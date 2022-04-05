Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции, - Кулеба

Украина работает с другими странами, чтобы России не помогали обходить санкции.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы не оказали влияния на Грузию, на другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали и влияние санкций на Россию было бы минимизировано. Это наша ежедневная задача. Мы работаем с партнерами. Если мы не имеем влияние на страну, мы находим страну, которая имеет влияние на нее и работаем таким образом, чтобы они не помогали РФ обходить санкции.

Что касается Грузии. Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Затем будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными", - отметил Кулеба.

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