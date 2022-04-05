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Росію варто ізолювати на міжнародній арені, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російська Федерація своєю агресією в Україні втратила до себе довіру, а тому її потрібно ізолювати на міжнародній арені і покарати за злочини.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Складно заперечити, що росія веде війну в Україні варварським способом. Ця війна коштує життя вже тисяч цивільних людей, зокрема дітей. Це призводить до того, що Російська Федерація втратила всіляку довіру до себе. Країну, яка скоює воєнні злочини, має бути ізольовано на міжнародній арені і покарано", - наголосив він під час спільної пресконференції з главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

За словами Рау, Варшава разом із Лондоном вимагає введення жорстких санкцій проти росії, а також, щоб РФвідповіла за воєнні злочини в міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

"Якщо ми не зможемо зараз зупинити російський режим, то ризикуємо, що в недалекому майбутньому він здійснить чергові акти агресії", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.
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05.04.2022 22:39
+16
Бжезинский: Россия - это вообще лишняя страна
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05.04.2022 22:45
+12
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05.04.2022 22:37
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05.04.2022 22:37 Відповісти
До речі - мадяри довимахувались:

ЕС сократит финансирование Венгрии

https://charter97.org/ru/news/2022/4/5/462308/

Формально претензії такі, як і до Польщі, але "чомусь" виплило після оприлюднення позиції угорщини до війни в Україні.
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05.04.2022 22:55 Відповісти
а до Польші що ?
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05.04.2022 23:53 Відповісти
Статтю уважно прочитав?
Це ще влітку було, коли Польща відмовилась признати деякі закони ЄС над польськими - я вже не памятаю точно - можеш пошукати.
Не знаю, чим для Польщі закінчилося, чи все ще тягнуться погрози зменшити фінансування.
І мадярам такі ж (і тоді ж) претензії виставили.
А от тепер вирішили застосувати. Я так думаю, що ЄС не захотів афішувати, що саме через позицію угорщини до війни це сталось, а скористався нагодою.
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06.04.2022 00:41 Відповісти
а, то заблокували фундуші відбудови для Польші, але ЄС то об"єднання незалежних держав і Польша має право відмовлятися признавати деякі закони ЄС над польськими, на приклад Конституційний Суд має більше значення ніж закон який писали німці і погодили в Брюселі, абсолютно не вникаючи, що те, що для них добре, для інших недобре. Ще б"ються.
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06.04.2022 01:31 Відповісти
Ясно, дякую за інфу.
А мадяри мабуть вже не відіб'ються , і зважаючи на те, що вони в розвитку відстають від Польщі, то мабуть буде для них відчутно.
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06.04.2022 01:38 Відповісти
запрет абортов и переподчинение судебной власти
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06.04.2022 01:02 Відповісти
аборти дозволені по медицінським показанням, внаслідок згвалтування, інцесту. але не можна як за часів срср на будь-якому терміні, за бажанням зробити аборт. Конституційний суд Польші признав захист людині від моменту запліднення, тобто ще не народився, але вже людина, вже громадянин, і його життя захищене законом. А німці кажуть що аборт це право людини, аборт без граніц і компромісів, направлено це для зменьшення народжуванності, але ж в Європі і так криза демографічна. Судебна влада, так само, німці, брюсель влазять в суверенні справи, от на приклад ми захочемо провести судебну реформу і розігнати до чорта печерський суд. А нам скажуть ніззя, це рішення заполітизоване і взагалі їм з брюселля видніше, і будуть вирішувати який суддя хороший а який не відповідає званню судді. на скільки там в Німцях і в Брюселі все закорумповане вже всі зрозуміли, тому й каски місяць йшли, то вони зараз трохи рухаються бо тепер дружба з русскими не тренді, але на днях пройшов мітінг русских в Німеччині на підтримку війни.
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06.04.2022 10:59 Відповісти
Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.
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05.04.2022 22:39 Відповісти
От вам відповідь, чому вони по півдню пройшли, як у себе вдома.... на жаль... .
Не файно так говорити, але хотів би побачити, як би вони рухались по Прикарпаттю.
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05.04.2022 23:28 Відповісти
Изолювати, где-то на Марсе..
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05.04.2022 22:39 Відповісти
Нищили все на своєму шляху: показали зруйновану окупантами Бородянку: Росіяни стріляли у пам'ятник Шевченку.
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05.04.2022 22:44 Відповісти
Бжезинский: Россия - это вообще лишняя страна
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05.04.2022 22:45 Відповісти
«Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником»

цим словам майже 8 років, а сказано немов про сьогодення
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05.04.2022 22:47 Відповісти
Під час 2СВ в Німеччині один із керівників держави сказав солдатам ВЕРМАХТУ, Що він їх звільняє від химери за назвою СОВІСТЬ. В РФії зараз цей вчинок повторив її президент ПНХ
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05.04.2022 22:46 Відповісти
совесть... у кацапов... это когда-же она у них была?
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05.04.2022 23:03 Відповісти
але колись вони знали що вона абсолютно точно має бути, і хоча би на люди, старанно демонстрували, що вона у них є.
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05.04.2022 23:55 Відповісти
🇵🇹 Португалия объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов.
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05.04.2022 22:49 Відповісти
Davno nado bylo izolirovat kacapov.V sud Gage nemozno ix podat,poskolku raska nepodpisalas pod etim i nemozet rasmatryvat tam ix delo,no mozno skazem Niunberge
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05.04.2022 22:52 Відповісти
Варто , але ж , Німеччина та Угорщина проти
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05.04.2022 22:57 Відповісти
Файно було б ізолювати їх від кисню
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05.04.2022 23:02 Відповісти
Из постпредства России при Евросоюзе выдворят нескольких дипломатов
5 апреля 2022, 17:36

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что из постпредства России при ЕС будут выдворены несколько дипломатов, передает Interfax.

«Я принял решение признать персонами нон грата некоторое число сотрудников постпредства России при ЕС за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», - сказал Боррель.

Ранее ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.
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05.04.2022 23:03 Відповісти
Словения вышлет 33 российских дипломатов
5 апреля 2022, 19:31

Словения высылает из страны 33 российских дипломатов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МИД страны.

Ранее МИД Словении сообщал, что сокращает число сотрудников посольства РФ в стране.

«Представитель (МИД) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек», - говорится в сообщении агентства.
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05.04.2022 23:06 Відповісти
СССр выкинули из Лиги Наций за нападение на Финляндию. Фашистскую Россию надо объявить персонами нон грата в ООН - выкинуть "дипломатов" из Нью Йорка.
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05.04.2022 23:28 Відповісти
 
 