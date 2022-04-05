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Виступ Зеленського в Радбезі ООН. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада Безпеки ООН має напрацювати рішення для миру в Україні. Якщо в ООН не знають, як ухвалити це рішення, то можна зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж таки агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або ж показати, як ООН може переформатуватися. І працювати реально заради миру. У разі ж якщо чинний формат – безальтернативний і виходу немає, то далі – лише саморозпуск. Переконаний, що ООН здатна обійтися без третього варіанту", - заявив Зеленський.

Також читайте: Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Таки файний спічрайтер.
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05.04.2022 21:12
+26
Тот неудобный момент, когда бывший комедиант становится мировым лидером, а мировые лидеры ведут себя как дешевые клоуны.
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05.04.2022 21:32
+22
зараз буде крамола и камінгаут

вот що що а виступати наш боневтік такі вміє
це його хліб. красавець. Я аж загордився
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05.04.2022 21:21
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05.04.2022 21:12 Відповісти
Без сумніву. От тільки чомусь його ім'я тримають у таємниці...
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05.04.2022 21:29 Відповісти
Їх двоє - Б. Дж і Дж. Б

але є ще попередній продюсер - А. Є.
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05.04.2022 22:17 Відповісти
не до жартів зараз, але реально, круто
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05.04.2022 23:30 Відповісти
Нагнул.. молодец..
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05.04.2022 21:19 Відповісти
зараз буде крамола и камінгаут

вот що що а виступати наш боневтік такі вміє
це його хліб. красавець. Я аж загордився
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05.04.2022 21:21 Відповісти
читать по телесуфлеру с ошибками, а не "виступати". если убрать из под носа написанный кем-то текст - начинается привычная шизофазия
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05.04.2022 22:58 Відповісти
Полиграф Макс То, что российская федерация сидит на заседаниях Совета безопасности ООН и участвует в рассмотрении вопросов, касающихся ее вторжения в Украину, давно раздражает многих, и не только в Украине.

Но проблема действительно есть, и она значительно глубже. На самом деле есть большие сомнения в том, что россия вообще является членом ООН. Никаких публичных решений о вступлении рф в эту организацию нет, к тому же в секретариате ООН отказываются показать "секретные" документы на этот счет.

Как бы там ни было, можно с уверенностью говорить, что постоянным членом Совбеза (а именно этот статус дает право применять вето) по документам до сих пор является не рф, а... Советский союз.(ссср) Однако в 1991 году, пытаясь обезопасить ядерный и военный потенциал россии, в Совбезе ООН решили закрыть глаза на нарушение устава организации и позволили россии сесть за стол
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05.04.2022 23:39 Відповісти
шкода що президент з нього гімно.
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05.04.2022 23:59 Відповісти
выступление Китая - как всегда
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05.04.2022 21:25 Відповісти
Це наш справжній Перезидент!
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05.04.2022 21:26 Відповісти
І команда в нього справжня!
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05.04.2022 21:32 Відповісти
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича..... взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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05.04.2022 21:45 Відповісти
Мінє токо шо один чувак доказував, шо Путін - *****, все нашн існуюче ППО відновила Тимошенко, а Поошенко все розікрав
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05.04.2022 22:19 Відповісти
Того чувака випадково не Іваном звати?
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06.04.2022 16:40 Відповісти
***** і К*
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Можно сказать откровенно: рейтинг власти и единство монобольшинства спасла война. Теперь Офис президента имеет прекрасный рычаг давления на депутатов своей фракции. Речь о задокументированных посадках на спецпоезда, которыми депутатов возили из Львова и Винницы в Киев и назад. В момент, когда враг стоял на околице столицы, трусливо сбежал - да кто возьмет такого депутата?
Люди Ахметова в ОП сейчас больше всех трубят об угрозе Порошенко и о необходимости «бить первыми». Судя по тому, что из эфира выключили близкие Порошенко телеканалы, ОП уже заглотал эту наживку и крепко сел на крючок. Ответ Порошенко последует при первой же возможности, до сих пор Порошенко как раз сдерживал свое окружение, чтобы хотя бы создать видимость «примирения».
Холдинг Ахметова после обысков (когда на обогатительные комбинаты в Кривом Роге с обыском, матом и поворотом вломились СБУ и ГБР) приготовил крупные судебные иски с немалыми штрафными санкциями, Офис президента отношения с ним предпочитает не заострять. Без Ахметова проблем хватает. Ахметов так же избегает конфликтов. Его телеканалы почти сразу влились в «общий марафон», читайте - начали ретранслировать новости и оценки выгодные Офису президента. Политические проекты, которые связывали с Ахметовым (альянс «Аваков-Гройсман» и лично Дмитрий Разумков) пока что называется «легли на дно» и на конфронтацию с ОП не идут.
На первый взгляд Ринат Ахметов отошел от политики и полностью сосредоточился на бизнесе и благотворительности. Но это лишь на первый взгляд. Ахметов всегда отличался просто убийственной выдержкой, что-что, а ждать он умеет. Для политических проектов сейчас не время. Но, одновременно у Ахметова понимают, что чем дальше от Киева отодвигается фронт, тем сильнее будет разгораться политическое противостояние. Со всей своей иезуитской изощренностью, Ахметов занялся тем, чем заниматься, по его мнению, самое время. Он ослабляет действующую власть.
Мы писали, что именно лобби Ахметова в Офисе президента поспособствовало, чтобы Офис президента влез в тяжелую позиционную войну с Петром Порошенко. Порошенко силен в обороне, у него мощный фан-клуб. Противостояние с Порошенко Офис президента изматывало и отвлекало от Разумкова с Ахметовым.
Именно люди Ахметова в ОП сейчас больше всех трубят об угрозе Порошенко и о необходимости «бить первыми». Судя по тому, что из эфира выключили близкие Порошенко телеканалы, ОП уже заглотал эту наживку и крепко сел на крючок. Ответ Порошенко последует при первой же возможности, до сих пор Порошенко как раз сдерживал свое окружение, чтобы хотя бы создать видимость «примирения».
Ринат Ахметов сейчас делает все, чтобы Офис президента и Порошенко снова начали войну.
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05.04.2022 21:57 Відповісти
Тот неудобный момент, когда бывший комедиант становится мировым лидером, а мировые лидеры ведут себя как дешевые клоуны.
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05.04.2022 21:32 Відповісти
Той трагічний момент коли ідіоти знову починають вірити популісту пі#даболу.
Язиком молоти можно красиво як у фільму "Слуга народу" а робити протилежне.
Він має дякувати за підтримку аине як хамло критикувати коли сам нічого не робив 2 роки й ігнорував попередження. Сумно що люди так легко пітдаються на популізм.
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05.04.2022 22:53 Відповісти
Vanya, go fuck yourself.
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05.04.2022 22:57 Відповісти
Саша, ты родственник Абрамовича на которого вовочка просил Байдена не накладывать санкции?
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05.04.2022 23:05 Відповісти
Alex Rabinovich idiot yourself already fucked.
путин-***** сьін сатаньі.
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05.04.2022 23:39 Відповісти
Нічого не зміниться. Радбез не "реформується", ООН не саморозпуститься. Це можливе лише після світової війни з розгромом і розчленуванням росії переможцями. До цього справа йде, печально лише що Україні у цьому відводиться роля "сиру у мишоловці". Але, видно така наша місія і доля - мо породили московщину, цей виплодок пекла, ми його і угробимо.
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05.04.2022 21:45 Відповісти
Московію Русь-Україна не породжувала, не мели дурниць ..
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05.04.2022 21:52 Відповісти
не відбирай в Золотої Орди їх творіння і їх "досягнення".
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05.04.2022 21:54 Відповісти
Не треба молоти дурницю. Бо можна подумати, що Русь-Україна є матір'ю для московії. Ахінея. Між нами нема родинності. Наші предки приложились для їх розвитку, але це зовсім інше.
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05.04.2022 21:58 Відповісти
ленін, сталін і вся красно-коричнива, комунячо-большевитська комарілья в гробах повинні перевертатись... яка ж буде реакція ООН на цей, проникливий, правдивий і достойний виступ?
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05.04.2022 21:52 Відповісти
Молодец , сильно сказано .
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05.04.2022 22:22 Відповісти
овації
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06.04.2022 00:01 Відповісти
Про людину судять по діях, а не по тріпанню язиком, тим більше не по читанню чужого тексту.
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06.04.2022 07:05 Відповісти
Зеленский говорит очевидные вещи и все про это знают, но любая организация в мире существующая или созданная в будущем, бессильна против тысячи ядерных бомб в руках обезумевшего примата.
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06.04.2022 08:58 Відповісти
у обезумевшего примата нет в руках никаких ядерных бомб, тем более тысячи
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06.04.2022 12:06 Відповісти
В структуре ООН есть много разных управлений. Вот управление по борьбе с терроризмом.
https://www.un.org/counterterrorism/ru/leadership
Знаете кто возглавляет? Русская мразь - Воронков. Вопрос- как так возможно, чтобы представитель страны-террориста (параши) возглавлял одно из ключевых управлений в ООН?
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07.04.2022 20:05 Відповісти
 
 