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Новини За кордоном
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Польща (5201) США (14537) танк (1681) Абрамс (20)

Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 американських танків "Абрамс"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

танк,абрамс

Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", з посиланням на RMF24.

Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні - в Конгресі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Jebać putlera! Ruska kurwa! 🐷
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05.04.2022 22:58
+16
очень интересно, очень. Не "Леопарды" купили, а "Абрамсы", мда...
Это плевок в сторону Германии, немцам это сигнал - нехрен было так перед кремлем прогибаться, ну а в штаб-квартире General Dynamics в славном штате Вирджиния (производители Абрамсов), сейчас летят вверх пробки шампанского под выкрики: "Слава Украине!"
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05.04.2022 23:00
+14
razem jesteśmy silni
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05.04.2022 23:01
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Значить 250 своїх танків нам передасть.
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05.04.2022 22:47 Відповісти
Але коли ?!
Потрібен час , що б отримати "Абрамси" , на їх "наїздити й настріляти" .

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05.04.2022 22:52 Відповісти
можливо вони передадуть свої радянські танки нам, а отримають Абрамси
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05.04.2022 22:57 Відповісти
Так він про це і каже. Питання в тому, коли ці Абрамси будуть доставлені Польщі і поставлені на озброєння?
Думаю, тільки після цього можлива відправка старих танків нам
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05.04.2022 23:13 Відповісти
они нам, в лучшем случае, смогут передать с пол-сотни Т72 с хранения, которые сразу нужно на тюнинг передавать на ремзавод.
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05.04.2022 23:09 Відповісти
поляки створюють нові танкові дивізії і танків їм не хватає. До цього вони скупили всі б/у Леопарди, але вони закінчилися і їм тепер доводиться купувати дорожчі Абрамси
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06.04.2022 00:06 Відповісти
В росії було 3000 танків, такі що стріляють 1000, Україна вже половину утилізувала.
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05.04.2022 22:49 Відповісти
вони вже знімають з консервації. немає там ніяких 3000 в боєготовності
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05.04.2022 23:01 Відповісти
3000 то напевне з законсервованими.
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05.04.2022 23:05 Відповісти
Звідки така цифра?
Всього 12000 танків. Приблизно 6000 було на ходу, тобто по частинам.
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05.04.2022 23:15 Відповісти
***, ну какие 6000 на ходу
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06.04.2022 00:43 Відповісти
6000 танков это СТО танковых батальонов, откуда столько? Там если полторы тысячи с парадными по всей стране соберётся будет хорошо. где то в районе 30 процентов этих танков мы уже сожгли
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06.04.2022 01:36 Відповісти
12000 це разом з Т-34. Т-54/55. Т-62
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06.04.2022 18:10 Відповісти
У Польщі є радянського зразка танки польського виробництва і польської непогано модернізації. Також, якщо не помиляюсь, є певна невелика кількість танків вже українського виробництва. Сподіваюсь, на утилізацію, якщо щось вони поїдуть в Україну? 😉 Все питання в тому, чи є у Штатів Абрамси, готові до негайної відправки.
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05.04.2022 22:50 Відповісти
Якраз дивився що польські танки гірші від наших модернізованих але і таким будемо раді можливо наші фахівці їх в Польщі прокачають.
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05.04.2022 22:54 Відповісти
Т-64 ніколи не поставлялися нікому за кордон.Були виключно на озброєнні тільки армії СССР. А от Т-72 і випускалися і озброювалися в усьому світі. Навіть у ЗГВ були тільки Т-64
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05.04.2022 22:55 Відповісти
У поляків можуть бути хіба що Т-72. Україна їх ніколи не випускала. А от Т-64 випускала тільки Україна. Це базова модифікація для всіх наступних моделей танків в СССР та РФ
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05.04.2022 22:59 Відповісти
Т-72М1(аналог Т-72А) і його модернізація Twardy
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05.04.2022 23:04 Відповісти
Т-72 це удешевленний Т-64, Т-64 кращі за Т-72.
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05.04.2022 23:08 Відповісти
Віка каже, 5 років тому в Конго поставили партію.
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05.04.2022 23:15 Відповісти
Ну так 5 років тому вже ж не було СРСР
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05.04.2022 23:21 Відповісти
а "віка" не каже що на тих танках ганяє Азов,хоча так все таки в 16му такі машини відвантажили в Конго
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05.04.2022 23:56 Відповісти
Повірте на слово :якщо в інфорпросторі появляється якась новина про поставки Україні якогось озброєння - значить вже можна про це писать , значить це озброєння вже на передовй з навченим і мотивованим персоналом.
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05.04.2022 22:57 Відповісти
От цікаво коли ж все таки поставлять у ЗСУ ,,НОТУ,, Для випуску бракує тільки бажання. Дочкою НОТИ в РФії є АРМАТА
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05.04.2022 23:03 Відповісти
ага і цілих галузей промисловості,які треба було розвивати всі 30 років,а так фігня
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05.04.2022 23:57 Відповісти
Jebać putlera! Ruska kurwa! 🐷
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05.04.2022 22:58 Відповісти
razem jesteśmy silni
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05.04.2022 23:01 Відповісти
Московска курва, нічого руского на Москві нема і бути не може.
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05.04.2022 23:11 Відповісти
очень интересно, очень. Не "Леопарды" купили, а "Абрамсы", мда...
Это плевок в сторону Германии, немцам это сигнал - нехрен было так перед кремлем прогибаться, ну а в штаб-квартире General Dynamics в славном штате Вирджиния (производители Абрамсов), сейчас летят вверх пробки шампанского под выкрики: "Слава Украине!"
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05.04.2022 23:00 Відповісти
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05.04.2022 23:04 Відповісти
Абрамсы давно не производятся. пр. мощности давно разобрали. поставят б\у после ремонта и может модернизации.
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05.04.2022 23:06 Відповісти
Производственные мощности законсервированны. По факту, на этих мощностях, сейчас осуществляется модернизация.
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05.04.2022 23:10 Відповісти
Польша покупает только самое лучшее вооружение. И Ф-35, а не Миражи.
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05.04.2022 23:11 Відповісти
в смысле не "Рафали"? Миражи уже не производятся если не ошибаюсь
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05.04.2022 23:27 Відповісти
1. Абрамси швидше побудувати - в США більші зводи
2. Абрамси перевірені війнами, а лепарди ні (хіба у турків є досвід, але поганий)
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06.04.2022 00:14 Відповісти
в свое время в США прошел конкурс, между Абрамс и Леопард. Любопытно, что немецких танкистов не допустили, т.е. эксплуатировали Леопарды тоже американцы.
Почти по всем параметрам выиграл Леопард.
Кстати пушка на Абрамсе стоит немецкая, от Леопарда
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06.04.2022 00:19 Відповісти
Абрамсів дуже багато модифікацій на відміну від Леопард-2, які між собою відрізняються не менш, ніж Т-55 від Т-90. Так, гармата - німецька, броня - британська, в цьому і є одна з переваг членства в НАТО.
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06.04.2022 10:54 Відповісти
Все набагато простіше, 250 Абрамсів отримати набагато швидше, ніж 250 Леопард-2, навіть не беручи до уваги, що Германія й досі в пацифізмі
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06.04.2022 10:50 Відповісти
Найкращими гарматами для танків можуть похвалитися тільки німці, французи та українці
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05.04.2022 23:06 Відповісти
А Британські танки?
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05.04.2022 23:13 Відповісти
А чо нащщёт корейцев?
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05.04.2022 23:19 Відповісти
А ми 14 млрд € закатали в асфальт. 250 одиниць м1а2 = 4млрд євро...
Скільки міст в Україні могло бути врятовано від геноциду?
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05.04.2022 23:09 Відповісти
Сьогодні їхав по трасі Е50/М04 - СУЦІЛЬНИЙ потік машин у обидва боки - військові, біженці.
Усі їдуть по СВІЖОМУ, вкладеному у минулоріч асфальту, бачили б ви ту "дорогу" до ремонту, ніби її бомбили, яма на ямі.

Так що ПНХ зі своїм виттям щодо асфальту.
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05.04.2022 23:21 Відповісти
придурок, можеш в дупу собі напхати асфальт за таку ціну.
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05.04.2022 23:28 Відповісти
Пхай собі, за тридцять років незалежності тільки ями латали з літа до зими.
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05.04.2022 23:32 Відповісти
ти притомний чи дійсно придурок? Стріляй асфальтом та знищуй кацапів керованим щебне-бітумом з ********* білосрусі, втомишся, цілуй "великого крадівника" та знай, що доріг за ці кошти- мало б бути у три рази більше.
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06.04.2022 00:07 Відповісти
*******! При пете было построено ровно столько же км дорог, только в три раза дешевле!
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06.04.2022 00:47 Відповісти
ой дурак а скажи мені радісне чмо? чому не можна було розтягти крадівництво на довше і частину грошей витратити на оборону,і ще зараз по цих ******** дорогаха возять ще й ТРУПИ
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05.04.2022 23:59 Відповісти
В асфальт думаю ушло гораздо меньше. Остальное - по карманам
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05.04.2022 23:21 Відповісти
По итогам этой войны наверное наступит закат танкостроения..
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05.04.2022 23:09 Відповісти
Нет, у США изменилась только доктрина применения.
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05.04.2022 23:12 Відповісти
На сьогоднішний день танк це мішень для протитанкових ракет або дронів.

Під час операції "Буря у пустелі" у Іраку було ду-у-уже багато танків з мільйонною армією, і що вони зробили? Тільки класно горіли.
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05.04.2022 23:26 Відповісти
У Ирака было много устаревшего хлама. Не буду вдаваться в ликбез, но после санкций, практически вся авиация, ПВО и танки, превратились в тыкву. Тем более, что Абрамсов там хватало.
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05.04.2022 23:34 Відповісти
ага ще один дурко иксперд йди асфальту радій,і загугли нарешті що таке КАЗ,і чому євреї не втрачають меркави
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06.04.2022 00:01 Відповісти
Скорее всего произойдёт разделение танков на две расы: танков для ядерной войны и обычной. Требования здесь на столько разные, что совместить их в одной модели танка уже технически невозможно.
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05.04.2022 23:25 Відповісти
В Польщі мабуть ще не зрозуміли, що танк в ******** війні - просто дорога купа металобрухту. Краще б в безпілотники вклались.
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05.04.2022 23:16 Відповісти
ага диванних "генералів" забули спитати,міста теж бпла візьмуть,піхоту теж бпла прикриють,а якщо противник не їбаньки-орки і у нього є адекватне ппо,теж бпла тобі поможуть?ну ну удачі вумнік
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06.04.2022 00:03 Відповісти
Звідки ви виповзаєте? Під Києвом(нас. пункт Дмитрівка) 2 т-64БВ ЗСУ розгромили кацапську колону, а ти сидиш Польщі країні члену НАТО розповідаєш про Абрамс і купу дорого металобрухту.
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06.04.2022 00:07 Відповісти
так отож ці всі дурники надивились на відео з байрактарів і стугн не розуміють що ми воюєм по суті з "папуасами" з ядеркою,і при грамотному використанні навіть такі ветерани як т64 дають перцю,а якби на них стояв ще КАЗ Заслон то вони б ще й мали більше шансів
янки чи брити ніколи б не послали свої танки на забій як худобу,поки б не завоювали небо і не прибили не те що ППО противника а взагалі будь якиі спроби глянути в небо,і тільки тоді б зайшли технікою і все одно під прикриттям авіації
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06.04.2022 00:31 Відповісти
Ні. Танки теж треба, до купи безпілотників, артиллерії та ракет. Абрамси корисні, які являють собою штурмові танки з дуже міцним лбом. Але, зрозуміло, що одні лише танки без підтримки з повітря та артиллерії це купа металобрухту.
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06.04.2022 00:26 Відповісти
Гы, в негр заряжающий в комплекте?
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05.04.2022 23:17 Відповісти
Бурят, сэр
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05.04.2022 23:27 Відповісти
тут такое прочитал.. вроде как у нас где то завалялись 4 рабочих "Скальпеля"...
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05.04.2022 23:21 Відповісти
Що по Америці пульном, на інше вона не розрахована. Правда треба ще знайти до кожної по десять боєголовок з ядерним зарядом.
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05.04.2022 23:30 Відповісти
В Україні тільки військового збору надходило близько 1 млрд доларів на рік.
Тобто, за чотири роки ми б легко могли мати 250 Абрамсів.
Якби не дороги...
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05.04.2022 23:26 Відповісти
Прямо лежать такі Абрамси - налітай перший ліпший бажаючий подешевшало.
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05.04.2022 23:35 Відповісти
Так я умовно про Абрамси сказав.
Питання в тому, що влад не вийшла в не сказала. Так то і так то, мы вирішили виділяти 1 млрд доларів на ті ж т-64 чи на ракети чи на рсзо.

П-пріоритети. Вони були в іншому.
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06.04.2022 00:17 Відповісти
**** ви доїбались до тих абрамсів,за ті бабки можна було оновлювати ппо і авіацію,штампувати нептуни і вільхи,закінчувати сапсан і пускати його в серію,а танки і т64 цілком тягнуть лямку війни,те що русня уїбани і танк для них мясо ще не значить що самі танкі гівно,так старі,так концепція бою змінилась,так їм бракує КАЗ і панорами,але в умілих руках вони воюють,а русня он і свіжак кидає тупо на мясо,звичайно вони будуть горіти,абрамси дохли б так само не треба ілюзій,іракці довели що будь-яка техніка в руках "індєйца" шмат заліза,навіть абрамси
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06.04.2022 00:10 Відповісти
Саакашвілі говорив із України корупціонери за рік десятки мільярдів валюти вивозять...
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05.04.2022 23:35 Відповісти
Саакашвілі піздун
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06.04.2022 00:59 Відповісти
глядя на работу джевелинов и байрактаров эра танков близка к закату
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05.04.2022 23:53 Відповісти
Я думаю нет-будут ставить Каз и наверное один такой как наш,а второй как израильский-птур типа джавелина лёгкая цель (он не маневрирует),ракета стугны трудная цель-полет малопрогнозируемый-но тоже малоскоростной
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06.04.2022 00:23 Відповісти
іменно,що КАЗ дуже сильно знижує успіх атак птрк,і навіть деяких видів бпла,але всі побачили що хватає накупити бпла і все танкам *******,просто ми воюєм з ордою для якої і техніка і солдати - мясо
єдине що сильно бісить що наші танки каз не мають...
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06.04.2022 00:35 Відповісти
Вы преувеличиваете роль БПЛА и дронов-не смотрите на наши события-сейчас война идёт безрукого с безногим.обе армии технически отсталые.
Если армии будут современные-не пользуетесь легко вы теми дронами и БПЛА.
Сильно байрактары сейчас воюют?
Или думаете так сложно заглушить электронику на дронах?
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06.04.2022 08:58 Відповісти
ну так я про те і говорив,що війну дронами не виграєш а то вже всі мамкині стратеги почали списувати танк в брухт)
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06.04.2022 21:23 Відповісти
Танчики еще найдут себе применение в войнах будущего, но сфера их применения точно будет пересмотрена. Если раньше это был основной ударный кулак любой армии, то сейчас такая тактика самоубийственна против армии с большим количеством ПТРК и дронов. А вот как силы огневой поддержки. Вполне. Да и американцы это понимают. Не даром на платформу страйкера решили 105мм пушку присобачить. Сам по себе танк классический дорогая, тяжелая и прожорливая махина, а подбить его так же легко как и БТР. А вот 105мм пушка в любом бою не будет лишней точно.
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06.04.2022 00:31 Відповісти
 
 