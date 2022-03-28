Для пошуку зниклих під час війни створили чат-бот
В Україні створили чат-бот "Знайди рідних". Він допомагає в розшуку тих, із ким втрачений зв’язок під час війни, незалежно від того, де вони зараз перебувають.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі більше 3-х мільйонів українців перетнули кордон, а ще 13 млн змінили місце проживання, і цей евакуаційний процес триває. Відтак реєстрація в чат-боті максимальної кількості людей надасть можливість швидко знайти рідних у разі втрати контактів", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про місце знаходження чат-бот надає тільки після підтвердження згоди того, кого розшукують.
Посилання на чат-бот знаходиться тут. Інструкція з користування - тут.
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Без оцих "ура ми всєх побєділі".
Слава кожному воїну в Збройних силах та вічна слава усім полеглим за нашу землю.
Дякую їм.
Попереду багато роботи - довивозити тих, кого не встигли до початку бойових дій (солдати та кілька відчайдухів сьогодні це вже робили).
Ексгумувати всіх похованих цивільних по дворах та нарешті зареєструвати їхні смерті (у нас просто відмовлялися приймати інформацію про померлих, бо треба труп, експерта і оце все. Це правильно).
Розібрати завали, витягти живих та поховати мертвих.
Зафіксувати всі злочини рашистів (тортури, згвалтування, в т.ч. групові, вбивства цивільних), що вони накоїли за цей місяць, аби кожна маня з кожного дупобруйська в росії до кінця життя знала, що її заїбошений в Ірпені ваня - поц, гвалтівник і вбивця, та сплачувала контрибуції, репарації і решту Українському народові.
Щоб платили всі їхні діти, онуки, правнуки, а там може геть виродяться в нуль.
Ми маємо розуміти одну річ.
В момент остаточної перемоги у цій війні, українському суспільству окрім чаші радості доведеться випити величезну чашу горя.
Адже ми зможемо остаточно дізнатися про долю усіх зниклих безвісти.
Побачити всі деокуповані міста та що від них лишилося.
І іншого шляху ми не маємо.
Перемога йде виключно з усім вищепереліченим.
Але українське суспільство - доросле.
Воно готове.
Тому ми мусимо робити все від нас залежне для того, щоб ця війна не просто скінчилася.
А щоб ми у ній перемогли. https://t.me/nuts_roses/724