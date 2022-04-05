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Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину касетними боєприпасами: одна жінка загинула, - облрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі на територію Дніпропетровської області прилетіли дві ракети з касетними мінами. Одна жінка загинула.
Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Ще дві ракети з касетними мінами прилетіли на територію Великомихайлівської ОТГ з Донецької області. Одна жінка загинула - взяла в руки касетну міну", - написав він.
Як повідомлялося, уночі ворог випустив дві ракети по Синельниківському району, які були збиті силами нашої ППО. Постраждалих немає.
Наразі ворожих військ на території Дніпропетровщини немає.
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Юрий Шмалько 8817c2b1
показати весь коментар05.04.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 0
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