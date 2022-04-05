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Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 американських танків "Абрамс"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", з посиланням на RMF24.
Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні - в Конгресі США.
Топ коментарі
+26 Aleks Schneider ca0fabee
показати весь коментар05.04.2022 22:58
+16 Dmitriy Volkov 0cbd9337
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+14 Paul Foxen
показати весь коментар05.04.2022 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
Потрібен час , що б отримати "Абрамси" , на їх "наїздити й настріляти" .
Думаю, тільки після цього можлива відправка старих танків нам
Всього 12000 танків. Приблизно 6000 було на ходу, тобто по частинам.
Это плевок в сторону Германии, немцам это сигнал - нехрен было так перед кремлем прогибаться, ну а в штаб-квартире General Dynamics в славном штате Вирджиния (производители Абрамсов), сейчас летят вверх пробки шампанского под выкрики: "Слава Украине!"
2. Абрамси перевірені війнами, а лепарди ні (хіба у турків є досвід, але поганий)
Почти по всем параметрам выиграл Леопард.
Кстати пушка на Абрамсе стоит немецкая, от Леопарда
Скільки міст в Україні могло бути врятовано від геноциду?
Усі їдуть по СВІЖОМУ, вкладеному у минулоріч асфальту, бачили б ви ту "дорогу" до ремонту, ніби її бомбили, яма на ямі.
Так що ПНХ зі своїм виттям щодо асфальту.
Під час операції "Буря у пустелі" у Іраку було ду-у-уже багато танків з мільйонною армією, і що вони зробили? Тільки класно горіли.
янки чи брити ніколи б не послали свої танки на забій як худобу,поки б не завоювали небо і не прибили не те що ППО противника а взагалі будь якиі спроби глянути в небо,і тільки тоді б зайшли технікою і все одно під прикриттям авіації
Тобто, за чотири роки ми б легко могли мати 250 Абрамсів.
Якби не дороги...
Питання в тому, що влад не вийшла в не сказала. Так то і так то, мы вирішили виділяти 1 млрд доларів на ті ж т-64 чи на ракети чи на рсзо.
П-пріоритети. Вони були в іншому.
єдине що сильно бісить що наші танки каз не мають...
Если армии будут современные-не пользуетесь легко вы теми дронами и БПЛА.
Сильно байрактары сейчас воюют?
Или думаете так сложно заглушить электронику на дронах?