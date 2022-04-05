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Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину касетними боєприпасами: одна жінка загинула, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бомби,касетні

Уночі на територію Дніпропетровської області прилетіли дві ракети з касетними мінами. Одна жінка загинула.

Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Ще дві ракети з касетними мінами прилетіли на територію Великомихайлівської ОТГ з Донецької області. Одна жінка загинула - взяла в руки касетну міну", - написав він.

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Як повідомлялося, уночі ворог випустив дві ракети по Синельниківському району, які були збиті силами нашої ППО. Постраждалих немає.

Наразі ворожих військ на території Дніпропетровщини немає.
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05.04.2022 11:29 Відповісти
 
 