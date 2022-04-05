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воєнний стан (327) Міністерство розвитку громад і територій (78) Олексій Чернишов (120)

Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали

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відбудова

Громади зможуть самостійно здійснювати закупівлі необхідних будівельних матеріалів для аварійних робіт відновлення інфраструктури за кошти держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад і територій.

"Це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій", – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проект постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.

Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:

  • скло для відновлення віконних і дверних блоків;
  • OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
  • металевий дріт, цвяхи, саморізи;
  • плівка, тенти;
  • листи металеві (профнастил) та шиферні плити.

Нагадаємо, раніше Уряд спростив процедури щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.

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Як там справа з тенденами і прозорро? Чи війна війною, а особисте збагачення можновладців на відкатах так і залишається із зе-командою?
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05.04.2022 22:42 Відповісти
 
 