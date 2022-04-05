Росію варто ізолювати на міжнародній арені, - глава МЗС Польщі Рау
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Російська Федерація своєю агресією в Україні втратила до себе довіру, а тому її потрібно ізолювати на міжнародній арені і покарати за злочини.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Складно заперечити, що росія веде війну в Україні варварським способом. Ця війна коштує життя вже тисяч цивільних людей, зокрема дітей. Це призводить до того, що Російська Федерація втратила всіляку довіру до себе. Країну, яка скоює воєнні злочини, має бути ізольовано на міжнародній арені і покарано", - наголосив він під час спільної пресконференції з главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.
За словами Рау, Варшава разом із Лондоном вимагає введення жорстких санкцій проти росії, а також, щоб РФвідповіла за воєнні злочини в міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
"Якщо ми не зможемо зараз зупинити російський режим, то ризикуємо, що в недалекому майбутньому він здійснить чергові акти агресії", - зазначив він.
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Формально претензії такі, як і до Польщі, але "чомусь" виплило після оприлюднення позиції угорщини до війни в Україні.
Це ще влітку було, коли Польща відмовилась признати деякі закони ЄС над польськими - я вже не памятаю точно - можеш пошукати.
Не знаю, чим для Польщі закінчилося, чи все ще тягнуться погрози зменшити фінансування.
І мадярам такі ж (і тоді ж) претензії виставили.
А от тепер вирішили застосувати. Я так думаю, що ЄС не захотів афішувати, що саме через позицію угорщини до війни це сталось, а скористався нагодою.
А мадяри мабуть вже не відіб'ються , і зважаючи на те, що вони в розвитку відстають від Польщі, то мабуть буде для них відчутно.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.
Не файно так говорити, але хотів би побачити, як би вони рухались по Прикарпаттю.
цим словам майже 8 років, а сказано немов про сьогодення
5 апреля 2022, 17:36
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Ранее МИД Словении сообщал, что сокращает число сотрудников посольства РФ в стране.
«Представитель (МИД) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек», - говорится в сообщении агентства.