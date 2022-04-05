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Кабмін затвердив порядок направлення постраждалих через війну військовослужбовців на лікування за кордон, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Кабінет міністрів затвердив порядок направлення військовослужбовців, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ще один важливий організаційний напрям – це порядок відправлення поранених військовослужбовців на лікування за кордон. Відразу кілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових і цивільних. Ми дякуємо нашим партнерам за таку підтримку", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд схвалює документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес відправлення постраждалих військовослужбовців на лікування за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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05.04.2022 22:15 Відповісти
 
 