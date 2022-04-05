УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
10 166 41
війна (56949) Грузія (1423) росія (47349) санкції (6880) Кулеба Дмитро (3205)

Чекаємо доказів того, що Грузія не допомагає Росії обходити санкції, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грузія

Україна працює з іншими країнами над тим, щоб Росії не допомагали обходити санкції.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби ми не мали впливу на Грузію, на інші країни, через які росіяни намагаються організувати обхід санкцій, то вони б вже давно це зробили і вплив санкцій на Росію був би мінімізований. Це наша щоденна задача. Ми працюємо з партнерами. Якщо ми не маємо впливу на країну, то ми знаходимо країну, яка має вплив на неї і працюємо таким чином, щоб вони не допомагали РФ обходити санкції.

Що стосується Грузії. Ми чекаємо на офіційні докази та переконливі аргументи від Грузії, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати до них, якщо ці докази та аргументи не будуть достатньо переконливими", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Кулеба заявив, що сподівається на спільну роботу з новим керівником МЗС Грузії Дарчіашвілі

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
В Грузії зараз при владі "новиє ліца" що прийшли з подачі проросійського олігарха Іванішвілі. Ця влада- аналог наших "ригів" яника. Реванш після революції гідності
показати весь коментар
05.04.2022 22:32
+21
О це я розумію, достатньо слів. Грузини не мовчіть, рашисти з вашими людьми зроблять те саме.
показати весь коментар
05.04.2022 22:25
+12
Правительство Грузии скользкие типы. Забыли как ху.ло у них кусок оттяпал.
показати весь коментар
05.04.2022 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О це я розумію, достатньо слів. Грузини не мовчіть, рашисти з вашими людьми зроблять те саме.
показати весь коментар
05.04.2022 22:25 Відповісти
Ну не роблять же нічого.
показати весь коментар
05.04.2022 23:22 Відповісти
Правительство Грузии скользкие типы. Забыли как ху.ло у них кусок оттяпал.
показати весь коментар
05.04.2022 22:27 Відповісти
Блин, ну тут работает презумпция невиновности. Сначала мы должны доказать как именно они помогают обходить санкции, а потом они это оспаривать
показати весь коментар
05.04.2022 22:30 Відповісти
ГУР МО информацию предоставило. Они пока не оспорили.
Поэтому - ждём.
показати весь коментар
05.04.2022 22:35 Відповісти


გაზიარება







Политика
05.04.2022 / 20:01


МИД Грузии распространяет информацию по поводу вызова временного поверенного Украины в ведомство



Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию по поводу проведенной в ведомстве встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.

Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИД, с Андреем Касьяновым встретился замглавы ведомства Теймураз Джанджалия.

«На встрече с представителем Украины грузинская сторона выразила беспокойство в связи с распространенной украинской стороной информацией о том, что якобы между грузинскими спецслужбами и соответствующими службами Российской Федерации существуют негласные связи, и через территорию Грузии перевозятся подпадающие под санкции контрабандные грузы. Однозначно было заявлено, что упомянутая информация не соответствует правде и подобного рода заявления наносят ущерб дружественным отношениям двух стран, а также представляют угрозу для безопасности Грузии.

На встрече украинскому дипломату были переданы позиции соответствующих ведомств Грузии - Службы безопасности и Министерства финансов в связи с указанным. В том числе дипломату была передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Следует отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить каких-либо доказательств в связи с распространенной информацией.

Временный поверенный в делах Украины вновь выразил благодарность Грузии за поддержку и солидарность с Украиной, в том числе за ее гуманитарную помощь, ее вклад в дело приема украинских беженцев и твердую позицию Грузии в международных организациях с точки зрения резолюций и заявлений в поддержку Украины.

Со своей стороны, грузинская сторона еще раз выразила обеспокоенность в связи с происходящими в Украине процессами, которые представляют угрозу не только для Украины, а и для Европы и мира в целом.

Были подчеркнуты дружба и стратегическое партнерство Грузии и Украины и важность дальнейшего укрепления этих отношений для обеих стран.

Заместитель министра зафиксировал готовность грузинской стороны продолжать поддержку Украины и украинского народа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
показати весь коментар
06.04.2022 09:20 Відповісти
пох... Грузия.. нах.. на раССею..
показати весь коментар
05.04.2022 22:30 Відповісти
Громадяни грузії, наші брати, пора вже вставати проти прокацапської влади. Не хочу щоб на вас був незмиваємий позор і зневага у віках.
показати весь коментар
05.04.2022 22:30 Відповісти
Та вони ж її самі нещодавно обрали, цю владу. Наші брати тільки ті, що воюють за Україну проти *****.
показати весь коментар
05.04.2022 22:36 Відповісти
Скільки ми повинні комусь щось доводити?! Тепер їхня черга, Казахстану теж підготуватися.
показати весь коментар
05.04.2022 22:31 Відповісти
В Грузії зараз при владі "новиє ліца" що прийшли з подачі проросійського олігарха Іванішвілі. Ця влада- аналог наших "ригів" яника. Реванш після революції гідності
показати весь коментар
05.04.2022 22:32 Відповісти
грузинским чинугам позрен,они знают что временно у власти,в Грузии жить не собираются,нахапаются и свалят в Европу
показати весь коментар
05.04.2022 22:37 Відповісти
да там китайцы спокойно будут хитрить
думаю основное будет через них идти
а не страны снг
показати весь коментар
05.04.2022 22:39 Відповісти
*********** !!! ....Европейская комиссия вскоре запустит новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства права в блоке. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Politico.
показати весь коментар
05.04.2022 22:40 Відповісти
Блін, Кулеба трохи тронувся? доказужться не відсутність, а наявність.. от коли впіймаєш їх - тоді предьявляй, хай спростовують.. а поки такі заяви це пустота....
показати весь коментар
05.04.2022 22:41 Відповісти
Кулеба молодец, а ты отстал от жизни, сейчас война и не время для подленьких казуистичемких дисскусий. Кто там формально прав кто не прав в заявлениях это на чекистских сайтах будешь выяснять пока они еще живы, они такое обожают - подленькие игры с формальными признаками. У нас война на дворе нам рубиться надо, согласен?
показати весь коментар
05.04.2022 22:52 Відповісти
...зазначив Кулеба і додав "Мамай клынусс" не рахується
показати весь коментар
05.04.2022 22:48 Відповісти
Рад что ты согласен что Путин ***** уже проиграл войну в Украине) Да тролик?
показати весь коментар
05.04.2022 22:55 Відповісти
адекватні люди пишуть в такому словосполучені путін з маленької а ***** з великої. Запамятай це на майбутнє, нікчемо!
показати весь коментар
05.04.2022 23:03 Відповісти
https://www.interpressnews.ge/ru/article/142413-mid-gruzii-rasprostraniaet-informatsiiu-po-povodu-vyzova-vremennogo-poverennogo-ukrainy-v-vedomstvo
показати весь коментар
05.04.2022 23:01 Відповісти
В Грузии у власти жопоблок. Грузия скурвилась и легла под *****. Позор грузинам!
показати весь коментар
05.04.2022 23:01 Відповісти
- Подсудимый так вы признаете свою вину, или нет?
- Сто тысяч.
-Ну, на нет и суда нет.
Надеюсь, это не вариант "Абрамович несет мир в Украину".
показати весь коментар
05.04.2022 23:02 Відповісти
Врубите им санкции. Лучше тысячи слов
показати весь коментар
05.04.2022 23:06 Відповісти
Это в твиттере пишут:
Сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов
показати весь коментар
05.04.2022 23:13 Відповісти
мда, тетя мотя из окна своего дома видела как транспортируют ... вы это серьезно? вот так на глаз, в транспорте, кто-то из твитера определил что это микросхемы и приборы оптического наблюдения? Ладно если бы сказали танки транспортировали, но микросхемы и приборы вот прямо так можно разглядеть в транспорте?! вы это шас серьезно?!
показати весь коментар
06.04.2022 08:19 Відповісти
Молдова и Грузия конечно неприятно удивили.
показати весь коментар
05.04.2022 23:22 Відповісти
Извините НО !
это мы
"Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции"

обвинение без доказательств, хотя бы источник хот что что то

при любом ответе на этот вопрос выигрывают Рашисты

PS

и честно если Китай на Х *** моя страна не понимаю
показати весь коментар
05.04.2022 23:25 Відповісти
Грузини і молдовани позорнікі курвльониє!
показати весь коментар
05.04.2022 23:27 Відповісти


Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИД, с Андреем Касьяновым встретился замглавы ведомства Теймураз Джанджалия.

«На встрече с представителем Украины грузинская сторона выразила беспокойство в связи с распространенной украинской стороной информацией о том, что якобы между грузинскими спецслужбами и соответствующими службами Российской Федерации существуют негласные связи, и через территорию Грузии перевозятся подпадающие под санкции контрабандные грузы. Однозначно было заявлено, что упомянутая информация не соответствует правде и подобного рода заявления наносят ущерб дружественным отношениям двух стран, а также представляют угрозу для безопасности Грузии.

На встрече украинскому дипломату были переданы позиции соответствующих ведомств Грузии - Службы безопасности и Министерства финансов в связи с указанным. В том числе дипломату была передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Следует отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить каких-либо доказательств в связи с распространенной информацией.

Временный поверенный в делах Украины вновь выразил благодарность Грузии за поддержку и солидарность с Украиной, в том числе за ее гуманитарную помощь, ее вклад в дело приема украинских беженцев и твердую позицию Грузии в международных организациях с точки зрения резолюций и заявлений в поддержку Украины.

Со своей стороны, грузинская сторона еще раз выразила обеспокоенность в связи с происходящими в Украине процессами, которые представляют угрозу не только для Украины, а и для Европы и мира в целом.

Были подчеркнуты дружба и стратегическое партнерство Грузии и Украины и важность дальнейшего укрепления этих отношений для обеих стран.

Заместитель министра зафиксировал готовность грузинской стороны продолжать поддержку Украины и украинского народа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
показати весь коментар
05.04.2022 23:27 Відповісти
Ну вообще бремя доказательства лежит на Украине в этом случает. Кто утверждает, тот и должен доказывать.
показати весь коментар
05.04.2022 23:37 Відповісти
Helen



@Helen07022015

· 8h

сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
показати весь коментар
05.04.2022 23:42 Відповісти
да че там грузия
страны ес, в первую очередь франция и германия поставляли оружие или важные компоненты
в рашку после 14го года
даже когда типа ввели эмбарго на экспорт оружие
всякие товары двойного назначения или типа старые контракты
хотя были и прямые выдачи новых лицензий на поставку, т.е. это не продолжение старого контракта
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
показати весь коментар
05.04.2022 23:55 Відповісти
У меня такое ощущение, что кто-то усиленно пытается вбить клин между Украиной и Грузией, а политики Украины радостно льют воду на чужую мельницу. А давайте так, я вам напомню, как украинская Рада поддержала Грузию во время войны 2008 года. А никак она не поддержала, соответствующий законопроект благополучно похерили. А Вава вообще вон как отреагировал: https://youtu.be/cAfXNbnXwxg?t=111 Далее, не позже как прошлой осенью разыскиваемый М.Саакашвили, которому Зеля вернул гражданство Украины и занимающий пост руководителя Нацсовета реформ Украины (!), нелегально пробирается в Грузию с территории Украины в машине с молочной продукцией. Интересно, чем занимались в это время всяческие службы безопасности и охраны границ. Это факты, а не какие-то домыслы. И какого хрена возить что-то в Россию из Китая посредством Грузии?
показати весь коментар
06.04.2022 00:29 Відповісти
Зачем вы принимаете кацапов, сдаёте им жилье, обслуживаете, еще развлекаете.
Весь мир посылает на ***.
Эх грузины, с вами все ясно.
показати весь коментар
06.04.2022 13:53 Відповісти
фигня какая-то типа "сам дурак" - Украина обвиняет Грузию в том что помогает рашке обходить санкции. Грузия требует информации о чем конкретно речь. В ответ Кулеба - а сами докажите что не помогаете (?!), докажи мол что ты не верблюд.
показати весь коментар
06.04.2022 08:08 Відповісти
и так, по официально статистике за январь-февраль, реэкспорт каких товаров вырос из Грузии в Россию, с цифрами:
- сигареты, табачные изделие и т.д. - 4.9 млн. долларов
- цитрусовые, свежие и сушёные - 2.1 млн. долларов
- легковые автомобили - 1.7 млн. долларов
- медикаменты - 1.5 млн. доларов
- электротехнические приборы - 1.4 млн. долларов
- электрические водонагреватели - 1.4 млн. долларов
- фрукты - 0.7 млн. долларов
- грузовые автомобили - 0.1 млн. долларов
- мотоциклы, велосипеды и т.д. - 95.8 тысяч долларов
- табакосодержащие продукты - 76.2 тысяч долларов
- материалы для использования в литейной индустрии - 27.6 тысяч долларов

что из этого можно рассматривать как товары двойного назначения? и даже если каким-то образом рассматривать электроприборы и нагреватели под этим, вся эта истерика из-за от силы 3 млн. долларов стоимости товаров??
показати весь коментар
06.04.2022 08:15 Відповісти
Дивно чути подібні "звинувачення" від дипломата.
Те, що уся грузинська влада, це кацапські запроданці - відомо усім, але це треба доводити діями (в т.ч. вводячи санкції та розриваючи дипломатичні відносини), а не - "доведіть що ви невинні"!
показати весь коментар
06.04.2022 10:47 Відповісти
Viju ochen mnogo russkix botov kotorie pishut na ukrainskom. Ne nado druzei prevratit v vragov. Gruzini voiuut vUkraine. Ukrainskie bejenzi u nas v ochen xoroshix usloviax. Gumanitarnuiu pomosh otpravliem. V mejdunarodnix organizaziax podderjivaem Ukrainu. Chto eshio mojno sdelat? Tak chto rebiata, budte spravelivimi.
показати весь коментар
07.04.2022 01:02 Відповісти
 
 