайте нарешті важке озброєння"

гантелю?
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31.03.2022 15:49 Відповісти
САУ M110A2
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31.03.2022 15:53 Відповісти
Яке саме? Артилерій в нас і так своєї вистачає.Нам ппо потрібне,літаки,або ракети томагавк.А це озброєння,напевно не дадуть
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31.03.2022 15:54 Відповісти
Наші знаряди для артилерії та СЗВ теж не бездонні. Все потрібно, зараз не час крутити носом.
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31.03.2022 16:06 Відповісти
Не бездонні,але є.В нас артилерії більше.ніж ві любій іншій європейській країні.Але й арту ніхто не дає.Якби давали,то звісно потрібно брати і танки і бтр,все потрібно.
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31.03.2022 16:14 Відповісти
І що ЗСУ робити з ракетами томахавк?
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31.03.2022 16:52 Відповісти
Я думаю вони це вже роблять у тиху
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Було б прекрасно отримати з десяток гарпунів… щоб під@араси навіть не думали підпливат до узбережжя.
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31.03.2022 15:58 Відповісти
Я думаю наші чекають, доки ці ****** розпочнуть висадку у всіх традиція "Врятувати Рядового Райна" і потім вжарять
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31.03.2022 16:06 Відповісти
а не лучше ли потопить на море?
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31.03.2022 16:13 Відповісти
Так вони з*батися можуть. а так всіх разом накриють.
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31.03.2022 17:15 Відповісти
Водночас він утримався від конкретної відповіді на запитання про необхідність надати Україні наступальне озброєння. Джерело:
ну наконец-то не сказал "нет"
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31.03.2022 15:45 Відповісти
Значит пока мордор не развалиться
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31.03.2022 15:45 Відповісти
Буде від імені НАТО ще 50 тонн солярки і 100 одиниць стрілейької зброї ТА *********** до неї, головне щоб не образити *****.
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31.03.2022 15:46 Відповісти
100 одиниць дробовиков
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31.03.2022 15:54 Відповісти
50 ручных гранат и 10 шт. китайских тактических очков.
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31.03.2022 15:55 Відповісти
Зачем драконить орду, если сам ничего из себя не представляешь?
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31.03.2022 15:46 Відповісти
Перехоплення СБУ
- Мама я в Буче, мне страшно, здесь мясорубка...
- И блендер, блендер тоже возьми.
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31.03.2022 15:47 Відповісти
Нарешті переляканому страждальцю написали правильний текст.
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31.03.2022 15:48 Відповісти
Порох своего спич-райтера позычив побратыму Енчику, в рамках Ленд-Лиза, шобы не обсирался на прес-конференциях
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31.03.2022 15:52 Відповісти
Файно
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Cтолтенберг по большому счету никакого отношения к помощи не имеет. Он в качестве болейщика, и то с недавних пор, а так то он сидит испуган и обосран , лишь б путин не ужарил
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31.03.2022 15:56 Відповісти
ви там знаєте
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31.03.2022 16:09 Відповісти
Ничего нового не сказал. Страны нато и так поставляют нам оружие. Только не все что нам надо и не так быстро как нам надо.
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31.03.2022 16:07 Відповісти
плани путіна?схоже на правду? :"Армии России, ДНР и ЛНР берут в котёл украинскую группировку на Донбассе"
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31.03.2022 16:13 Відповісти
Та вони вже місяць беруть то там то сям як подивишся їхні "ЗМІ".
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31.03.2022 16:56 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXiO8U9HbITXNYRraj8ulcyZyQ9kZ5peAeh4ym49EKH-WB2tg8fNCNorQ_328hfOf1C8VEhhwXwY7GnrjDoD_cqA4X5PGVy0XrtrhfXbRR0o2AKSOCJQqRJ8-NbfWAIAEA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно.

Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).

На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.


















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31.03.2022 16:17 Відповісти
Почти хорошо сказал. Идеально было бы вместо "долго" увидеть в заголовке "быстро".
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31.03.2022 17:15 Відповісти
 
 