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Войска РФ обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами: одна женщина погибла, - облсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью на территорию Днепропетровской области прилетели две ракеты с кассетными минами. Одна женщина погибла.
Об этом в Телеграме написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Еще две ракеты с кассетными минами прилетели на территорию Великомихайловской ОТГ из Донецкой области. Одна женщина погибла – взяла в руки кассетную мину", - написал он.
Как сообщалось, ночью враг выпустил две ракеты по Синельниковскому району, которые были сбиты силами нашей ПВО. Пострадавших нет.
Пока вражеских войск на территории Днепропетровщины нет.
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Юрий Шмалько 8817c2b1
показать весь комментарий05.04.2022 11:29 Ответить Мне нравится 0
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