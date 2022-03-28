Для поиска пропавших во время войны создали чат-бот
В Украине создали чат-бот "Найди родных". Он помогает в розыске тех, с кем потеряна связь во время войны, независимо от того, где они сейчас находятся.
Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас более 3-х миллионов украинцев пересекли границу, а еще 13 млн сменили место жительства, и этот эвакуационный процесс продолжается. Следовательно, регистрация в чат-боте максимального количества людей позволит быстро найти родных в случае потери контактов", - говорится в сообщении.
Информацию о местонахождении чат-бот предоставляет только после подтверждения согласия разыскиваемого.
Ссылка на чат-бот находится тут. Инструкция по использованию - тут.
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Без оцих "ура ми всєх побєділі".
Слава кожному воїну в Збройних силах та вічна слава усім полеглим за нашу землю.
Дякую їм.
Попереду багато роботи - довивозити тих, кого не встигли до початку бойових дій (солдати та кілька відчайдухів сьогодні це вже робили).
Ексгумувати всіх похованих цивільних по дворах та нарешті зареєструвати їхні смерті (у нас просто відмовлялися приймати інформацію про померлих, бо треба труп, експерта і оце все. Це правильно).
Розібрати завали, витягти живих та поховати мертвих.
Зафіксувати всі злочини рашистів (тортури, згвалтування, в т.ч. групові, вбивства цивільних), що вони накоїли за цей місяць, аби кожна маня з кожного дупобруйська в росії до кінця життя знала, що її заїбошений в Ірпені ваня - поц, гвалтівник і вбивця, та сплачувала контрибуції, репарації і решту Українському народові.
Щоб платили всі їхні діти, онуки, правнуки, а там може геть виродяться в нуль.
Ми маємо розуміти одну річ.
В момент остаточної перемоги у цій війні, українському суспільству окрім чаші радості доведеться випити величезну чашу горя.
Адже ми зможемо остаточно дізнатися про долю усіх зниклих безвісти.
Побачити всі деокуповані міста та що від них лишилося.
І іншого шляху ми не маємо.
Перемога йде виключно з усім вищепереліченим.
Але українське суспільство - доросле.
Воно готове.
Тому ми мусимо робити все від нас залежне для того, щоб ця війна не просто скінчилася.
А щоб ми у ній перемогли. https://t.me/nuts_roses/724