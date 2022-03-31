Зброю Україні постачатимуть так довго, як буде потрібно, - Столтенберг

Союзники з НАТО будуть постачати зброю Україні в її протистоянні російській агресії так довго, як це буде необхідно.

Про це заявив на пресконференції в Брюселі генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності", - сказав він.

Генсек нагадав, що Альянс підтримує Україну вже багато років, ще до вторгнення. Після вторгнення союзники ще більше допомагають, надаючи зброю, гуманітарну та фінансову підтримку Україні. "Є серйозне зобов'язання саміту НАТО, який відбувся минулого тижня, щоб і надалі підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.

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Водночас він утримався від конкретної відповіді на запитання про необхідність надати Україні наступальне озброєння. "Союзники з НАТО підтримують українські збройні сили вже багато років, надаючи сучасне обладнання, різного виду зброю, а також підтримуючи модернізацію української армії. Це допомогло зробити її сильнішою, краще підготовленою, ніж будь-коли раніше. Але, звісно, насамперед це хоробрість і відданість українських солдатів – чоловіків та жінок у формі, які були здатні вистояти перед російськими силами. Ця хоробрість українських збройних сил вразила і надихнула весь світ", - зазначив генсек НАТО.