Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина работает с другими странами, чтобы России не помогали обходить санкции.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы не оказали влияния на Грузию, на другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали и влияние санкций на Россию было бы минимизировано. Это наша ежедневная задача. Мы работаем с партнерами. Если мы не имеем влияние на страну, мы находим страну, которая имеет влияние на нее и работаем таким образом, чтобы они не помогали РФ обходить санкции.
Что касается Грузии. Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Затем будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными", - отметил Кулеба.
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Политика
05.04.2022 / 20:01
МИД Грузии распространяет информацию по поводу вызова временного поверенного Украины в ведомство
Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию по поводу проведенной в ведомстве встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИД, с Андреем Касьяновым встретился замглавы ведомства Теймураз Джанджалия.
«На встрече с представителем Украины грузинская сторона выразила беспокойство в связи с распространенной украинской стороной информацией о том, что якобы между грузинскими спецслужбами и соответствующими службами Российской Федерации существуют негласные связи, и через территорию Грузии перевозятся подпадающие под санкции контрабандные грузы. Однозначно было заявлено, что упомянутая информация не соответствует правде и подобного рода заявления наносят ущерб дружественным отношениям двух стран, а также представляют угрозу для безопасности Грузии.
На встрече украинскому дипломату были переданы позиции соответствующих ведомств Грузии - Службы безопасности и Министерства финансов в связи с указанным. В том числе дипломату была передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Следует отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить каких-либо доказательств в связи с распространенной информацией.
Временный поверенный в делах Украины вновь выразил благодарность Грузии за поддержку и солидарность с Украиной, в том числе за ее гуманитарную помощь, ее вклад в дело приема украинских беженцев и твердую позицию Грузии в международных организациях с точки зрения резолюций и заявлений в поддержку Украины.
Со своей стороны, грузинская сторона еще раз выразила обеспокоенность в связи с происходящими в Украине процессами, которые представляют угрозу не только для Украины, а и для Европы и мира в целом.
Были подчеркнуты дружба и стратегическое партнерство Грузии и Украины и важность дальнейшего укрепления этих отношений для обеих стран.
Заместитель министра зафиксировал готовность грузинской стороны продолжать поддержку Украины и украинского народа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
думаю основное будет через них идти
а не страны снг
- Сто тысяч.
-Ну, на нет и суда нет.
Надеюсь, это не вариант "Абрамович несет мир в Украину".
Сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов
это мы
"Ждем доказательств того, что Грузия
непомогает России обходить санкции"
обвинение без доказательств, хотя бы источник хот что что то
при любом ответе на этот вопрос выигрывают Рашисты
PS
и честно если Китай на Х *** моя страна не понимаю
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МИД, с Андреем Касьяновым встретился замглавы ведомства Теймураз Джанджалия.
«На встрече с представителем Украины грузинская сторона выразила беспокойство в связи с распространенной украинской стороной информацией о том, что якобы между грузинскими спецслужбами и соответствующими службами Российской Федерации существуют негласные связи, и через территорию Грузии перевозятся подпадающие под санкции контрабандные грузы. Однозначно было заявлено, что упомянутая информация не соответствует правде и подобного рода заявления наносят ущерб дружественным отношениям двух стран, а также представляют угрозу для безопасности Грузии.
На встрече украинскому дипломату были переданы позиции соответствующих ведомств Грузии - Службы безопасности и Министерства финансов в связи с указанным. В том числе дипломату была передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Следует отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить каких-либо доказательств в связи с распространенной информацией.
Временный поверенный в делах Украины вновь выразил благодарность Грузии за поддержку и солидарность с Украиной, в том числе за ее гуманитарную помощь, ее вклад в дело приема украинских беженцев и твердую позицию Грузии в международных организациях с точки зрения резолюций и заявлений в поддержку Украины.
Со своей стороны, грузинская сторона еще раз выразила обеспокоенность в связи с происходящими в Украине процессами, которые представляют угрозу не только для Украины, а и для Европы и мира в целом.
Были подчеркнуты дружба и стратегическое партнерство Грузии и Украины и важность дальнейшего укрепления этих отношений для обеих стран.
Заместитель министра зафиксировал готовность грузинской стороны продолжать поддержку Украины и украинского народа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заявляют в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
@Helen07022015
· 8h
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
страны ес, в первую очередь франция и германия поставляли оружие или важные компоненты
в рашку после 14го года
даже когда типа ввели эмбарго на экспорт оружие
всякие товары двойного назначения или типа старые контракты
хотя были и прямые выдачи новых лицензий на поставку, т.е. это не продолжение старого контракта
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
Весь мир посылает на ***.
Эх грузины, с вами все ясно.
- сигареты, табачные изделие и т.д. - 4.9 млн. долларов
- цитрусовые, свежие и сушёные - 2.1 млн. долларов
- легковые автомобили - 1.7 млн. долларов
- медикаменты - 1.5 млн. доларов
- электротехнические приборы - 1.4 млн. долларов
- электрические водонагреватели - 1.4 млн. долларов
- фрукты - 0.7 млн. долларов
- грузовые автомобили - 0.1 млн. долларов
- мотоциклы, велосипеды и т.д. - 95.8 тысяч долларов
- табакосодержащие продукты - 76.2 тысяч долларов
- материалы для использования в литейной индустрии - 27.6 тысяч долларов
что из этого можно рассматривать как товары двойного назначения? и даже если каким-то образом рассматривать электроприборы и нагреватели под этим, вся эта истерика из-за от силы 3 млн. долларов стоимости товаров??
Те, що уся грузинська влада, це кацапські запроданці - відомо усім, але це треба доводити діями (в т.ч. вводячи санкції та розриваючи дипломатичні відносини), а не - "доведіть що ви невинні"!