ЗМІ повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині в Новомосковську та Синельниково

Регіональні ЗМІ повідомляють про ймовірні удари та вибухи на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З боку Синельниково та Новомосковська можна спостерігати заграву", - йдеться в повідомленні.

Чекаємо на офійне повідомлення від влади.

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