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ЗМІ повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині в Новомосковську та Синельниково

Регіональні ЗМІ повідомляють про ймовірні удари та вибухи на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині в Новомосковську та Синельниково 01

"З боку Синельниково та Новомосковська можна спостерігати заграву", - йдеться в повідомленні.

Чекаємо на офійне повідомлення від влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину касетними боєприпасами: одна жінка загинула, - облрада

вибух (4439) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+17
твари рашистские горите в аду,сдохните в своей рашистской помойной яме,изгои 21века,позор Вселенной,убийцы,рабы,деграданты,смерть оккупантам,вечное забвение.Слава непобедимому народу Украины!Слава ВСУ!!Благослови ,Господи,наш великий украинский народ на Победу!
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05.04.2022 23:05
+11
от суки драные!
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05.04.2022 22:58
+10
Насмілюся запитати - а яка різниця для ракет із дальністю 5000км звідки їм летіти - як нині з кацапії і бульбандії чи з лугандонії ? Щось у вашому коменті не стикується ((
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05.04.2022 23:09
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от суки драные!
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05.04.2022 22:58 Відповісти
Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
У роботу GPS можливе втручання - "у 2017...Міністерство оборони Норвегії публічно звинуватило Росію в причетності до збоїв у роботі GPS в районі Кольського півострова....":
https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
Уявіть те саме, тільки в районі Кримського півострова...
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
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05.04.2022 22:59 Відповісти
А зараз уявіть мирний план Зеленського... Все на рубежах до 24 02 '22. ЛДНР, признані Росією, дістають від неї ракети... Неспокійно спить Дніпро, Київ, Львів...
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05.04.2022 23:04 Відповісти
Насмілюся запитати - а яка різниця для ракет із дальністю 5000км звідки їм летіти - як нині з кацапії і бульбандії чи з лугандонії ? Щось у вашому коменті не стикується ((
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05.04.2022 23:09 Відповісти
то бот рашкованский/подоляковский. они по одной ведомости получают
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05.04.2022 23:23 Відповісти
Насмілюся запитати - а з ким ведуться перемовини? Україна не підпише нічого з ЛДНР, чи запросять "ватажків"?
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06.04.2022 08:37 Відповісти
Насмілюся відповісти - я в жодну переговорну групу не входжу , тому хто там з ким про що перемовляється не в курсі )) . Але одночасно насмілюся запитати - а яким боком домовленості з лугандонцями чи з лугососами до дальності польоту ракет ? І іще одне питання - судячи з любові до абревіатури чмирів - ти таки за кацапів топиш ? ((
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06.04.2022 17:32 Відповісти
"мирний план Зеленського..." - це навіть звучить як знущання.Не дай Боже...
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05.04.2022 23:33 Відповісти
твари рашистские горите в аду,сдохните в своей рашистской помойной яме,изгои 21века,позор Вселенной,убийцы,рабы,деграданты,смерть оккупантам,вечное забвение.Слава непобедимому народу Украины!Слава ВСУ!!Благослови ,Господи,наш великий украинский народ на Победу!
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05.04.2022 23:05 Відповісти
Все равно закроем небо, пусть захлебнуться русские фашики собственной желчью и поймут что их ракеты бесполезная куча хлама, как и их авиация.
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05.04.2022 23:09 Відповісти
Нащо тоді літаки просити, якщо небо закриють? Небо ж не закриєш тільки для кацапів, нашим теж літати не можна буде. А Байрактари дуже допомагають...
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05.04.2022 23:40 Відповісти
Що ти таке ***** несеш, ти **** дав шкарлупа?
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06.04.2022 00:02 Відповісти
Що саме тобі не до вподоби, мавпо?
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06.04.2022 01:25 Відповісти
 
 