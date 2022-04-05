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Войска РФ обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами: одна женщина погибла, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Ночью на территорию Днепропетровской области прилетели две ракеты с кассетными минами. Одна женщина погибла.

Об этом в Телеграме написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Еще две ракеты с кассетными минами прилетели на территорию Великомихайловской ОТГ из Донецкой области. Одна женщина погибла – взяла в руки кассетную мину", - написал он.

Как сообщалось, ночью враг выпустил две ракеты по Синельниковскому району, которые были сбиты силами нашей ПВО. Пострадавших нет.

Пока вражеских войск на территории Днепропетровщины нет.

Читайте: Вчера российская ракета типа "Калибр" была сбита из обычной, далеко не новой пушки, - ВМС

Автор: Анастасія Потіха
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05.04.2022 11:29 Ответить
 
 