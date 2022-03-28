Для пошуку зниклих під час війни створили чат-бот

В Україні створили чат-бот "Знайди рідних". Він допомагає в розшуку тих, із ким втрачений зв’язок під час війни, незалежно від того, де вони зараз перебувають.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі більше 3-х мільйонів українців перетнули кордон, а ще 13 млн змінили місце проживання, і цей евакуаційний процес триває. Відтак реєстрація в чат-боті максимальної кількості людей надасть можливість швидко знайти рідних у разі втрати контактів", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про місце знаходження чат-бот надає тільки після підтвердження згоди того, кого розшукують.

Посилання на чат-бот знаходиться тут. Інструкція з користування - тут.