Войска РФ обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами: одна женщина погибла, - облсовет

Ночью на территорию Днепропетровской области прилетели две ракеты с кассетными минами. Одна женщина погибла.

Об этом в Телеграме написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Еще две ракеты с кассетными минами прилетели на территорию Великомихайловской ОТГ из Донецкой области. Одна женщина погибла – взяла в руки кассетную мину", - написал он.

Как сообщалось, ночью враг выпустил две ракеты по Синельниковскому району, которые были сбиты силами нашей ПВО. Пострадавших нет.

Пока вражеских войск на территории Днепропетровщины нет.

Читайте: Вчера российская ракета типа "Калибр" была сбита из обычной, далеко не новой пушки, - ВМС