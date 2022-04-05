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Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грузія

Украина работает с другими странами, чтобы России не помогали обходить санкции.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы не оказали влияния на Грузию, на другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали и влияние санкций на Россию было бы минимизировано. Это наша ежедневная задача. Мы работаем с партнерами. Если мы не имеем влияние на страну, мы находим страну, которая имеет влияние на нее и работаем таким образом, чтобы они не помогали РФ обходить санкции.

Что касается Грузии. Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Затем будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными", - отметил Кулеба.

Также читайте: Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны
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Топ комментарии
+25
В Грузії зараз при владі "новиє ліца" що прийшли з подачі проросійського олігарха Іванішвілі. Ця влада- аналог наших "ригів" яника. Реванш після революції гідності
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05.04.2022 22:32
+21
О це я розумію, достатньо слів. Грузини не мовчіть, рашисти з вашими людьми зроблять те саме.
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05.04.2022 22:25
+12
Правительство Грузии скользкие типы. Забыли как ху.ло у них кусок оттяпал.
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05.04.2022 22:27
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О це я розумію, достатньо слів. Грузини не мовчіть, рашисти з вашими людьми зроблять те саме.
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05.04.2022 22:25 Ответить
Ну не роблять же нічого.
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05.04.2022 23:22 Ответить
Правительство Грузии скользкие типы. Забыли как ху.ло у них кусок оттяпал.
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05.04.2022 22:27 Ответить
Блин, ну тут работает презумпция невиновности. Сначала мы должны доказать как именно они помогают обходить санкции, а потом они это оспаривать
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05.04.2022 22:30 Ответить
ГУР МО информацию предоставило. Они пока не оспорили.
Поэтому - ждём.
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05.04.2022 22:35 Ответить


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Политика
05.04.2022 / 20:01


МИД Грузии распространяет информацию по поводу вызова временного поверенного Украины в ведомство



Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию по поводу проведенной в ведомстве встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.

Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИД, с Андреем Касьяновым встретился замглавы ведомства Теймураз Джанджалия.

«На встрече с представителем Украины грузинская сторона выразила беспокойство в связи с распространенной украинской стороной информацией о том, что якобы между грузинскими спецслужбами и соответствующими службами Российской Федерации существуют негласные связи, и через территорию Грузии перевозятся подпадающие под санкции контрабандные грузы. Однозначно было заявлено, что упомянутая информация не соответствует правде и подобного рода заявления наносят ущерб дружественным отношениям двух стран, а также представляют угрозу для безопасности Грузии.

На встрече украинскому дипломату были переданы позиции соответствующих ведомств Грузии - Службы безопасности и Министерства финансов в связи с указанным. В том числе дипломату была передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Следует отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить каких-либо доказательств в связи с распространенной информацией.

Временный поверенный в делах Украины вновь выразил благодарность Грузии за поддержку и солидарность с Украиной, в том числе за ее гуманитарную помощь, ее вклад в дело приема украинских беженцев и твердую позицию Грузии в международных организациях с точки зрения резолюций и заявлений в поддержку Украины.

Со своей стороны, грузинская сторона еще раз выразила обеспокоенность в связи с происходящими в Украине процессами, которые представляют угрозу не только для Украины, а и для Европы и мира в целом.

Были подчеркнуты дружба и стратегическое партнерство Грузии и Украины и важность дальнейшего укрепления этих отношений для обеих стран.

Заместитель министра зафиксировал готовность грузинской стороны продолжать поддержку Украины и украинского народа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
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06.04.2022 09:20 Ответить
пох... Грузия.. нах.. на раССею..
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05.04.2022 22:30 Ответить
Громадяни грузії, наші брати, пора вже вставати проти прокацапської влади. Не хочу щоб на вас був незмиваємий позор і зневага у віках.
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05.04.2022 22:30 Ответить
Та вони ж її самі нещодавно обрали, цю владу. Наші брати тільки ті, що воюють за Україну проти *****.
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05.04.2022 22:36 Ответить
Скільки ми повинні комусь щось доводити?! Тепер їхня черга, Казахстану теж підготуватися.
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05.04.2022 22:31 Ответить
В Грузії зараз при владі "новиє ліца" що прийшли з подачі проросійського олігарха Іванішвілі. Ця влада- аналог наших "ригів" яника. Реванш після революції гідності
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05.04.2022 22:32 Ответить
грузинским чинугам позрен,они знают что временно у власти,в Грузии жить не собираются,нахапаются и свалят в Европу
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05.04.2022 22:37 Ответить
да там китайцы спокойно будут хитрить
думаю основное будет через них идти
а не страны снг
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05.04.2022 22:39 Ответить
*********** !!! ....Европейская комиссия вскоре запустит новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства права в блоке. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Politico.
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05.04.2022 22:40 Ответить
Блін, Кулеба трохи тронувся? доказужться не відсутність, а наявність.. от коли впіймаєш їх - тоді предьявляй, хай спростовують.. а поки такі заяви це пустота....
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05.04.2022 22:41 Ответить
Кулеба молодец, а ты отстал от жизни, сейчас война и не время для подленьких казуистичемких дисскусий. Кто там формально прав кто не прав в заявлениях это на чекистских сайтах будешь выяснять пока они еще живы, они такое обожают - подленькие игры с формальными признаками. У нас война на дворе нам рубиться надо, согласен?
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05.04.2022 22:52 Ответить
...зазначив Кулеба і додав "Мамай клынусс" не рахується
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05.04.2022 22:48 Ответить
Рад что ты согласен что Путин ***** уже проиграл войну в Украине) Да тролик?
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05.04.2022 22:55 Ответить
адекватні люди пишуть в такому словосполучені путін з маленької а ***** з великої. Запамятай це на майбутнє, нікчемо!
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05.04.2022 23:03 Ответить
https://www.interpressnews.ge/ru/article/142413-mid-gruzii-rasprostraniaet-informatsiiu-po-povodu-vyzova-vremennogo-poverennogo-ukrainy-v-vedomstvo
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05.04.2022 23:01 Ответить
В Грузии у власти жопоблок. Грузия скурвилась и легла под *****. Позор грузинам!
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05.04.2022 23:01 Ответить
- Подсудимый так вы признаете свою вину, или нет?
- Сто тысяч.
-Ну, на нет и суда нет.
Надеюсь, это не вариант "Абрамович несет мир в Украину".
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05.04.2022 23:02 Ответить
Врубите им санкции. Лучше тысячи слов
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05.04.2022 23:06 Ответить
Это в твиттере пишут:
Сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов
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05.04.2022 23:13 Ответить
мда, тетя мотя из окна своего дома видела как транспортируют ... вы это серьезно? вот так на глаз, в транспорте, кто-то из твитера определил что это микросхемы и приборы оптического наблюдения? Ладно если бы сказали танки транспортировали, но микросхемы и приборы вот прямо так можно разглядеть в транспорте?! вы это шас серьезно?!
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06.04.2022 08:19 Ответить
Молдова и Грузия конечно неприятно удивили.
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05.04.2022 23:22 Ответить
Извините НО !
это мы
"Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции"

обвинение без доказательств, хотя бы источник хот что что то

при любом ответе на этот вопрос выигрывают Рашисты

PS

и честно если Китай на Х *** моя страна не понимаю
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05.04.2022 23:25 Ответить
Грузини і молдовани позорнікі курвльониє!
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05.04.2022 23:27 Ответить


Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИД, с Андреем Касьяновым встретился замглавы ведомства Теймураз Джанджалия.

«На встрече с представителем Украины грузинская сторона выразила беспокойство в связи с распространенной украинской стороной информацией о том, что якобы между грузинскими спецслужбами и соответствующими службами Российской Федерации существуют негласные связи, и через территорию Грузии перевозятся подпадающие под санкции контрабандные грузы. Однозначно было заявлено, что упомянутая информация не соответствует правде и подобного рода заявления наносят ущерб дружественным отношениям двух стран, а также представляют угрозу для безопасности Грузии.

На встрече украинскому дипломату были переданы позиции соответствующих ведомств Грузии - Службы безопасности и Министерства финансов в связи с указанным. В том числе дипломату была передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Следует отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить каких-либо доказательств в связи с распространенной информацией.

Временный поверенный в делах Украины вновь выразил благодарность Грузии за поддержку и солидарность с Украиной, в том числе за ее гуманитарную помощь, ее вклад в дело приема украинских беженцев и твердую позицию Грузии в международных организациях с точки зрения резолюций и заявлений в поддержку Украины.

Со своей стороны, грузинская сторона еще раз выразила обеспокоенность в связи с происходящими в Украине процессами, которые представляют угрозу не только для Украины, а и для Европы и мира в целом.

Были подчеркнуты дружба и стратегическое партнерство Грузии и Украины и важность дальнейшего укрепления этих отношений для обеих стран.

Заместитель министра зафиксировал готовность грузинской стороны продолжать поддержку Украины и украинского народа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
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05.04.2022 23:27 Ответить
Ну вообще бремя доказательства лежит на Украине в этом случает. Кто утверждает, тот и должен доказывать.
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05.04.2022 23:37 Ответить
Helen



@Helen07022015

· 8h

сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
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05.04.2022 23:42 Ответить
да че там грузия
страны ес, в первую очередь франция и германия поставляли оружие или важные компоненты
в рашку после 14го года
даже когда типа ввели эмбарго на экспорт оружие
всякие товары двойного назначения или типа старые контракты
хотя были и прямые выдачи новых лицензий на поставку, т.е. это не продолжение старого контракта
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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05.04.2022 23:55 Ответить
У меня такое ощущение, что кто-то усиленно пытается вбить клин между Украиной и Грузией, а политики Украины радостно льют воду на чужую мельницу. А давайте так, я вам напомню, как украинская Рада поддержала Грузию во время войны 2008 года. А никак она не поддержала, соответствующий законопроект благополучно похерили. А Вава вообще вон как отреагировал: https://youtu.be/cAfXNbnXwxg?t=111 Далее, не позже как прошлой осенью разыскиваемый М.Саакашвили, которому Зеля вернул гражданство Украины и занимающий пост руководителя Нацсовета реформ Украины (!), нелегально пробирается в Грузию с территории Украины в машине с молочной продукцией. Интересно, чем занимались в это время всяческие службы безопасности и охраны границ. Это факты, а не какие-то домыслы. И какого хрена возить что-то в Россию из Китая посредством Грузии?
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06.04.2022 00:29 Ответить
Зачем вы принимаете кацапов, сдаёте им жилье, обслуживаете, еще развлекаете.
Весь мир посылает на ***.
Эх грузины, с вами все ясно.
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06.04.2022 13:53 Ответить
фигня какая-то типа "сам дурак" - Украина обвиняет Грузию в том что помогает рашке обходить санкции. Грузия требует информации о чем конкретно речь. В ответ Кулеба - а сами докажите что не помогаете (?!), докажи мол что ты не верблюд.
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06.04.2022 08:08 Ответить
и так, по официально статистике за январь-февраль, реэкспорт каких товаров вырос из Грузии в Россию, с цифрами:
- сигареты, табачные изделие и т.д. - 4.9 млн. долларов
- цитрусовые, свежие и сушёные - 2.1 млн. долларов
- легковые автомобили - 1.7 млн. долларов
- медикаменты - 1.5 млн. доларов
- электротехнические приборы - 1.4 млн. долларов
- электрические водонагреватели - 1.4 млн. долларов
- фрукты - 0.7 млн. долларов
- грузовые автомобили - 0.1 млн. долларов
- мотоциклы, велосипеды и т.д. - 95.8 тысяч долларов
- табакосодержащие продукты - 76.2 тысяч долларов
- материалы для использования в литейной индустрии - 27.6 тысяч долларов

что из этого можно рассматривать как товары двойного назначения? и даже если каким-то образом рассматривать электроприборы и нагреватели под этим, вся эта истерика из-за от силы 3 млн. долларов стоимости товаров??
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06.04.2022 08:15 Ответить
Дивно чути подібні "звинувачення" від дипломата.
Те, що уся грузинська влада, це кацапські запроданці - відомо усім, але це треба доводити діями (в т.ч. вводячи санкції та розриваючи дипломатичні відносини), а не - "доведіть що ви невинні"!
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06.04.2022 10:47 Ответить
Viju ochen mnogo russkix botov kotorie pishut na ukrainskom. Ne nado druzei prevratit v vragov. Gruzini voiuut vUkraine. Ukrainskie bejenzi u nas v ochen xoroshix usloviax. Gumanitarnuiu pomosh otpravliem. V mejdunarodnix organizaziax podderjivaem Ukrainu. Chto eshio mojno sdelat? Tak chto rebiata, budte spravelivimi.
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07.04.2022 01:02 Ответить
 
 