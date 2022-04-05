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ЗМІ повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині в Новомосковську та Синельниково
Регіональні ЗМІ повідомляють про ймовірні удари та вибухи на території Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"З боку Синельниково та Новомосковська можна спостерігати заграву", - йдеться в повідомленні.
Чекаємо на офійне повідомлення від влади.
Топ коментарі
+17 Чкалова Виктори
показати весь коментар05.04.2022 23:05
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.04.2022 22:58
+10 Слава Шустрий
показати весь коментар05.04.2022 23:09
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https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
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https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html